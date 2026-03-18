Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

  9:28
Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má dokonce i vlastní a velmi úspěšnou značku spodního prádla.

„Vyrůstala jsem s velkými prsy. Už v šesté třídě jsem nosila podprsenky velikosti 32DD (tzn. v evropském značení velikost 70E) a nikdy jsem si nepřipadala nijak sebevědomá, snažila jsem se nosit co největší mikiny a svetry a prsa co nejvíce schovávat,“ prohlásila Sydney Sweeney v rozhovoru pro magazín Us Weekly.

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN. (2026)
Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla SYRN. (2026)
Herečka Sydney Sweeney vstoupila do módního byznysu a představila kolekci nové značky spodního prádla Syrn. (28. ledna 2026)
Herečka Sydney Sweeney vstoupila do módního byznysu a představila kolekci nové značky spodního prádla Syrn. (28. ledna 2026)
Herečka se svěřila s tím, že v žádném oblečení se tehdy necítila dobře. „Chtěla jsem své tělo a křivky stále co nejvíce schovávat. Až díky své roli Cassie v seriálu Euforie jsem si uvědomila, že v sebevědomí je vlastně velká síla. Naše těla jsou úžasná. Měli bychom je přijmout, vážit si jich a naučit se vyzdvihovat své přednosti,“ dodala.

Právě role Cassie jí pomohla přijmout výrazné křivky a sebevědomí získané na natáčení si přenesla i do osobního života. Prostřednictvím své nové kolekce spodního prádla Syrn se nyní snaží dodat pocit sebedůvěry i ostatním ženám.

Magazínu Us Weekly prozradila, že má v poslední době ve velké oblibě hlavně černý korzet, který ráda volí na rande. „Proto jsem ho navrhla, nerada se příliš složitě strojím. Jsem spíš typ na džíny a triko,“ vysvětlila rodačka z Washingtonu.

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

„Nemohla jsem ale dlouho najít top, ve kterém bych si připadala zároveň sexy, aniž by to bylo přehnaně vulgární. Korzet je ale perfektní možnost. Můžete ho utáhnout, jak chcete, takže můžete zvýraznit poprsí přesně tak, jak moc chcete. Krásně tvaruje tělo, doporučuji všem ho vyzkoušet,“ dodala hvězda thrilleru Pomocnice.

Sweeney také prozradila, na jaké detaily je v produktech své značky nejvíce hrdá. „V mých kouscích jsou obvykle malé vzkazy. Miluji srdíčka. Dokonce i mé logo, moje dvě S ze jména a příjmení, tvoří srdce,“ řekla. „I na ramínkách podprsenek mají všechny posuvníky na nastavení délky ramínka srdíčka. Ráda věci co nejvíce personalizuji,“ popisuje.

Herečka se také chystá expandovat do světa krásy. V lednu si nechala zaregistrovat ochrannou známku na svou značku kosmetiky Syrn, která má zahrnovat například produkty pro péči o pleť a vlasy.

Sweeney zdůraznila, že všechny outfity i modelky vybírá tak, aby si mohla vybrat každá žena – od velmi štíhlých až po prostorově výraznější. „Moje designérky jsou jen ženy, máme úžasný tým. Chci, aby si každý mohl své tělo užít a cítil se v něm skvěle. Navrhuji jen to, co chci sama nosit a v čem se cítím skvěle,“ dodala.

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Hvězda filmů Padesát odstínů šedi, Dakota Johnsonová (36) pózuje v nové kampani pro známou módní značku na sérii odvážných fotografií. Herečka je tváří značky Calvin Klein pro kolekci jaro 2026 a...

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

18. března 2026  9:28

Hvězda Pobřežní hlídky Brooks Naderová a její sestry vyrazily polonahé do ulic

Sestry Naderovy při natáčení reklamy pro značku Jukebox (New York, březen 2026)

Americká modelka Brooks Naderová (29) znovu upoutala pozornost fotografů. Tentokrát se objevila v ulicích New Yorku v opravdu nepřehlédnutelném outfitu – topu a minisukni pokrytými pouze průhlednými...

