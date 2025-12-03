Sydney Sweeney zářila na premiéře Pomocnice, znovu okouzlila odvážným výstřihem

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney (28) znovu okouzlila červený koberec. Na premiéře filmu Pomocnice se ukázala v blyštivých šatech s hlubokým výstřihem, který zdůraznil její proslulý dekolt. V současnosti jedna z největších sexbomb showbyznysu doplnila svůj look obrovskou peříčkovou šálou.

Ve filmu Pomocnice, který je inspirovaný románem Freidy McFaddenové, hraje služku, která se nastěhuje k bohatému páru a odhaluje jejich temná tajemství. Od snímku si slibuje, že ji pomůže vrátit se znovu na úspěšnou hereckou cestu.

Sweeney, která se blýskla zejména v seriálu Euphoria, má za sebou totiž několik neúspěšných projektů, včetně biografického filmu o boxerce Christy, který neoslnil diváky ani kritiky.

Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

Sweeney se o kontroverzi kolem Christy vyjádřila s klidem: „Ne vždy tvoříme jen pro čísla, tvoříme pro dopad. A Christy byl nejvíc dopadný projekt mého života.“ To ale rozohnilo herečku Ruby Rose, která měla původně ve filmu hrát, než se projektu ujala Sweeney. Na sociální síti kritizovala Sweeney za údajné „parádění“ na úkor příběhu.

Samotná bývalá šampionka v boxu Christy Martin se jí ale zastala: „Syd nepracovala jen pro film, ale pro mě a pro všechny, kteří trpí potichu. Chci, aby všichni věděli, kdo Syd opravdu je – je přítelkyně a spojenkyně!“

Sydney Sweeney se z kontroverze rychle oklepala a pokračovala ve svém nabitém životě. O víkendu oslavila Díkůvzdání ve velkém stylu, se svým partnerem, hudebním producentem Scooterem Braunem, si zašli na párty ve stylu Shreka. Sama si oblékla kostým Dračice, Oslíkovy ohnivé ženy, zatímco přátelé dorazili oblečení za Pinocchia, Fionu, Kocoura v botách, Lorda Farquaada, Robina Hooda a další postavy ze Shreka.

Slavnostní akce pokračovaly několik dní, včetně nočního výletu do Florida Keys, kde s kamarádkami hopsaly po barech, zpívaly karaoke a bavily se v blikajících čelenkách.

Dobré geny, nebo džíny? Reklama se Sydney Sweeney není první, co budí vášně

Osmadvacetiletá kráska ráda provokuje a v poslední době oslnila odvážnými kousky, ve kterých chodí po červeném koberci. V říjnu letošního roku přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ v průsvitných šatech bez podprsenky. Znovu tak dokázala, že je nejen talentovanou herečkou, ale i jednou z nejvíce okouzlujících hvězd Hollywoodu současnosti, která dokáže strhnout všechny pohledy.

