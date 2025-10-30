Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Autor:
  10:55
Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone nebo Jamie Lee Curtisovou v průsvitných šatech bez podprsenky.

Sydney Sweeney se postarala na akci v Los Angeles o to, aby zraky všech byly upřené přímo na ni. Pod třpytivé šaty si nevzala podprsenku a před objektivy hrdě vystavila svou hruď.

Americká herečka byla jednou z oceněných na akci časopisu Variety. Dalšími oceněnými ženami byly herečky Jamie Lee Curtisová, Kate Hudsonová, Wanda Sykesová nebo zpěvačka Nicole Scherzingerová.

Dobré geny, nebo džíny? Reklama se Sydney Sweeney není první, co budí vášně

Sydney Sweeney ráda předvádí své křivky, ale dle svých slov to nedělá proto, aby byla považována za sexsymbol. „Jen se cítím dobře, dělám to pro sebe a cítím se silná. Doufám, že inspiruji další ženy, aby byly sebevědomé, chlubily se tím, co mají, a cítily se dobře, protože člověk by neměl mít potřebu se za sebe omlouvat nebo se zakrývat a schovávat v koutě,“ míní herečka, která zdůrazňuje, že nepodstoupila žádné plastiky a ani s tím nehodlá začínat.

„Nikdy jsem si nenechala nic udělat. Mám neskutečný strach z jehel. Žádná tetování. Nic. Budu stárnout s grácií,“ plánuje herečka.

Sydney Sweeney upoutala pozornost všech (29. října 2025)
Sydney Sweeney a Sharon Stone (29. října 2025)
Sydney Sweeney (29. října 2025)
Sydney Sweeney a Jamie Lee Curtisová (29. října 2025)
62 fotografií

Sydney Sweeney je hvězdou seriálu Euforie, kde se chystá koncem tohoto týdne natočit své poslední scény. „Bude to opravdu hořkosladký okamžik,“ řekla časopisu Variety.

„Trochu se bojím, jak emotivní to bude. Byla to taková cesta. Strávila jsem s nimi velkou část svého mládí. Jsou mou rodinou a přáteli tak dlouho. Jsem jim za všechno navždy vděčná,“ dodala.

Sydney Sweeney ráda provokuje. Nedávno se její jméno přetřásalo kvůli reklamě na džíny, kteří mnozí považovali za rasistickou. Donald Trump ji ale veřejně ocenil, když se dozvěděl, že herečka je republikánka.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Hackeři změnili jméno Macronové v daňových záznamech na mužské Jean-Michel

První dáma Francie Brigitte Macronová (72) se stala obětí hackerského útoku, při němž bylo její jméno v osobním daňovém účtu změněno na mužské Jean-Michel. Informoval o tom její šéf kanceláře Tristan...

30. října 2025  11:30

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

30. října 2025  11:29

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

30. října 2025  10:55

Miss Universe boří hranice. Letos poprvé v ní soutěží dvě ženy starší 40 let

Mezinárodní soutěže Miss Universe se letos poprvé v její historii zúčastní i dvě dámy starší čtyřiceti let. Oběma je 42 a jedna zastupuje Rwandu, druhá ostrov Bonaire, který patří Nizozemsku. Horní...

30. října 2025  9:51

Ochranná ruka nad Dádou se nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček

Felix Slováček (82) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o manželce Dagmar Patrasové (69) i o hudbě. Skladatel a dirigent, známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista, podpořil svou...

30. října 2025  8:25

Vyšetřovatelka ze Zrádců 2 se učila „číst“ lidi v FBI

Soutěž Zrádci 2 je postavena na klamu a schopnosti ho odhalit. Vyhraje ten, kdo dokáže ostatní nejlépe přečíst a sám pro ně zůstane velkou neznámou. Soutěžící už sice vědí, že mezi sebou mají...

30. října 2025

Dokonce už začínám zapomínat berli, hlásí z Teplic herečka Alena Procházková

Advertorial

„Před čtrnácti lety mi Lázně Teplice doporučil lékař, který mi operoval kyčel,“ vypráví herečka Alena Procházková. Vrací se tam pravidelně, letos po reoperaci. Díky odborné péči se její kloub rychle...

30. října 2025

Tady se jde přes mrtvoly, srovnává natáčení doma a v zahraničí Gabriela Marcinková

Točila s Judem Lawem i s Madsem Mikkelsenem, s velkými zahraničními produkcemi. Od domácích natáčení se nelišily tolik v technickém zázemí jako v přístupu k hercům. „Ti lidé jsou úspěšní. To znamená,...

30. října 2025

Manželství lidi chrání, říká Michaela Maurerová. Klidně by se vdala znovu

Nejdůležitější je pro ni partnerství. Ale ani na manželství Michaela Maurerová nepohlíží svrchu. Kdyby ji partner, s nímž má sedmiletou dceru, požádal o ruku, neřekla by ne. „Je to instituce, která...

30. října 2025

Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!

Premium

Živel. Ale také křehká citlivá duše, která ráda tráví čas sama se sebou. Proč herečka Erika Stárková, již proslavila role v seriálu Most!, ráda posouvá hranice a na co je v České republice nejvíc...

29. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Na světovém finále mě přepadla úzkost a nervozita, říká miss Markéta Mörwicková

Češka Markéta Mörwicková na světovém finále Miss Grand International v Thajsku skončila na šestém místě. Na kameru iDNES.cz prozradila, že poslední měsíc spala jen dvě až čtyři hodiny denně. Na...

29. října 2025

Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou. Vnuk Vojta Staš přivítá na svět syna

Jiřina Bohdalová (94) se ještě letos stane prababičkou. Její vnuk Vojta Staš (30), syn herečky Simony Stašové, čeká prvního potomka. S o dva roky mladší manželkou Helenou odhalili pohlaví miminka,...

29. října 2025  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.