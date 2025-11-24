Když jsem chtěl zlobit, odjel jsem do zahraničí, říká syn Lucie Bílé

Autor:
„Mě to to taky dojalo,“ říká Filip Kratochvíl po poslechu nového alba Lucie Bílé. Je jedním z prvních, kterým zpěvačka pouští svoje písničky. Vyjadřuje se k nim minimálně, ale umí ho zasáhnout.
Filip Kratochvíl a Lucie Bílá

Filip Kratochvíl a Lucie Bílá | foto: Divadlo Lucie Bílé

Filip Kratochvíl, Lucie Bílá a Radek Filipi
Lucie Bílá a a její syn Filip Kratochvíl
Filip Kratochvíl, Lucie Bílá a Pavel Kratochvíl (Praha, 21. září 2020)
Filip Kratochvíl a jeho maminka Lucie Bílá (Praha, 21. září 2020)
68 fotografií

Nejemotivnějším písničkou na posledním albu Lucie Bílé je Máma, kterou jí napsal Pokáč. „Pro mě je neuvěřitelné, jak dokáže chlap vyjádřit takové emoce“ říká zpěvačka. Stejně nadšený je z ní její syn. „I když je to písnička pro její maminku, tak i mně se dotýká. Když jsem ji slyšel poprvé, měl jsem v očích slzy,“ vypráví Filip.

Mimo jiné se v ní zpívá o tom, jaké to je přijít do prázdného dětského pokoje. A tato slova s ním rezonují. „Už jsem vyletěl z hnízda, ale nejsem daleko a nikdy nebudu. Snažím se být poblíž,“ říká Filip, který strávil rok a půl před covidem ve Francii.

Filip Kratochvíl, Lucie Bílá a Radek Filipi

„Chtěl jsem se naučit francouzsky, ale zůstalo jenom u plánů,“ krčí rameny. „Je to hodně těžký jazyk, alespoň pro mě,“ dodává. Mluví ale dobře anglicky, protože absolvoval Prague British School. Poté se přihlásil na filmovou školu v Písku. Nedokončil ji, ale o film se zajímá. Stejně jako o hudbu.

Leckdy slyší ještě nehotové Luciiny písničky, ale málokdy se k nim kriticky vyjadřuje. „Já jsem laik, hudbě nerozumím. Můžu leda upozornit na nějaká slova v textu, které by třeba bylo lepší změnit nebo prohodit,“ říká skromně. Poslouchá spíš zahraniční interprety a žádný žánr nepreferuje.

„Mám pouze dvě kategorie líbí – nelíbí,“ vysvětluje. Z máminých věcí má nejradši její rockovou tvorbu s Arakainem a taky desku Misariel, kterou vydala v roce 1992 a následně za ni posbírala spoustu cen. Deska se stala albem roku a Láska je láska nejlepší písničkou.

Lucie Bílá a Filip Kratochvíl

Nejvíc času teď Filip tráví v Divadle Lucie Bílé. Je „holkou“ pro všechno. „Kde můžu, pomůžu. My to tady nemáme o funkcích,“ zdráhá se říct, že není jenom řadovým zaměstnancem. Tohle divadlo bude jednou jeho. Teď se stará zejména o jeho provoz. „Víc mě to táhne k technice a do zákulisí než na pódium,“ říká.

V dobách, když se tato pražská scéna jmenovala Ta Fantastika a její repertoár byl postavený na černém divadle, zde ale fungoval jako moderátor. A pokud vše půjde podle plánů, příští rok se na divadelní prkna vrátí, protože Obyčejná holka, jak se jmenuje poslední deska Lucie Bílé, by měl být i nový muzikálový projekt. „Samozřejmě nezpívám jako máma, to asi nikdo, ale něco bych zvládl,“ naznačuje, že jeho role by nemusela být malá.

Trošku se už otrkal, protože se na stejné divadelní scéně objevuje v komedii Sladké neřesti.

Filip Kratochvíl a jeho maminka Lucie Bílá (Praha, 21. září 2020)

Když byl malý, jeho máma dosáhla v kariéře absolutního vrcholu, na němž víceméně setrvává už desítky let. „Vyrostl jsem na Everestu, na který možná sám nikdy nedosáhnu. Nemohl jsem si dělat úplně co chci, vlastní věci, ale myslím, že jsem to zvládl dobře. A když jsem si chtěl zazlobit, ujel jsem do zahraničí. Tam jsem se mohl opít, cokoliv. Ale víceméně jsem to neměl zapotřebí,“ usmívá se Filip.

Jejich vztah se ani po jeho odstěhování z domova nezměnil. „Je to stejné jako za mého dětství. Kdykoliv to jde, tak si voláme. Když se máma vrací z koncertu, trávíme na telefonu hodiny. A i dříve jsem byl s mámou v kontaktu spíš po etapách, když zrovna nebyla na turné. I tenkrát jsme spolu byli často na telefonu,“ vypráví.

Hlídali ho babička s dědou z máminy strany. „Díky nim jsem jaký jsem,“ říká Filip s povděkem. Babička už odešla, ale děda tady pořád ještě je. V kontaktu je i se svým biologickým otcem Filipem Kratochvílem, který se po rozchodu s Lucií usadil s Miss Československo 1992 Pavlínou Baburkovou a mají spolu čtyři děti.

Petr Kratochvíl a Pavlína Baburková

„Jsem u něj každý víkend, když to jde,“ vypráví Filip. Zejména s Baburkové synem Janem z předchozího partnerství má už od mala blízký vztah. „Jsme od sebe dva týdny, rozumíme si.“

Když přijde Lucie k synovi na návštěvu, snaží se mu v ní jako každá jiná matka poklidit. Filip se tomu nevzpěčuje. „Naopak já ji nechávám ať dělá, co umí, to je moje taktika,“ směje se Filip. „Když potřebuji umýt nádobí, volám: Maminko, nechceš přijít na návštěvu?,“ žertuje.

