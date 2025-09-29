Nejsem protekční dítě, brání se syn McConaugheyho, který začíná s herectvím

Matthew McConaughey potvrdil, že v novém dramatu Autobus naděje si jeho sedmnáctiletý syn Levi zahrál mimo jiné díky tomu, že mu s obsazením osobně pomohl. Tvrdí však, že Levi měl o herectví upřímný zájem už dříve, a že nyní jednoznačně projevil potřebné herecké nadání.
„Lidé mi můžou sebevíc předsouvat, že mám cestičku umetenou od rodičů. Jenže ti mi můžou maximálně tak otevřít dveře. To, jestli na to mám, to už musím dokázat sám. To už za mě nikdo jiný neudělá,“ prohlásil Levi v rozhovoru pro magazín People, jehož obálka je věnovaná právě rodině McConaugheyů.
Podobného názoru je ostatně i jeho otec. „Mezi pocitem nároku a pocitem viny existuje určitá tenká hranice. A i když ji dokážete vnímat a vypořádat se s ní, a i když vám to vyjde, zjistíte, že je to stejně pořádně drsná jízda,“ říká Matthew McConaughey.
Zatímco Matthew si herecký úspěch musel vybojovat sám a začínal od nuly, synovi dle svých slov alespoň může radit, na co si má dávat pozor. „Není lehké udržet se nohama na zemi, rozlišit skutečné věci od hovadin. Zvlášť v Hollywoodu. Ale časem si i díky zkušenostem tenhle šestý smysl chtě nechtě vybudujete,“ říká pětapadesátiletý oscarový herec a producent.
„Důležité je, aby si můj syn Levi poctivě stál za tím, kým je a kým se stává. A herectví ať se na tom klidně podílí – může být součástí jeho identity, ale nemůže mu ji plně nahradit.“
Levi popsal, že musel otce celkem čtyřikrát žádat, aby mu pomohl s přípravou na konkurz. McConaughey poté nechal poslat nahrávku režisérovi Paulu Greengrassovi s tím, že v ní nebylo uvedeno příjmení herce. Greengrass prý roli okamžitě schválil – a až později zjistil, že jde o McConaugheyho syna.
Ve filmu Autobus naděje si zahrála i Matthewova matka Kay (93). Příběh vychází z knihy Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire a sleduje skutečný případ řidiče školního autobusu, který v roce 2018 během požáru zachránil přes dvacet dětí. Premiéra filmu je 3. října na Apple TV+.