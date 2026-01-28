Vandalismus? Sydney Sweeney pověsila na slavný nápis Hollywood podprsenky

Autor:
  13:03
Herečka Sydney Sweeney (28) na svém Instagramu zveřejnila video, jak se tajně v noci vloupala k nápisu Hollywood v Los Angeles a pověsila na něj podprsenky své nové řady Syrn. Někteří fanoušci upozorňují, že to je trestné, jiní si myslí, že video je podvrh. Herečku kvůli tomu prověřuje obchodní komora.

Sydney Sweeney zveřejnila záběry, na kterých se plíží po horském svahu v Los Angeles k nápisu Hollywood, aby na něj v rámci reklamní kampaně navěsila podprsenky ze své nové kolekce.

Na videu je vidět jak produkční tým, který ji doprovází, nakládá černé tašky do dodávky a jede po tmavých, klikatých ulicích směrem k úbočí pod slavným nápisem. Pak sama herečka leze na písmena, aby tam pověsila podprsenky.

Sydney Sweeney v kampani na prádlo Syrn
Sydney Sweeney v kampani na prádlo Syrn
Sydney Sweeney v jedné z reklam.
Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.
40 fotografií

„Není to trestné?“ ptají se fanoušci pod videem na Instagramu. „Skutečně si myslíte, že to je pravé?“ namítají jiní s tím, že herečka nejspíš jen natočila cestu a záběry u nápisu točila někde v kulisách.

Podle serveru TMZ je ale video pravé a herečku a její tým kvůli tomu prověřuje Hollywoodská obchodní komora, která drží licenční práva na dvě nejslavnější památky v Los Angeles: chodník slávy a nápis Hollywood. Ta by mohla podat trestní oznámení za neoprávněné vniknutí a vandalismus.

„Stále vyšetřujeme, jak a na základě jakého oprávnění (pokud vůbec nějakého) se produkce Sweeney dostala na místo, kde se nachází nápis,“ sdělila komora ve svém prohlášení pro TMZ.

Pravá, nebo umělá? Sydney Sweeney byla na detektoru lži kvůli prsům

Herečka měla od FilmLA povolení natáčet u hollywoodského nápisu, ale neměla povolení na něj lézt ani na něj nic věšet. Navíc ji společnost FilmLA upozornila, že musí žádat o povolení i obchodní komoru, což neučinila. „K tomuto jednání nebylo uděleno žádné povolení, které je vyžadováno,“ uvedla komora.

Za podnikáním Sydney Sweeney stojí bohatý investor Jeff Bezos, takže má na kampaň dost prostředků. Podprsenky po natáčení z nápisu sundali, ale podle herečky jich tam asi pět někde zůstalo, takže si je fanoušci mohou najít, což by je ovšem také mohlo stát obvinění z trestného činu neoprávněného vniknutí.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Nejčtenější

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Iva Pazderková ukázala odvážné snímky. Skvělá práce, pochválil ji Hynek Čermák

Iva Pazderková překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které...

Iva Pazderková (45) překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu. Herečka, moderátorka a stand-up komička vyzvala své sledující, aby si také...

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

Manžela čeká zákrok, já bojuji se závislostí na sladkém, přiznává Alex Mynářová

Alexandra Mynářová na dovolené v Chorvatsku (2025)

Moderátorka Alex Mynářová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak pečuje o sebe i svou rodinu. Své dva syny vede ke zdravé stravě a pohybu, ji samotnou prý dlouhodobě trápí závislost na cukru....

Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková

Bolek Polívka jako Bohuš a Šárka Vojtková jako Irenka ve filmu Dědictví aneb...

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Mám ráda ticho, hovory mezi klapkami berou energii, říká Marika Šoposká

Premium
Víte, čemu se v herectví říká protiúkol? Někdo hraje to, na co se zdánlivě...

Rozhovor s oblíbenou herečkou plyne jako voda. Marika Šoposká je samý úsměv, probíráme role, dotkneme se životní filozofie i tématu vztahů. Povídání vskutku plnotučné. Co to znamená? Odpověď nabízejí...

