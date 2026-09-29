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Anorexie a bulimie u mužů. Když se hubnutí a cvičení stane posedlostí
Stallone vzpomínal především na období natáčení filmu Rocky III z roku 1982. Tehdy se nesnažil vypadat mohutně jako jeho herecký kolega Arnold Schwarzenegger, ale chtěl dosáhnout štíhlejší, atletičtější a podle svých slov „dravější“ postavy. Z péče o vlastní tělo se postupně stala posedlost. „Stalo se to posedlostí. Bylo to opravdu špatné. Došlo to až tak daleko, že jsem začal trpět bulimií,“ řekl v rozhovoru.
Podle Stalloneho měl během natáčení Rockyho přibližně 2,6 až 2,8 procenta tělesného tuku. Popsal, že kvůli snaze udržet si tuto formu záměrně zvracel téměř všechno jídlo, které přijal. Svůj tehdejší přístup označil za „posedlé uctívání vlastního těla“.
„Pil jsem 25 šálků kávy denně, celá moje snídaně se skládala ze dvou malých rýžových chlebíčků. Když už jsem padal hlady, jedl jsem jen tuňáka ve vlastní šťávě,“ zavzpomínal.
Herec zároveň otevřeně přiznal užívání anabolických steroidů. Popsal také režim, který podle svých slov dodržoval, a uvedl, že užívání těchto látek si navzdory snaze postupovat opatrně nakonec vybralo svou daň. Zároveň tvrdil, že podle jeho tehdejšího názoru nebylo možné dosáhnout takové fyzické kondice bez podpůrných látek a léků.
Ke změně jeho pohledu na vlastní tělo podle Stalloneho výrazně přispěla až role ve filmu Země policajtů (Cop Land) z roku 1997. V kriminálním dramatu ztvárnil šerifa Freddyho Heflina, muže s nadváhou a částečnou ztrátou sluchu. Právě tehdy se podle svých slov poprvé cítil do určité míry osvobozený od tlaku na dokonalou fyzickou kondici.
Dlouholeté zatěžování těla si podle Stalloneho vyžádalo řadu operací. Uvedl, že podstoupil devět operací zad, dvě operace ramen a tři zákroky, při nichž mu byla zpevněna krční páteř. Přesto se ani dnes nechce kondice vzdát. „Zaplatil jsem za to strašlivou cenu,“ řekl s tím, že kdyby mohl svou kariéru prožít znovu, některé věci by udělal jinak. Především by podle svých slov nechal kaskadérské scény na profesionálech a tolik by své tělo za každou cenu nezatěžoval.
Stallone, který oslavil 6. července 2026 své 80. narozeniny, patří k nejvýraznějším filmovým hvězdám, proslavil se akčními rolemi a postavami Rockyho Balboy a Johna Ramba.
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Stallone popřál manželce k narozeninám archivní sexy fotkou v plavkách
Stalloneho kariéra byla dlouhá léta úzce spojená s jeho filmovým rivalem Arnoldem Schwarzeneggerem. Oba se v 80. letech stali hlavními tvářemi akčních filmů a jejich vzájemná konkurence podle Stalloneho pomáhala oběma posouvat hranice. V nedávném rozhovoru uvedl, že Schwarzenegger pro něj byl velkou výzvou a jejich soupeření ho nutilo neustále zvyšovat laťku. Z někdejší rivality se ale postupně stalo přátelství a oba herci si později zahráli například ve filmech Expendables: Postradatelní (The Expendables).
V soukromí je Stallone od roku 1997 ženatý s bývalou modelkou Jennifer Flavinovou. Manželé mají tři dcery, třicetiletou Sophii, osmadvacetiletou Sistine a čtyřiadvacetiletou Scarlet. Stallone má také dva syny z prvního manželství s herečkou Sashou Czackovou. Jeden z jeho synů – Sage Stallone, zemřel v roce 2012 ve věku 36 let.
Rodinné vztahy a otcovství jsou ostatně jedním z témat Stalloneho nových memoárů The Steps, vzpomínkové knize, v níž se vrací ke své kariéře, rodině i osobním životním zkušenostem.
Ani v osmdesáti letech Stallone z filmového světa nezmizel. Hraje mafiánského bosse Dwighta Manfrediho v seriálu Král Tulsy (Tulsa King), jehož další řada je připravována.
Letos se navíc pozornost znovu obrací k filmu Rocky, který slaví významné výročí. V listopadu 2026 do kin zamíří také snímek Já, Rocky (I Play Rocky), jenž vypráví příběh o vzniku legendárního filmu a Stalloneho cestě k roli, která z něj udělala světovou hvězdu.