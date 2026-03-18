„Vyrůstala jsem s velkými prsy. Už v šesté třídě jsem nosila podprsenky velikosti 32DD (tzn. v evropském značení velikost 70E) a nikdy jsem si nepřipadala nijak sebevědomá, snažila jsem se nosit co největší mikiny a svetry a prsa co nejvíce schovávat,“ prohlásila Sydney Sweeney v rozhovoru pro magazín Us Weekly.
Herečka se svěřila s tím, že v žádném oblečení se tehdy necítila dobře. „Chtěla jsem své tělo a křivky stále co nejvíce schovávat. Až díky své roli Cassie v seriálu Euforie jsem si uvědomila, že v sebevědomí je vlastně velká síla. Naše těla jsou úžasná. Měli bychom je přijmout, vážit si jich a naučit se vyzdvihovat své přednosti,“ dodala.
Právě role Cassie jí pomohla přijmout výrazné křivky a sebevědomí získané na natáčení si přenesla i do osobního života. Prostřednictvím své nové kolekce spodního prádla Syrn se nyní snaží dodat pocit sebedůvěry i ostatním ženám.
Magazínu Us Weekly prozradila, že má v poslední době ve velké oblibě hlavně černý korzet, který ráda volí na rande. „Proto jsem ho navrhla, nerada se příliš složitě strojím. Jsem spíš typ na džíny a triko,“ vysvětlila rodačka z Washingtonu.
|
„Nemohla jsem ale dlouho najít top, ve kterém bych si připadala zároveň sexy, aniž by to bylo přehnaně vulgární. Korzet je ale perfektní možnost. Můžete ho utáhnout, jak chcete, takže můžete zvýraznit poprsí přesně tak, jak moc chcete. Krásně tvaruje tělo, doporučuji všem ho vyzkoušet,“ dodala hvězda thrilleru Pomocnice.
Sweeney také prozradila, na jaké detaily je v produktech své značky nejvíce hrdá. „V mých kouscích jsou obvykle malé vzkazy. Miluji srdíčka. Dokonce i mé logo, moje dvě S ze jména a příjmení, tvoří srdce,“ řekla. „I na ramínkách podprsenek mají všechny posuvníky na nastavení délky ramínka srdíčka. Ráda věci co nejvíce personalizuji,“ popisuje.
Herečka se také chystá expandovat do světa krásy. V lednu si nechala zaregistrovat ochrannou známku na svou značku kosmetiky Syrn, která má zahrnovat například produkty pro péči o pleť a vlasy.
Sweeney zdůraznila, že všechny outfity i modelky vybírá tak, aby si mohla vybrat každá žena – od velmi štíhlých až po prostorově výraznější. „Moje designérky jsou jen ženy, máme úžasný tým. Chci, aby si každý mohl své tělo užít a cítil se v něm skvěle. Navrhuji jen to, co chci sama nosit a v čem se cítím skvěle,“ dodala.