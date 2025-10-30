Sydney Sweeney se postarala na akci v Los Angeles o to, aby zraky všech byly upřené přímo na ni. Pod třpytivé šaty si nevzala podprsenku a před objektivy hrdě vystavila svou hruď.
Americká herečka byla jednou z oceněných na akci časopisu Variety. Dalšími oceněnými ženami byly herečky Jamie Lee Curtisová, Kate Hudsonová, Wanda Sykesová nebo zpěvačka Nicole Scherzingerová.
|
Dobré geny, nebo džíny? Reklama se Sydney Sweeney není první, co budí vášně
Sydney Sweeney ráda předvádí své křivky, ale dle svých slov to nedělá proto, aby byla považována za sexsymbol. „Jen se cítím dobře, dělám to pro sebe a cítím se silná. Doufám, že inspiruji další ženy, aby byly sebevědomé, chlubily se tím, co mají, a cítily se dobře, protože člověk by neměl mít potřebu se za sebe omlouvat nebo se zakrývat a schovávat v koutě,“ míní herečka, která zdůrazňuje, že nepodstoupila žádné plastiky a ani s tím nehodlá začínat.
„Nikdy jsem si nenechala nic udělat. Mám neskutečný strach z jehel. Žádná tetování. Nic. Budu stárnout s grácií,“ plánuje herečka.
Sydney Sweeney je hvězdou seriálu Euforie, kde se chystá koncem tohoto týdne natočit své poslední scény. „Bude to opravdu hořkosladký okamžik,“ řekla časopisu Variety.
„Trochu se bojím, jak emotivní to bude. Byla to taková cesta. Strávila jsem s nimi velkou část svého mládí. Jsou mou rodinou a přáteli tak dlouho. Jsem jim za všechno navždy vděčná,“ dodala.
Sydney Sweeney ráda provokuje. Nedávno se její jméno přetřásalo kvůli reklamě na džíny, kteří mnozí považovali za rasistickou. Donald Trump ji ale veřejně ocenil, když se dozvěděl, že herečka je republikánka.