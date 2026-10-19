Nemůžu do důchodu, musím zaplatit svatbu dceři, vtipkuje osmdesátník Stallone

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Sylvester Stallone přiznal bulimii i steroidy. Za svaly zaplatil vysokou cenu
„Je skoro trapné to říct, ale já zkrátka nemůžu ani v osmdesáti odejít do důchodu,“ prohlásil Stallone v pořadu Live with Kelly and Mark, když se ho moderátorka Kelly Ripa zeptala, kolik hodlá na svatbu své dcery přispět. „Nemůžu jít do důchodu,“ zopakoval herec za smíchu publika a dodal: „Myslím to vážně!“
Sophii Stalloneové je třicet let a koncem srpna oznámila zásnuby s dlouholetým partnerem Michaelem Sheehanem. Na Instagramu zveřejnila fotografie z romantické žádosti o ruku a připojila vzkaz, že chce po boku svého nejlepšího přítele strávit celý život.
Její otec dal najevo, že s výběrem budoucího zetě souhlasí. V televizním pořadu prozradil, že ho Sheehan před žádostí o ruku požádal o svolení oženit se s jeho dcerou. „Opravdu mě požádal o její ruku,“ řekl Stallone.
Moderátorka v žertu poznamenala, že takový rozhovor musel být pro mladého muže pořádně nervózní záležitostí. Stallone naopak ocenil jeho sebevědomí. Když spolu o zásnubách mluvili, popřál prý budoucím novomanželům hodně štěstí a pevné nervy.
Řeč přišla i na cenu svatby. Stallone konkrétní částku neprozradil, ale s humorem naznačil, že kvůli rodinným výdajům nemůže kariéru jen tak ukončit. Podle magazínu Us Weekly dokonce dceři navrhoval, aby se s partnerem vzali v Las Vegas. Nabídl jim, že jim dá peníze, aby si je užili po svém, místo aby financoval nákladnou svatbu. Zda Sophia na jeho nabídku přistoupí, zatím není známo.
Stallone má se svou manželkou Jennifer Flavinovou, s níž se oženil v roce 1997, tři dcery. Kromě Sophie jsou to osmadvacetiletá Sistine a čtyřiadvacetiletá Scarlet. Z předchozího manželství se Sashou Czackovou má dva syny, Seargeoha a Sagea.
Sage Stallone, hercův nejstarší syn, zemřel v červenci 2012 ve věku 36 let na aterosklerotické onemocnění věnčitých tepen, které vedlo k infarktu. Podle závěrů losangeleského koronera šlo o přirozenou smrt. Toxikologické testy neprokázaly předávkování drogami; v těle se našlo pouze malé množství léku proti bolesti.