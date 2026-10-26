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Vánoční klasiky v krajkách. Sydney Sweeney předvádí další odvážnou kolekci prádla

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  9:30
Herečka Sydney Sweeney (29) představila sváteční kampaň své značky Syrn. V reklamě odkazuje na známé filmové klasiky, od komedie Sám doma 2 až po animované Ukradené Vánoce. Vedle kostkovaného pyžama a vánoční atmosféry předvádí také odvážné krajkové prádlo.
Sydney Sweeney se ve vánoční kampani své značky inspirovala známými filmovými klasikami. (říjen 2026)
Sydney Sweeney vsadila ve vánoční kampani na krajkové prádlo a svůdné modely. (říjen 2026)
Sydney Sweeney vsadila ve vánoční kampani na krajkové prádlo a svůdné modely. (říjen 2026)
Sydney Sweeney se ve vánoční kampani své značky inspirovala známými filmovými klasikami. (říjen 2026)
95 fotografií

Vánoční filmy, sladká zmrzlinová pohárová dobrota a krajkové spodní prádlo. Americká herečka Sydney Sweeney, známá mimo jiné ze seriálu Euforie, vsadila v nové kampani své značky Syrn na kombinaci nostalgie a svůdné módy. Ve videu zveřejněném na Instagramu střídá několik stylizací inspirovaných známými filmovými příběhy.

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Reklama začíná scénou, která připomíná film Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York). Sweeney si pochutnává na zmrzlinovém poháru podobně jako Kevin McCallister, kterého ve filmu ztvárnil Macaulay Culkin. Následně zapíná televizi, na jejíž obrazovce se objevují další podoby herečky.

Jednou z nich je stylizace inspirovaná Cindy Lou Who z filmu Grinch. Sweeney má zapletené vlasy, kostkované oblečení a pyžamo, zatímco aranžmá pracuje s dárky a vánočními světly. V těchto scénách tedy nepředvádí krajkové prádlo, ale oblečení připomínající známou filmovou postavu.

sydney_sweeney

welcome to the @syrn holiday shop ♥️ officially open on october 27th

21. října 2026 v 18:00, příspěvek archivován: 25. října 2026 v 13:20
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V dalších záběrech se atmosféra mění. Herečka se objevuje v černém a červeném krajkovém kompletu se závojem a výrazným líčením. Stylizace připomíná gotickou animovanou pohádku Ukradené Vánoce a další filmové motivy. Záběry pracují s bílou a světle modrou krajkou, kožešinovými doplňky a velkým péřovým vějířem, které evokují starohollywoodský půvab a zimní atmosféru.

Syrn představuje čtyři sváteční kolekce s odlišným zaměřením. První z nich, Comfy Syrn, má být dostupná od 27. října. Další řady mají nabídnout různé nálady od pohodlného domácího oblečení přes svůdnější prádlo až po hravé a romantické modely. Herečka kampaň propaguje také na svém vlastním instagramovém profilu.

Značku Syrn uvedla Sweeney na trh letos v lednu. Při její prezentaci mluvila o vlastních zkušenostech s výběrem podprsenek a o tom, jak důležité je, aby prádlo dobře sedělo různým typům postav. V rozhovorech a propagačních materiálech zdůrazňovala, že chce navrhovat kousky, které by sama ráda nosila.

Nová reklama nezůstala bez kritických reakcí. Některým komentujícím vadí propojení propagace spodního prádla s odkazy na filmové postavy, které jsou v původních příbězích dětmi. Jiné reakce jsou naopak pozitivní a oceňují nápadité kostýmy i hravé filmové odkazy.

Sweeney se narodila 12. září 1997, je jí 29 let. Do širšího povědomí diváků se dostala mimo jiné díky seriálům Euforie (Euphoria) a Bílý lotos (The White Lotus). Kromě herectví se věnuje také produkci a podnikání. Její nová vánoční kampaň ukazuje, že se snaží budovat značku prádla s výraznou vizuální identitou a současně využívat vlastní popularitu k její propagaci.

V soukromí randí Sydney Sweeney momentálně s hudebním manažerem Scooterem Braunem, s nímž se začala vídat v létě 2025. Braun má z předchozího manželství tři děti. Na podzim 2026 se objevily spekulace, že by dvojice mohla plánovat svatbu, zásnuby však ani jeden zatím veřejně nepotvrdil. Před Braunem byla herečka několik let partnerkou podnikatele Jonathana Davina. V roce 2022 se zasnoubili, ke svatbě ale nakonec nedošlo a v roce 2025 se rozešli.

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