Kim Novaková se ostře vymezila proti tomu, že ji v novém filmu hraje právě Sydney Sweeney. Třiadevadesátiletá herečka dala jasně najevo, že s volbou producentů hluboce nesouhlasí. „Nikdy bych to neschválila. Příliš vyčnívá v oblasti poprsí. Je pro tu roli zkrátka moc prsatá a moc sexy,“ řekla hollywoodská legenda s českými kořeny pro deník The Times.
Novaková a Davis se seznámili v roce 1956 v pořadu The Steve Allen Show a později se dali dohromady, což bylo tehdy velmi skandální, protože šlo o mezirasový vztah v době, kdy to bylo v USA stále silně tabu.
Šéf filmového studia Columbia Pictures Harry Cohn měl obavy z negativní publicity a tlačil na to, aby zpěvák vztah s herečkou ukončili. V roce 1958 zveřejnil chicagský novinář článek o romanci herečky a zpěváka s tvrzením, že plánují svatbu, což oba popřeli.
Davis se nakonec v roce 1958 oženil s Loray Whiteovou, zatímco Novaková si o sedm let později vzala herce Richarda Johnsona. Herečka dnes upozorňuje, že nový film podle jejího názoru klade až přílišný důraz na sexualitu v jejich vztahu.
„Ve filmu to samozřejmě vyzní tak, že to celé mezi námi bylo jen o sexu. A pro diváka ani není možné, aby to z jejich pohledu nebyl čistě sexuální vztah, protože Sydney Sweeney zkrátka vypadá neustále sexy a vyzývavě! Ze strany producentů to byla naprosto špatná volba,“ postěžovala si Novaková.
Sweeney, která je podle svých slov nesmírně poctěna, že může Novakovou ztvárnit, se v minulosti otevřeně vyjadřovala ke svému vzhledu. „Vyrostla jsem s velkým poprsím. Už v šesté třídě jsem nosila velikost 70E. Nikdy jsem si ale nevěřila, snažila jsem se své tělo schovávat, neměla jsem žádné sebevědomí. Teď to vnímám jinak. Naše těla jsou úžasná. Měli bychom je přijmout a vážit si jich,“ vzkázala.
Kim Novaková je americká filmová herečka s českými kořeny, jedna z největších hvězd Hollywoodu 50. a 60. let. Proslavila se především rolí ve slavném filmu Vertigo (Závrať) režiséra Alfreda Hitchcocka. Na vrcholu slávy byla považována za symbol krásy a elegance klasického Hollywoodu. Později se z filmového světa stáhla a už roky se věnuje především malování a klidnějšímu životu mimo reflektory.
Před pár měsíci byla na Mezinárodním filmovém festivalu v italských Benátkách, kde přebírala Zlatého lva za celoživotní dílo, kvůli množství podstoupených kosmetických zákroků téměř k nepoznání.
Svým vzhledem způsobila Kim Novaková velký rozruch už v roce 2014, kdy se zúčastnila předávání Oscarů s velmi opuchlým obličejem, čehož si tehdy všiml i současný americký prezident Donald Trump. Na tehdejším Twitteru (nyní X) po předávání cen napsal: „Kim by měla zažalovat svého plastického chirurga!“