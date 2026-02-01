Sydney Sweeney v prádle fotila na ulici snímky na téma „paparazzi“ jako reklamu na podprsenku a tanga značky Syrn. Ve videu k reklamní kampani vystoupila před kinem v prádle a krátkém kožíšku a kolem ní se seběhli fotografové. Další snímky v černém prádle a župánku pořídila v hledišti kina.
Reklamní kampaň herečky zabírá. Mnoho kousků kolekce už je vyprodáno. Fanoušci si stěžují, že už není na skladě krajový overal za v přepočtu 1800 korun nebo tanga za 400 korun.
Vandalismus? Sydney Sweeney pověsila na slavný nápis Hollywood podprsenky
Kolekce Syrn nabízí podle herečky modely ve 44 velikostech od 65B po 95F.
„Chtěla jsem vytvořit místo, kde se ženy mohou pohybovat mezi všemi verzemi sebe samých,“ řekla herečka s tím, že nabízí modely svůdné, romantické, hravé i pohodlné.
„Ráda pracuji na autu, jdu na vodní lyže, pak se obléknu na červený koberec a pak jdu domů pomazlit se se svými psy. Nejsem jen jedna, žádná z nás není,“ říká Sydney Sweeney, která si vysloužila přezdívku „MAGA Barbie“poté, co její kontroverzní reklamu podpořil prezident Trump a ukázalo se, že herečka je registrovaná republikánka.
Sama se ale politikou zabývat nechce. „Nikdy jsem tu nebyla, abych mluvila o politice. Vždycky jsem tu byla, abych tvořila umění, takže tohle prostě není téma, o kterém bych chtěla mluvit,“ řekla Sydney Sweeney ve svém posledním rozhovoru pro časopis Cosmopolitan.
„A myslím si, že právě proto to lidé chtějí posunout ještě dál a využít mě jako svou figurku,“ řekla herečka. „Někdo mi něco přisuzuje a já to nemohu ovlivnit,“ doplnila.
Nevěří, že by měla možnost věci uvádět na pravou míru. „Když řeknu: ‚Není to pravda‘, namítnou: ‚To říkáš jen proto, abys vypadala lépe.‘ Nikdy není možné vyhrát,“ míní herečka.
„Musím prostě zůstat sama sebou, protože vím, kdo jsem. Nemůžu donutit všechny, aby mě milovali. Vím, za čím si stojím,“ řekla herečka s tím, že o svém politickém přesvědčení se ale dál šířit nehodlá.
„Nejsem politička. Jsem umělkyně. Nejsem tu, abych mluvila o politice. To není oblast, kam jsem se chtěla dostat. To není důvod, proč jsem se stala tím, kým jsem. Stala jsem se herečkou, protože ráda vyprávím příběhy, ale nevěřím v nenávist v žádné podobě. Věřím, že bychom se měli všichni milovat a mít k sobě vzájemný respekt a porozumění,“ říká Sydney Sweeney a kvůli komentářům ke své osobě a lidem, kteří jí přisuzují falešné názory a nálepky, omezí sociální sítě.
„Nejsem nenávistný člověk a nestojím za ničím, co mi přisuzujete,“ vzkázala lidem, kteří ji odsuzují.