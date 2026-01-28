Sydney Sweeney zveřejnila záběry, na kterých se plíží po horském svahu v Los Angeles k nápisu Hollywood, aby na něj v rámci reklamní kampaně navěsila podprsenky ze své nové kolekce.
Na videu je vidět jak produkční tým, který ji doprovází, nakládá černé tašky do dodávky a jede po tmavých, klikatých ulicích směrem k úbočí pod slavným nápisem. Pak sama herečka leze na písmena, aby tam pověsila podprsenky.
„Není to trestné?“ ptají se fanoušci pod videem na Instagramu. „Skutečně si myslíte, že to je pravé?“ namítají jiní s tím, že herečka nejspíš jen natočila cestu a záběry u nápisu točila někde v kulisách.
Podle serveru TMZ je ale video pravé a herečku a její tým kvůli tomu prověřuje Hollywoodská obchodní komora, která drží licenční práva na dvě nejslavnější památky v Los Angeles: chodník slávy a nápis Hollywood. Ta by mohla podat trestní oznámení za neoprávněné vniknutí a vandalismus.
„Stále vyšetřujeme, jak a na základě jakého oprávnění (pokud vůbec nějakého) se produkce Sweeney dostala na místo, kde se nachází nápis,“ sdělila komora ve svém prohlášení pro TMZ.
Herečka měla od FilmLA povolení natáčet u hollywoodského nápisu, ale neměla povolení na něj lézt ani na něj nic věšet. Navíc ji společnost FilmLA upozornila, že musí žádat o povolení i obchodní komoru, což neučinila. „K tomuto jednání nebylo uděleno žádné povolení, které je vyžadováno,“ uvedla komora.
Za podnikáním Sydney Sweeney stojí bohatý investor Jeff Bezos, takže má na kampaň dost prostředků. Podprsenky po natáčení z nápisu sundali, ale podle herečky jich tam asi pět někde zůstalo, takže si je fanoušci mohou najít, což by je ovšem také mohlo stát obvinění z trestného činu neoprávněného vniknutí.