Pravá, nebo umělá? Sydney Sweeney byla na detektoru lži kvůli prsům

Seyfriedová pokládala Sweeney nejrůznější otázky, některé se týkaly toho, zda má herečka nějaké neřesti, nebo co se jí objevuje za videa na TikToku. Zhruba po 12 minutách se dostalo i na téma poprsí herečky. „Musím se zeptat, jsou tvoje prsa pravá?“ zeptala se Seyfriedová. Sweeney se usmála a přikývla: „Ano.“
Seyfriedovou také zajímalo, zda si je někdy nechala plasticky upravit. „Ne, nikdy jsem si nic nenechala upravit,“ uvedla na pravou míru rodačka z Washingtonu.
Odborník na detektor lži okamžitě potvrdil, že herečka mluví pravdu. „Můžu si na ně sáhnout?“ žertovala Seyfriedová. „Jasně,“ odpověděla Sweeney.
Sweeney již v nedávném rozhovoru popřela fámy o kosmetických úpravách. „Pojďme je všechny vyvrátit. Nikdy jsem si nic nenechala udělat. Mám strašný strach z jehel, ani nevíte jaký,“ zdůraznila v rozhovoru pro Allure.
Sweeney se také vyjádřila k tomu, že lidé často porovnávají její fotografie z různých období. „Nemůžete porovnávat moji fotku ve dvanácti letech s mojí fotkou v šestadvaceti, kde mám profesionální make-up a světla! Samozřejmě, že budu vypadat jinak. Všichni na sociálních sítích jsou šílení,“ řekla.
V jiném rozhovoru pak poskytla pár rad pro mladé herce, kteří touží prorazit v Hollywoodu. „Musíte to hodně milovat, protože je to těžké a uslyšíte ne mnohem častěji než ano. Musíte se umět vyrovnat s odmítnutím a toho je hodně. Pokud to ale milujete z celého srdce, pak na tom nezáleží, protože... děláte to, co milujete,“ řekla Sweeney pro magazín People.