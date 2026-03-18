Než se stal hajným Horynou v seriálu Přátelé Zeleného údolí (1980), proteklo Dunajem v Bratislavě hodně vody. Sotva se nedaleko řeky 19. března 1936 narodil, hned mu osud nachystal první těžkou zkoušku. Jeho matka záhy zemřela, takže první roky strávil u babičky v Ústí nad Labem. Později vyrůstal v Bratislavě u otce, který se podruhé oženil. Macechu ale nesnášel.
„Chlapecké roky jsem prožil na internátě, a když jsem měl po čase zamířit domů, tak jsem se raději jen tak potloukal,“ tvrdil herec. Navzdory mladému věku se o sebe uměl postarat. Díky urostlé postavě mu kamarádi říkali Golem.
Jako svérázné bolestné mu Vlado donesl čočku, která tehdy nebyla v Čechách k sehnání.