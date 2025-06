Sylvestera jsem kdysi nenáviděl, všechno ale změnil byznys, přiznal Schwarzenegger

„Sylvestera jsem kdysi nenáviděl. Nenáviděli jsme se navzájem. Tak nějak jsme na sebe stále útočili, dělali ošklivé věci, říkali o sobě ošklivé věci a všechny tyhle hlouposti,“ popsal Arnold Schwarzenegger v rozhovoru s Andym Cohenem pro pořad Radio Andy na stanici SiriusXM.

Scott Adkins, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger na premiéře filmu Expendables: Postradatelní 2 (Londýn, 13. srpna 2012)

Situace se začala měnit, když Schwarzenegger začal společně s Robertem Earlem a Keithem Parishem pracovat na vytvoření restaurační franšízy Planet Hollywood.

„Jednou mi zavolal můj právník, který pracoval zároveň pro Stalloneho, a řekl: ‚Arnolde, je nějaký prostor pro Sylvestera v Planet Hollywood?‘ Nechal jsem si to rozležet v hlavě a souhlasil. Byl to vlastně velmi dobrý nápad, protože nás to mohlo sblížit. A to jsem chtěl. V té době už jsem vyrostl ze svých šíleností,“ líčí představitel Terminátora.

První z tématických restaurací Planet Hollywood, které lákaly klientelu na snímky a rekvizity z filmů, v nichž tito herci účinkovali, byla otevřena v roce 1991 v New Yorku za účasti obou zmíněných hvězd a mnoha známých osobností.

„Skutečně jsme to zvládli. Součástí Planet Hollywood byli nakonec například i Bruce Willis, Whoopi Goldbergová, Demi Moore, Chuck Norris... Bylo to takové mezinárodní obsazení,“ dodal Schwarzenegger.

Jedna z poboček Planet Hollywood byla i v Praze (Na Příkopě 13). Na slavnostní otevření přijel v roce 1997 sám Sylvester Stallone, jehož nadšeně vítaly stovky fanoušků. Restaurace v Praze skončila po dvou letech provozu. Rekvizity z populárních filmových trháků putovaly zpět do Ameriky a dary českých filmařů převzali tuzemští producenti.