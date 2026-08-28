Sydney Sweeney znovu staví svou image na hranici provokace. V nové reklamě na vlastní značku spodního prádla Syrn se osmadvacetiletá herečka objevuje v řadě velmi odvážných modelů a v jedné ze scén odhodí podprsenku úplně. Prsa si zakryje pouze dvěma narozeninovými dorty. Nejnovější reklama tak opět otevírá otázku, kde končí sebevědomá prezentace ženského těla a začíná jeho laciná sexualizace.
Sweeney přitom svou značku neprezentuje jako pouhé prádlo, ale jako prostředek k získání ženského sebevědomí a sebevyjádření. Nová kolekce dostala název Birthday Boobs (Narozeninová prsa) a v prodeji bude od 1. září.
V samotném spotu jde však především o tělo herečky. Blondýnka pózuje v krajkovém prádle, na stole nechybí narozeninový dort a kamera využívá výrazně provokativní záběry a hravě erotické scény, které mají přitáhnout pozornost k nové kolekci.
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Obdařená Sweeney se proměnila ve Wonder Woman. Z přítele byl Superman
Právě způsob, jakým je Sweeney v reklamách opakovaně prezentována, už v minulosti vyvolal debaty o sexualizaci herečky. Kritici upozorňovali, že se její mediální obraz až příliš často soustředí na její tělo místo herecké práce. Podobná diskuse se rozhořela například kolem kampaně značky American Eagle z roku 2025 na džínové šortky, která byla kromě jiného kritizována také za výrazně sexualizované zpracování.
Tentokrát je ale situace trochu jiná. Podnikatelka stojí za značkou Syrn sama a na kampani se podílí jako její zakladatelka. Nejde tedy o případ, kdy by někdo jiný rozhodoval, jakým způsobem bude její tělo použito k propagaci produktu.
Herečka uvedla, že cílem značky je dát ženám možnost cítit se sexy, sebevědomě nebo naopak něžně podle jejich vlastního rozhodnutí a momentální nálady. Nová kolekce obsahuje podprsenky, kalhotky, košilky, komplety a podvazky a bude dostupná ve velikostech od XXS do XXXL.
Sydney Sweeney je americká herečka, která se proslavila především jako Cassie Howardová v seriálu Euforie a Olivie Mossbacherová v Bílém lotosu. Objevila se například také ve filmech Tenkrát v Hollywoodu, S tebou nikdy, Madam Web, Neposkvrněná nebo Pomocnice.
V soukromí randí herečka od roku 2025 s hudebním manažerem a podnikatelem Scooterem Braunem (45) a před pár dny zveřejnila fotografie ze společného letního pobytu, na kterých se s Braunem převlékli za Wonder Woman a Supermana.