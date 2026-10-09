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Herečka Sydney Sweeney je příbuzná s Marilyn Monroe. Vidíte podobu?

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  11:36
Americká herečka Sydney Sweeney má s hollywoodskou legendou Marilyn Monroe společného předka. Podle genealogického výzkumu platformy MyHeritage jsou vzdálené sestřenice v devátém koleni s generačním odstupem. Jejich rodinné linie se protínají u Ezry Perryho, anglického osadníka, který žil v 17. století v americkém Massachusetts.

Sydney Sweeney, která 12. září oslavila 29. narozeniny, a Marilyn Monroe, jedna z největších filmových ikon 20. století, mají překvapivou rodinnou spojitost. Vyplývá to z genealogického výzkumu společnosti MyHeritage, která se zabývá sestavováním rodokmenů a hledáním rodinných vazeb.

Americká herečka Sydney Sweeney má s hollywoodskou legendou Marilyn Monroe společného předka. Podle genealogického výzkumu platformy MyHeritage jsou vzdálené sestřenice v devátém koleni s generačním odstupem.
Marilyn Monroe ve filmu Řeka do nenávratna
Sydney Sweeney na udílení People's Choice Awards (Santa Monica, 18. února 2024)
Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959)
105 fotografií

Podle výzkumu jsou herečky sestřenice v devátém koleni s generačním odstupem. Jejich společným předkem byl Ezra Perry, anglický osadník, který žil přibližně v letech 1625 až 1689 a usadil se v oblasti města Sandwich v Massachusetts. Rodinné linie se propojují přes otce Sydney Sweeney Stevena Sweeneyho a biologického otce Marilyn Monroe Charlese Stanleyho Gifforda.

Příbuzenství je velmi vzdálené a neznamená, že by herečky měly blízké rodinné vazby. Zajímavostí však je, že jména obou žen se v posledních letech opakovaně objevují v podobných souvislostech, kvůli vzhledu a módní inspiraci, kdy Sweeney na veřejných akcích často vědomě využívá estetiku starého Hollywoodu.

Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách

Sweeney, známá mimo jiné ze seriálu Euforie (Euphoria) a první řady seriálu Bílý lotos (The White Lotus), se v minulosti několikrát objevila v modelech připomínajících styl hollywoodských hvězd 50. let. Právě Marilyn Monroe bývá v této souvislosti zmiňována nejčastěji.

V únoru 2026 například Sweeney zvolila na filmovém festivalu v Santa Barbaře vintage šaty návrhářky Ceil Chapman, které připomínaly model, v němž Monroe pózovala na obálku časopisu Life v roce 1952.

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Podobnost se slavnou herečkou připomněl také vzhled Sweeney na premiéře filmu Služebnice (The Housemaid) v prosinci 2025. Bílé šaty s výraznou sukní evokovaly slavný kostým Monroe z komedie Slaměný vdovec (The Seven Year Itch) z roku 1955. Film proslavila mimo jiné scéna, v níž herečce nadzvedává sukni proud vzduchu z větrací mřížky v ulici.

Marilyn Monroe zemřela v srpnu 1962 ve věku 36 let. Proslavila se například filmy Někdo to rád horké (Some Like It Hot) a Páni mají radši blondýnky (Gentlemen Prefer Blondes) a dodnes patří k nejvýraznějším osobnostem zlaté éry Hollywoodu.

ANKETA: Podobají se podle vás Sydney Sweeney a Marilyn Monroe?

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