Všichni na sociálních sítích jsou šílení, popřela Sweeney úpravy obličeje

Autor:
  14:38
Na internetu fanoušci často spekulují o tom, zda Sydney Sweeney (28) podstoupila nějaké kosmetické úpravy. Americká herečka se proti fámám ohradila a zdůraznila, že její obličej je zcela přirozený. Kosmetické zákroky neplánuje ani do budoucna.
Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025) | foto: Reuters

Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)
Sydney Sweeney během premiéry filmu Pomocnice v New Yorku. (3. prosince 2025)
Sydney Sweeney během premiéry filmu Pomocnice v New Yorku. (3. prosince 2025)
Sydney Sweeney během příchodu na červený koberec na newyorské premiéře filmu...
59 fotografií

Sydney Sweeney promluvila o kosmetických úpravách v rozhovoru pro magazín Allure, kde zazářila po boku herecké kolegyně Amandy Seyfriedové (40). Dvojice hraje v novém filmu Pomocnice, který měl premiéru 19. prosince.

Rodačka z Washingtonu reagovala na spekulace, že má upravený obličej. „Pojďme je všechny vyvrátit. Nikdy jsem si nic nenechala udělat. Strašně se bojím jehel, to si ani neumíte představit,“ dodala s tím, že lidé na sociálních sítích často srovnávají její starší a novější fotografie.

Sydney Sweeney během příchodu na červený koberec na newyorské premiéře filmu Pomocnice. (3. prosince 2025)

„Všichni na sociálních sítích jsou šílení. Nemůžete srovnávat fotku, na které mi je 12 let, s fotkou, na které mi je 26 let a jsem profesionálně nalíčená a nasvícená! Samozřejmě, že vypadám jinak,“ zdůraznila.

Seyfriedová však poznamenala, že některé procedury mohou být opravdu účinné, když je člověk starší. Sweeney proto slíbila, že pokud by si to někdy s kosmetickými zákroky rozmyslela, zavolá Seyfriedové. „Musíš mi zavolat a já ti dám trochu Ativanu a budeš úplně nadšená. Ale zatím to nepotřebuješ,“ řekla hvězda filmu Mamma Mia! Seyfriedová.

Amanda Seyfriedová a Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

„Ne. A kdybych si něco nechala udělat, lidi, tak můj obličej by byl symetrický,“ řekla Sweeney a narážela tím na úraz z dětství. Zranila se při wakeboardingu a podstoupila neestetický zákrok na obličeji, který vyžadoval 19 stehů. Sweeney prozradila, že jedno její oko se jí proto otevírá o něco víc než to druhé.

„Stále to nevidím, ale je v tom jisté umění. Nemůžete to prostě podstoupit kdekoli, jak to dělá spousta lidí,“ reagovala Seyfriedová.

V rozhovoru pro časopis Variety se Sweeney svěřila, že úpravy obličeje neplánuje ani v budoucnu. „Mám naprostou hrůzu z jehel. Žádné tetování. Nic. Budu stárnout přirozeně,“ řekla tehdy.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

Vladimír Polívka je poprvé tatínkem. Dcera dostala dvě jména

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (březen 2024)

Herec Vladimír Polívka (36) a jeho partnerka Magda se stali rodiči. Bolek Polívka (76) a Chantal Poullain (69) se tak dočkali prvního vnoučete. Holčička dostala dvě jména.

Všichni na sociálních sítích jsou šílení, popřela Sweeney úpravy obličeje

Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

Na internetu fanoušci často spekulují o tom, zda Sydney Sweeney (28) podstoupila nějaké kosmetické úpravy. Americká herečka se proti fámám ohradila a zdůraznila, že její obličej je zcela přirozený....

20. prosince 2025  14:38

O Vánocích jsem slavnější než kdy jindy, říká hvězda Lásky nebeské

Bill Nighy ve filmu Láska nebeská

Pro Billa Nighyho (76) je vánoční film Láska nebeská víc než jen rolí. Herec, který ztvárnil postaršího rockera Billyho Macka, přiznal, že ho úspěch filmu pořád překvapuje. „Těší mě, že něco tak...

20. prosince 2025  10:15

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

20. prosince 2025

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

20. prosince 2025

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

19. prosince 2025  18:35

Apple a Moses. Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou a synem

Gwyneth Paltrowová, její dcera Apple Martinová a syn Moses Martin v New Yorku...

Americká herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová (53) si zahrála v novém filmu Marty Supreme. Na newyorskou premiéru ji doprovodili dcera Apple (21) a syn Moses (19), které má se svým prvním...

19. prosince 2025  14:02

Okamžitě poznám, kdo je blbec. Pět vteřin a mám člověka přečteného, říká Kohák

Premium
Jakub Kohák

Třiapadesátiletý Jakub Kohák je hercem, režisérem, ale i spisovatelem a fotbalistou. Miluje vše, co dělá, a vyhýbá se tomu, co by ho nebavilo. Přes dvacet let je s jednou ženou, zasadil strom, nyní...

19. prosince 2025

Norská korunní princezna musí na transplantaci plic, oznámil královský palác

Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011)

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) bude muset podstoupit transplantaci plic kvůli zhoršení zdravotního stavu v posledních měsících. Potvrdil to královský palác. Manželce následníka norského...

19. prosince 2025  12:49

Vánoce bez otce a syna. Náš chlapeček tu měl být s námi, smutní Arichteva

Veronika Arichteva v seriálu O mě se neboj (2022)

Veronika Arichteva (39) si v posledním roce prošla náročným obdobím. V květnu přišla o otce Pavla Nového a o pár měsíců později se svěřila s bolestnou ztrátou v těhotenství. V emotivním příspěvku na...

19. prosince 2025

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

19. prosince 2025  9:32

Výhrůžky nikdy nepřestaly. Žena z kiss cam z koncertu Coldplay poprvé promluvila

Kamera na koncertě Coldplay odhalila nevěru

Bývalá personální ředitelka technologické firmy Astronomer Kristin Cabotová poprvé veřejně promluvila o virálním videu z koncertu skupiny Coldplay, které ji po několika sekundách připravilo o práci a...

19. prosince 2025  7:57

Sebehodnota pro mě přestala být jen slovo, říká Kristýna Mandousová

Kristýna Mandousová

Kromě hraní se věnuje zpěvu a už jako malá si na své konto připsala účinkování v reklamách, předvádění na módních přehlídkách nebo účast mistrovství Evropy sportovního aerobiku a fitness. Kristýna...

19. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.