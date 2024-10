Své vnady ukazovat nebude. Sydney Sweeney je v nové roli k nepoznání

Na fotografiích z natáčení má Sydney Sweeney krátké hnědé vlasy, mikinu a tepláky, které jí maskovaly postavu. Hrát bude boxerku Christy Martinovou a přestože se o filmu toho zatím moc neví, herečka již dříve prozradila, že se těší na „proměnu“ svého těla, aby byla dobře připravená na ztvárnění sportovkyně.

„Od 12 do 19 let jsem zápasila a dělala kickbox. Nemohla jsem se dočkat, až se vrátím do ringu, budu trénovat a proměním své tělo. Christyin příběh není snadný, je fyzicky i emocionálně náročný, je v něm hodně zátěže. Ale ráda si dávám výzvy,“ řekla Sydney Sweeney v květnu pro magazín Deadline.

Sydney Sweeney v Charlotte při natáčení filmu o boxerce Christy Martinové (11. října 2024) Christy Martinová po vítězství nad Melindou Robinsonovou v Las Vegas (7. září 1996)

„Christy Martinová nejenže legitimizovala ženský box, ale překonala genderové stereotypy a bojovala také s emocionálním, fyzickým a finančním zneužíváním. Baví mě svět zápasníků. Christyin příběh osvětluje její neuvěřitelný vzestup na vrchol a zároveň ukazuje problémy slávy v zákulisí. Cítím povinnost vyprávět příběh o ženě, která čelila tolika protivenstvím a nenechala se jimi porazit. Je to silné a emotivní,“ řekla herečka.

Připravovaný film Black Bear není prvním snímkem, kde Sweeney ztvárňuje skutečnou osobu. Ve filmu Eden herečka hraje Margret Wittmerovou, která byla jednou z původních osadníků ostrova Floreana. V roce 2023 ve filmu Reality hrála americkou lingvistku Reality Winnerovou, kterou obvinili z vynášení tajných informací. V roce 2019 zase hrála ve filmu Tenkrát v Hollywoodu Dianne „Snake“ Lane, mladou členku kultu Charlese Mansona.

Sydney Sweeney (Los Angeles, 10. srpna 2023)

Sydney Sweeney prozradila, že jako herečka ráda posouvá své hranice. „Ráda nacházím místa, o nichž jsem nevěděla, že je mohu odemknout – posouvám hranice a limity toho, co ode mě lidé očekávají,“ řekla o hororu Neposkvrněná, který produkovala a ve kterém hraje.

„Přála bych si, abych měla nějakou vzorovou odpověď na to, jak to dělám. Ale kdykoli režisér zavolá: Akce!, je to jako přepínač. Nechám zmizet všechny Sydneyiny myšlenky, pocity a emoce. Jsem v ten moment jsem jakákoli postava, kterou hraju. Nerada to nacvičuji. Neplánuji, co se bude dít,“ dodala herečka, která se loni objevila také ve filmu S tebou nikdy, kde hraje s Glenem Powellem.