28. ledna 2026

Vandalismus? Sydney Sweeney pověsila na slavný nápis Hollywood podprsenky

Sydney Sweeney v kampani na prádlo Syrn

Herečka Sydney Sweeney (28) na svém Instagramu zveřejnila video, jak se tajně v noci vloupala k nápisu Hollywood v Los Angeles a pověsila na něj podprsenky své nové řady Syrn. Někteří fanoušci...

28. ledna 2026  13:03

Boj s rakovinou i škatulkování. Chůva k pohledání se bála, že už si nezahraje

Fran Drescherová při odhalení hvězdy na chodníku slávy v Los Angeles (30. září...

Fran Drescherová, hvězda kultovního sitcomu Chůva k pohledání, slaví v 68 letech jeden z největších úspěchů své kariéry. I když ji mnozí během let podceňovali, herečka teď sklízí uznání nejen od...

28. ledna 2026  11:30

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

Lucie Šlégrová (2025)

Lucie Šlégrová (43), bývalá miss a dnes především moderátorka a influencerka, znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát nikoli modelingem, ale videem, které sdílela na sociálních sítích a na...

28. ledna 2026  9:28

Roli od Menzela jsem nejdřív nechtěla, protože byla nahulatá, říká Hřebíčková

Petra Hřebíčková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. ledna 2026)

Herečka Petra Hřebíčková (46) přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že původně nechtěla vzít roli ve filmu Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. S nahotou před kamerou nebo na jevišti má...

28. ledna 2026

Místo suchého února držím smutný leden. Vyplatí se to, říká Aleš Háma

Aleš Háma v Show Jana Krause (premiéra 28. ledna 2026)

Herec a moderátor Aleš Háma (52) se rozhodl jít proti proudu a místo února abstinuje v lednu. V Show Jana Krause vysvětlil, v čem se to vyplatí a promluvil i o své rodině a proč by se od ní v květnu...

28. ledna 2026

Svého manžela Toma Cruise přivedla k scientologům. Mimi Rogersová slaví 70

Tom Cruise a jeho první manželka, herečka Mimi Rogersová

Americká herečka a producentka Mimi Rogersová 27. ledna oslaví sedmdesátiny. Je známá také jako aktivistka v boji za životní prostředí, úspěšná hráčka pokeru a v neposlední řadě také jako první...

27. ledna 2026  11:40

Píší, že beru tátu třem malým dětem. Nesmysl, říká o novém příteli Myslivcová

Dominika Myslivcová ukázala svého nového partnera Jakuba. (2026)

Dominika Myslivcová (31) představila nedávno veřejnosti svého nového partnera Jakuba, po jehož boku se o víkendu objevila také na Plese jako Brno. Influencerka a playmate se nyní vyjádřila k článkům...

27. ledna 2026  10:01

Iva Pazderková ukázala odvážné snímky. Skvělá práce, pochválil ji Hynek Čermák

Iva Pazderková překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které...

Iva Pazderková (45) překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu. Herečka, moderátorka a stand-up komička vyzvala své sledující, aby si také...

27. ledna 2026  8:58

Modelka z Pobřežní hlídky je stále ve formě, překvapila sexy fotkami

Donna D'Errico (Miami Beach, 13. května 2017)

Donna D’Errico, kterou si televizní diváci pamatují především jako jednu z tváří seriálu Pobřežní hlídka, se znovu připomněla na sociálních sítích. Herečka si po boku Pamely Andersonové či Carmen...

27. ledna 2026  7:48

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Tajný doplněk smlouvy s Danielem Hůlkou. Tvůrcům zakazoval učit ho tančit

Daniel Hůlka na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)

Třicet let prožil s Draculou. Teď si od něj dává na čas pauzu a vrací se jako hrabě Monte Cristo. Hudbu k oběma muzikálům složil Karel Svoboda, přičemž v druhém případě psal árie Danielu Hůlkovi...

27. ledna 2026

I Gott říkal, že by to nedal, vzpomíná maminka Oskara Hese, Marcela Karleszová

Marcela Karleszová a její syn Oskar Hes na křtu CD s live záznamem muzikálu...

Marcela Karleszová se svým synem Oskarem pokřtila cédéčko, které je živým záznamem muzikálu Dracula, jenž se drží na divadelní scéně už třicet let. Partnerka zesnulého Richarda Hese, který stál s...

27. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.