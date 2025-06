Do prsou mi jdou všechna kila navíc, vtipkuje Sydney Sweeney o svých vnadách

Sydney Sweeney, která se proslavila v seriálech Euforie a Bílý lotos, popsala, co podle ní může za její výrazně ženskou postavu. V rozhovoru, který poskytla britskému deníku The Times, za své křivky děkuje především neustálé konzumaci sladkostí.

Když přišla řeč na její stravování, uvedla, že se prý cpe jako děcko. Vyjmenovala, že mezi její nejoblíbenější jídla patří „cheeseburgery, kuřecí nugetky, batátové hranolky, čokoláda, celá balení sýra, hot dogy a sendviče s arašídovým máslem.“

Také se prý vyžívá v domácí přípravě dezertů, jako jsou dortíky s marshmallow, sušenky s kousky čokolády a brownies s Nutellou. „A všechna ta kila navíc se mi pak nějakou záhadou vrazí právě do prsou,“ směje se.

Ve stejném rozhovoru promluvila také o vztahu s producentem Jonathanem Davinem. Poslední dobou totiž nebylo jasné, zda se rozešli, či zda naopak ještě stále zvažují svatbu. Jonathan byl producentem hereččiny úspěšné romantické komedie S tebou nikdy; dohromady se dali v roce 2018 a zasnoubení oznámili o čtyři roky později.

Sydney však potvrdila, že zásnubní prsten skutečně nepřestala nosit jen tak, a že momentálně je single. „Hodně se toho učím sama o sobě, trávím teď mnohem více času s přáteli. A je to moc fajn,“ říká. Nenápadnou narážkou se pak opřela do producentky Carol Baumové, která její roli ve zmíněném filmu zhodnotila tak, že se „na to nedá dívat“, protože „Sydney neumí hrát a navíc ani není hezká“.

„Celý život to jsou ženy, kdo mi nejvíc hází klacky pod nohy,“ reagovala Sweeney. V roce 2020 si založila vlastní produkční společnost Fifty-Fifty Films. „Chci být součástí schůzek s herci a tvůrci, chci mít vliv na zásadní rozhodnutí a chci, aby mě jako producentku brali vážně,“ vysvětlila.

Nedávno se stala tváří nového mýdla, které je údajně vyrobeno ze speciální přísady: její vlastní koupelové vody. Výrobek s názvem Sydney’s Bathwater Bliss, tedy Sydneyina koupelová rozkoš, vznikl ve spolupráci herečky se značkou Dr. Squatch, která se zabývá intimní hygienou pro muže. Reakce jsou rozporuplné.