18. března 2026  8:20

Chlapi dnes myslí hlavně na sebe, říká zklamaná Lela Vémola. Krize pokračuje

Lela Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Z jedné krize, kdy její nejmladší dítě Arnie, který od narození bojoval s vážnými zdravotními problémy, podstoupil operaci ledvin, se dostala. A v další se ocitla hned poté. Manželství Lely a Karlose...

18. března 2026

Táta pouštěl draka na nudapláži bez použití rukou, práskla na Hanuše dcera

Miroslav Hanuš s dcerou Eliškou Bašusovou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen...

Herec Miroslav Hanuš (62) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s dcerou Eliškou Bašusovou (30) a prozradil, jak ho zamrzelo, že už nenosí jeho příjmení a jak přijal do rodiny jejího manžela.

18. března 2026

Nejdůležitější ze všeho je svoboda, říká herečka a spisovatelka Aňa Geislerová

Anna Geislerová

Bez svobody by nebyla šťastná a závislost na čemkoli přímo nesnáší. Uspěje v čemkoli, co ji zajímá. Je to nejslavnější česká hvězda, která stále chodí na castingy. Herečka, spisovatelka, designérka,...

17. března 2026

Schneiderová a Holub v devadesátkách. Poznáte, kdo hraje jejich postavy v seriálu?

Zákulisní snímek ze seriálu Místo zločinu Zlín: Sofie Anna Švehlíková a Antonín...

Na první pohled je to návrat do devadesátek. Jitka Schneiderová a Radek Holub vedle sebe jako kdysi. Ovšem tenhle návrat do minulosti se odehrál v současnosti. Jejich postavy v seriálu Místo zločinu...

17. března 2026  13:51

Člověk ví, jaké to je blížit se ke konci, říká Trávníček po vážné operaci

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Pavel Trávníček (75) se zotavuje po náročné operaci srdce, kterou podstoupil začátkem ledna. Pomalu se začíná vracet k práci, i když hraní to zatím není. Objevil se už ale také na veřejnosti a...

17. března 2026  13:23

Dětství jsem nevnímal úplně pozitivně. Byl jsem šikanován, říká Artur Štaidl

Artur Štaidl ve studiu Expres.cz

Syn slavných rodičů Ivety Bartošové (†48) a Ladislava Štaidla (†75) Artur (29) promluvil v pořadu Tobogan s Alešem Cibulkou o svém dětství. Pozornost, která na něj byla tehdy upřena, mu nebyla...

17. března 2026  12:05

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

17. března 2026  11:01

Móda z party po Oscarech: Sexy výstřihy i rafinované modely, pánové překvapili také

Móda na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Součástí filmových Oscarů jsou i následné večírky. Na party magazínu Vanity Fair nebyla nouze o spoustu známých tváří, které se například neukázaly na červeném koberci. Zatímco některé hvězdy se na...

17. března 2026  10:03

Modelka Kočendová dala pryč psa kvůli miminku. Na sítích schytala vlnu hejtu

Natálie Kočendová

Modelka a influencerka Natálie Kočendová (26) se krátce po narození syna ocitla pod palbou ostré kritiky. Fanouškům na sociálních sítích totiž otevřeně přiznala, že se kvůli miminku musela rozloučit...

17. března 2026  8:30

Zpěvačka Ilona Csáková hubne na přístroji s elektrickými výboji

Ilona Csáková na křtu písně Michaely Štikové s názvem Slovem tě chráním

Nejen barva hlasu, ale i taneční kreace jsou jejím poznávacím znamením. Měla dvě zásadní, teď k nim přidala další. Ilona Csáková, která před lety vyměnila Prahu za Brno, kromě leštění a šlapání zelí...

17. března 2026