Pod vánočním stromkem očekává ponožky, parfém a další běžné věci, které si nerad kupuje sám. „Pro nás je nejcennější čas, který si dáváme navzájem,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Fakt nemám ráda cvičení, ale vím, že trochu musím, přiznává Jitka Smutná

Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (73) je známá z televizní obrazovky a filmového plátna. Je ale i úspěšnou písničkářkou, což potvrzuje fakt, že právě vydává své první hudební album s názvem V proudu budem stát....

24. listopadu 2025

Když jsem chtěl zlobit, odjel jsem do zahraničí, říká syn Lucie Bílé

Filip Kratochvíl a Lucie Bílá

„Mě to to taky dojalo,“ říká Filip Kratochvíl po poslechu nového alba Lucie Bílé. Je jedním z prvních, kterým zpěvačka pouští svoje písničky. Vyjadřuje se k nim minimálně, ale umí ho zasáhnout.

24. listopadu 2025

Nebyla to nejlepší chvilka, komentuje Janis Sidovský Hámův vtip ze Slavíků

Český slavík 2025: Pavel Vítek a Janis Sidovský

Slavný pár Janis Sidovský (57) a Pavel Vítek (63) se stal během pátečního večera terčem jednoho z mnoha nekorektních vtipů moderátorů Aleše Hámy (52) a Ondřeje Sokola (54). Během přímého přenosu se...

23. listopadu 2025  21:10

Britney Spears je zpět na Instagramu. Opět točí videa a předvádí se v tangách

Britney Spears se vrátila na Instagram a opět se předvádí v prádle (listopad...

Britney Spears (43) odešla z Instagramu tolikrát, že už to neumějí spočítat ani její nejvěrnější fanoušci. Vždy se po několika dnech na sociální síť vrátila. Učinila tak i tentokrát. Po smazání účtu...

23. listopadu 2025  14:59

Mám rakovinu v posledním stádiu, zbývá mi nejvýš rok, oznámila vnučka JFK

Tatiana Schlossbergová na snímku z roku 2023

Tatiana Schlossbergová, vnučka zavražděného prezidenta USA Johna F. Kennedyho, oznámila, že má agresivní formu rakoviny a že jí zbývá méně než rok života. Pětatřicetiletá novinářka to napsala v eseji...

23. listopadu 2025  13:26

Do rolí chodím bezhlavě. S jednou bych však měla problém, říká Zlatohlávková

Premium
Zuzana Zlatohlávková se považuje za intuitivní herečku s dobrou vizuální...

Nezlobil bych se, kdyby žádost o rozhovor odmítla. Zradilo ji koleno a bez berlí se neobejde. Jenže rodačku ze Slovenska Zuzanu Zlatohlávkovou jen tak něco nerozhodí, což potvrzují řádky, které z...

23. listopadu 2025

Tom Cruise označuje rozvod exmanželky Kidmanové s Urbanem za karmu

Tom Cruise (Cannes, 18. května 2022)

Americký hollywoodský herec Tom Cruise (63) se vyjádřil k rozvodu své bývalé manželky Nicole Kidmanové (58) s country zpěvákem Keithem Urbanem (58). Podle zdrojů vnímá herec její druhý rozvod jako...

23. listopadu 2025  11:42

Patrik Hezucký zůstává v nemocnici, fanouškům poslal vzkaz z lůžka

Patrik Hezucký

Moderátor rádia Evropa 2 Patrik Hezucký (55) zůstává stále v benešovské nemocnici. Navštěvuje ho tam jeho parťák Leoš Mareš, byl za ním i Miloš Pokorný a další kolegové z rádia. V sobotu večer...

23. listopadu 2025  9:20

Režisér v úspěch Chalupářů nevěřil. Seriál plný hvězd slaví 50 let od premiéry

LEGENDÁRNÍ DVOJICE. Hlavní hvězdy seriálu Jiří Sovák a Josef Kemr. Neboli Evžen...

Každé léto se na televizních obrazovkách pravidelně vrací seriál Chalupáři s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem v hlavních rolích. Baví diváky napříč generacemi, a 23. listopadu uplyne už padesát let od...

23. listopadu 2025

Do Bachelora jsme se nehlásili, pornoherečku bychom nechtěli, říkají bratři Dubovičtí

Reality show Bachelor Česko se vrátila v nové podobě. O přízeň soutěžících se...

V reality show Bachelor si nyní vybírají lásku dva singl muži – jednovaječná dvojčata Martin a Miroslav Dubovičtí (33). V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, co předcházelo podpisu smlouvy s televizí...

23. listopadu 2025

Boris Becker má páté dítě. Narodilo se den před jeho 58. narozeninami

Boris Becker s těhotnou manželkou Lilian de Carvalho (září 2025)

Bývalý tenista Boris Becker právě slaví 58. narozeniny a v pátek k nim dostal krásný dárek. Jeho manželka Lilian de Carvalho Monteirová (35) porodila holčičku. Je to jejich první společný potomek.

22. listopadu 2025  16:32

Takové věci skrývat nejdou, říkají o lásce Josefína Prachařová a Tom Sean Pšenička

Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (Karlovy Vary, 2024)

Dva jednadvacetiletí talentovaní lidé, jeden seriál a chemie, která se z placu přelila do života. Josefína Prachařová a Tom Sean Pšenička jsou momentálně nejvíc sledovaný mladý pár u nás a v...

22. listopadu 2025  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.