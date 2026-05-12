Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Autor:
  9:25
Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla příliš daleko. Kontroverzní scény označili za znepokojivé, trapné i šokující.

Diváci kritizují především scény se Sydney Sweeney, která v seriálu ztvárňuje Cassie. Epizoda začíná záběry, ve kterých Cassie natáčí obsah pro platformu OnlyFans. Při točení videa si například cucá vlastní prst na noze, později se svléká do půl těla před klientem a plní různé požadavky předplatitelů. S produkcí videí jí pomáhá její manažerka Maddy Perezová, kterou hraje Alexa Demieová.

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)
V dalších scénách Cassie natáčí ASMR videa v bílém spodním prádle a šeptá do mikrofonu: „Ahoj, tady vaše oblíbená holka snů.“ Seriál ukazuje i další explicitní momenty, ve kterých postava plní přání klientů a postupně si buduje stále větší publikum na platformě.

Maddy jí zároveň pomáhá dostat se do podcastů a mediálního prostoru a upozorňuje ji, že čím více kontroverzí vyvolá, tím více peněz vydělá. Děj se zároveň věnuje jejímu komplikovanému vztahu s manželem Natem (Jacob Elordi). Cassie se od Nata odstěhovala poté, co zjistila, že má dluhy. Rozhodla se proto naplno rozjet kariéru na OnlyFans, aby vydělala peníze.

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Jedna z nejvýraznějších scén celé epizody odkazuje na kultovní film Attack of the 50 Foot Woman z roku 1958. Cassie se v ní promění v obří ženu procházející městem. Zastaví se až ve chvíli, kdy si všimne muže sledujícího její videa.

Nové díly seriálu od režiséra Sama Levinsona okamžitě vyvolaly silné reakce fanoušků na sociálních sítích. „Tohle už zašlo příliš daleko,“ napsal jeden z diváků. „Proč se dívám na Cassie, jak si cucá prsty u nohou? Euforie, co to sakra je?“ reagoval další divák na síti X. Jiní označili epizodu za „znepokojivou“ a „trapnou“.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

