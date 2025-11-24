Když jsem chtěl zlobit, odjel jsem do zahraničí, říká syn Lucie Bílé

Nejemotivnějším písničkou na posledním albu Lucie Bílé je Máma, kterou jí napsal Pokáč. „Pro mě je neuvěřitelné, jak dokáže chlap vyjádřit takové emoce“ říká zpěvačka. Stejně nadšený je z ní její syn. „I když je to písnička pro její maminku, tak i mně se dotýká. Když jsem ji slyšel poprvé, měl jsem v očích slzy,“ vypráví Filip.
Mimo jiné se v ní zpívá o tom, jaké to je přijít do prázdného dětského pokoje. A tato slova s ním rezonují. „Už jsem vyletěl z hnízda, ale nejsem daleko a nikdy nebudu. Snažím se být poblíž,“ říká Filip, který strávil rok a půl před covidem ve Francii.
„Chtěl jsem se naučit francouzsky, ale zůstalo jenom u plánů,“ krčí rameny. „Je to hodně těžký jazyk, alespoň pro mě,“ dodává. Mluví ale dobře anglicky, protože absolvoval Prague British School. Poté se přihlásil na filmovou školu v Písku. Nedokončil ji, ale o film se zajímá. Stejně jako o hudbu.
Leckdy slyší ještě nehotové Luciiny písničky, ale málokdy se k nim kriticky vyjadřuje. „Já jsem laik, hudbě nerozumím. Můžu leda upozornit na nějaká slova v textu, které by třeba bylo lepší změnit nebo prohodit,“ říká skromně. Poslouchá spíš zahraniční interprety a žádný žánr nepreferuje.
„Mám pouze dvě kategorie líbí – nelíbí,“ vysvětluje. Z máminých věcí má nejradši její rockovou tvorbu s Arakainem a taky desku Misariel, kterou vydala v roce 1992 a následně za ni posbírala spoustu cen. Deska se stala albem roku a Láska je láska nejlepší písničkou.
Nejvíc času teď Filip tráví v Divadle Lucie Bílé. Je „holkou“ pro všechno. „Kde můžu, pomůžu. My to tady nemáme o funkcích,“ zdráhá se říct, že není jenom řadovým zaměstnancem. Tohle divadlo bude jednou jeho. Teď se stará zejména o jeho provoz. „Víc mě to táhne k technice a do zákulisí než na pódium,“ říká.
V dobách, když se tato pražská scéna jmenovala Ta Fantastika a její repertoár byl postavený na černém divadle, zde ale fungoval jako moderátor. A pokud vše půjde podle plánů, příští rok se na divadelní prkna vrátí, protože Obyčejná holka, jak se jmenuje poslední deska Lucie Bílé, by měl být i nový muzikálový projekt. „Samozřejmě nezpívám jako máma, to asi nikdo, ale něco bych zvládl,“ naznačuje, že jeho role by nemusela být malá.
Trošku se už otrkal, protože se na stejné divadelní scéně objevuje v komedii Sladké neřesti.
Když byl malý, jeho máma dosáhla v kariéře absolutního vrcholu, na němž víceméně setrvává už desítky let. „Vyrostl jsem na Everestu, na který možná sám nikdy nedosáhnu. Nemohl jsem si dělat úplně co chci, vlastní věci, ale myslím, že jsem to zvládl dobře. A když jsem si chtěl zazlobit, ujel jsem do zahraničí. Tam jsem se mohl opít, cokoliv. Ale víceméně jsem to neměl zapotřebí,“ usmívá se Filip.
Jejich vztah se ani po jeho odstěhování z domova nezměnil. „Je to stejné jako za mého dětství. Kdykoliv to jde, tak si voláme. Když se máma vrací z koncertu, trávíme na telefonu hodiny. A i dříve jsem byl s mámou v kontaktu spíš po etapách, když zrovna nebyla na turné. I tenkrát jsme spolu byli často na telefonu,“ vypráví.
Hlídali ho babička s dědou z máminy strany. „Díky nim jsem jaký jsem,“ říká Filip s povděkem. Babička už odešla, ale děda tady pořád ještě je. V kontaktu je i se svým biologickým otcem Filipem Kratochvílem, který se po rozchodu s Lucií usadil s Miss Československo 1992 Pavlínou Baburkovou a mají spolu čtyři děti.
„Jsem u něj každý víkend, když to jde,“ vypráví Filip. Zejména s Baburkové synem Janem z předchozího partnerství má už od mala blízký vztah. „Jsme od sebe dva týdny, rozumíme si.“
Když přijde Lucie k synovi na návštěvu, snaží se mu v ní jako každá jiná matka poklidit. Filip se tomu nevzpěčuje. „Naopak já ji nechávám ať dělá, co umí, to je moje taktika,“ směje se Filip. „Když potřebuji umýt nádobí, volám: Maminko, nechceš přijít na návštěvu?,“ žertuje.
Pod vánočním stromkem očekává ponožky, parfém a další běžné věci, které si nerad kupuje sám. „Pro nás je nejcennější čas, který si dáváme navzájem,“ uzavírá.