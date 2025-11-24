Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

„Začínala jsem s natáčením jako velmi mladá, takže jsem zažila hodně nepovedených konkurzů. Castingoví režiséři se kolikrát v místnosti krmili chipsy a bez zájmu na mě koukali, zatímco já se snažila podat nějaký herecký výkon,“ říká Sydney Sweeney. „Několikrát mi také doporučili, ať si něco udělám s obličejem, že by to mohlo pomoci – což člověka v šestnácti letech opravdu nepotěší.“
Přestože dospívání v zábavním průmyslu nebylo vždy jednoduché, herečce se povedlo udržet si pozitivní přístup i zdravé sebevědomí. „Není to hezká zkušenost, ale dá se na tom najít i leccos zábavného a když že slyšíte opakovaně, zocelí vás to,“ uvedla. „Člověk zkrátka musí počítat s tím, že ‚ne‘ uslyší mnohem častěji než ‚ano‘.“
Sydney momentálně propaguje nový biografický film Christy od režiséra Davida Michôda, inspirovaný skutečným příběhem bývalé profesionální boxerky Christy Martinové. Snímek vstoupil do amerických kin 7. listopadu, herečka v něm září po boku Bena Fostera, Merritt Weverové a Katy O’Brianové.
Kvůli roli musela přibrat přibližně čtrnáct kilogramů. „Spolupracovala jsem s výživovým poradcem, trenérem i boxerským koučem. Neustále jsem jedla – proteinové koktejly, sendviče s arašídovým máslem, milkshaky. Udržet si vyšší váhu byla dost výzva, protože jsem ty kalorie zase hned pálila neustálým tréninkem,“ popsala na nedávném filmovém festivalu v Torontu redaktorům magazínu Variety.
Reakce kritiků na film jsou smíšené. Server BBC Culture i deník The Telegraph mu udělily jen dvě hvězdičky z pěti, přestože výkon Sweeney označily za věrohodný. „Sydneyiny svaly tento životopis nezachrání,“ píše redakce The Telegraph. „Její herecký výkon sice odpovídá představám, ale ten šíleně předvídatelný příběh to kazí.“
Podle některých kritiků se mnozí diváci na film podívají jen kvůli v současnosti velmi populární herečce, ale že její výrazný mediální obraz může na druhou stranu příliš zastiňovat roli, kterou ztvárnila.
Sweeney nicméně zůstává optimistická. „Jsem ráda, že se příběh této výjimečné ženy dostal k divákům,“ říká. Na serveru Rotten Tomatoes si životopisné drama Christy získalo 69 procent pozitivních hodnocení od kritiků, zatímco skóre diváckého hodnocení zatím vypočteno není.