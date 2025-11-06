Sydney Sweeney přibrala kvůli boxerské roli 13 kilo. Uznání se ale nedočkala

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney (28) ztvárnila hlavní roli v novém boxerském životopisném dramatu Christy, který bude v českých kinech k vidění od února 2026. Kvůli roli světové šampionky Christy Martinové přibrala před dvěma lety třináct kilogramů a denně dřela v posilovně. Mnozí filmoví kritici však film označili za „klišé“ a hereččino snažení se podat co nejlepší výkon za „příliš urputné“.

Sydney Sweeney ztvárnila v novém filmu roli světové šampionky Christy Martinové, která jako jedna z prvních žen prorazila ve světě profesionálního boxu.

Sydney Sweeney při natáčení filmu o boxerce Christy Martinové (11. října 2024)

Herečka uvedla, že kvůli roli přibrala třináct kilogramů a podstoupila náročný tréninkový režim. Tři měsíce chodila do posilovny třikrát denně a cvičila pod dohledem boxerských trenérů, výživových poradců i mentálních koučů. Bouřlivý příběh boxerské šampionky totiž mimo sportu zahrnuje i to, že ji pobodal její bývalý manžel – to je však jen jedna část z napínavého příběhu.

Herečka Sydney Sweeney jako boxerská legenda Christy Martinová při natáčení filmu Christy (New York, 24. října 2024)
Christy Martinová a Sydney Sweeney v Los Angeles na premiéře filmu Christy (25. října 2025)
Herečka Sydney Sweeney jako boxerská legenda Christy Martinová ve filmu Christy
Herečka Sydney Sweeney jako boxerská legenda Christy Martinová při natáčení filmu Christy (New York, 24. října 2024)
Podle filmové kritičky Caryn Jamesové hereččino image mimo plátno příliš odvádí pozornost od samotného filmu a proto snímek ohodnotila pouze dvěma hvězdičkami. „V klišé nabitém biografickém filmu Christy je nemožné zapomenout, že sledujeme Sydney Sweeney, protože naše přehnané povědomí o jejím veřejném obrazu nás rozptyluje od toho, co se ve filmu děje,“ napsala pro web BBC o hvězdě, která se proslavila v seriálu Euforie.

„Rozpor spočívá v tom, že tato herečka je hlavním důvodem, proč tento projekt vůbec vzbuzuje ve společnosti pozornost. Bohužel je však těžké jí uvěřit, že je opravdu tou postavou, boxerskou šampionkou. Dokáže se někdy oprostit od svého mediálního obrazu a role celebrity?“ ptá se Jamesová.

Je to pokrytectví, kritizují Sydney Sweeney za bradavky v průsvitných šatech

List The Telegraph ohodnotil film také dvěma hvězdičkami. „Svalnatá proměna nestačí na záchranu tohoto boxerského biografického filmu.“ O hereckém výkonu však zároveň píše jako o přesvědčivém.

The Guardian film označil za jedno velké klišé. „V ringu je působivá její síla, trénink se očividně vyplatil, Sweeney sebevědomě přechází z jednoho zápasu do druhého. Ale mimo ring nás nedokáže přesvědčit, že je tak dobrá, protože jako herečka se stále příliš viditelně snaží, aby to vypadalo, že jí to jde přirozeně. Je to křečovité,“ uvedl deník.

List The Times byl ve své recenzi pozitivnější a filmu udělil čtyři hvězdičky. „Sydney dostála příslibu svých nedávných odvážných rolí a předvedla dosud nejlepší výkon své kariéry v roli profesionální boxerky a oběti domácího násilí Christy Martinové,“ ohodnotil. „Je to opravdu pořádný životopisný film.“

Christy Martinová a Sydney Sweeney v Los Angeles na premiéře filmu Christy (25. října 2025)

Na webu ČSFD má film zatím tři hodnocení s maximálním počtem hvězdiček. Ve Spojených státech má film premiéru v kinech 7. listopadu. Český divák, který chce vyrazit na Sweeney v roli boxerky do kina, si bude muset počkat do 12. února 2026.

V září na premiéře snímku, která se uskutečnila na filmovém festivalu v Torontu, promluvila herečka o extrémní fyzické náročnosti natáčení a popsala, jaké pro ni bylo, ztvárnit ženskou boxerskou legendu.

„Denně jsem přijímala hodně bílkovin, jedla jsem opravdu hodně arašídového másla, pila hodně mléčných koktejlů a proteinových nápojů. Bylo neuvěřitelné mít možnost zcela se proměnit a to v tak fyzicky i psychicky silnou ženu. Cítila jsem se díky tomu sama silnějším člověkem. Bylo to skutečně inspirující,“ prohlásila.

Samotná Christy Martinová herečku pochválila za to, jak se do role plně ponořila a popsala ji jako perfekcionistku, která brala při natáčení přípravu na roli opravdu vážně a svědomitě.

