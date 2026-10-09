Herečka Sydney Sweeney je příbuzná s Marilyn Monroe. Vidíte podobu?

Sydney Sweeney, která 12. září oslavila 29. narozeniny, a Marilyn Monroe, jedna z největších filmových ikon 20. století, mají překvapivou rodinnou spojitost. Vyplývá to z genealogického výzkumu společnosti MyHeritage, která se zabývá sestavováním rodokmenů a hledáním rodinných vazeb.
Podle výzkumu jsou herečky sestřenice v devátém koleni s generačním odstupem. Jejich společným předkem byl Ezra Perry, anglický osadník, který žil přibližně v letech 1625 až 1689 a usadil se v oblasti města Sandwich v Massachusetts. Rodinné linie se propojují přes otce Sydney Sweeney Stevena Sweeneyho a biologického otce Marilyn Monroe Charlese Stanleyho Gifforda.
Příbuzenství je velmi vzdálené a neznamená, že by herečky měly blízké rodinné vazby. Zajímavostí však je, že jména obou žen se v posledních letech opakovaně objevují v podobných souvislostech, kvůli vzhledu a módní inspiraci, kdy Sweeney na veřejných akcích často vědomě využívá estetiku starého Hollywoodu.
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Sweeney, známá mimo jiné ze seriálu Euforie (Euphoria) a první řady seriálu Bílý lotos (The White Lotus), se v minulosti několikrát objevila v modelech připomínajících styl hollywoodských hvězd 50. let. Právě Marilyn Monroe bývá v této souvislosti zmiňována nejčastěji.
V únoru 2026 například Sweeney zvolila na filmovém festivalu v Santa Barbaře vintage šaty návrhářky Ceil Chapman, které připomínaly model, v němž Monroe pózovala na obálku časopisu Life v roce 1952.
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Podobnost se slavnou herečkou připomněl také vzhled Sweeney na premiéře filmu Služebnice (The Housemaid) v prosinci 2025. Bílé šaty s výraznou sukní evokovaly slavný kostým Monroe z komedie Slaměný vdovec (The Seven Year Itch) z roku 1955. Film proslavila mimo jiné scéna, v níž herečce nadzvedává sukni proud vzduchu z větrací mřížky v ulici.
Marilyn Monroe zemřela v srpnu 1962 ve věku 36 let. Proslavila se například filmy Někdo to rád horké (Some Like It Hot) a Páni mají radši blondýnky (Gentlemen Prefer Blondes) a dodnes patří k nejvýraznějším osobnostem zlaté éry Hollywoodu.