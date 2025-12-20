Všichni na sociálních sítích jsou šílení, popřela Sweeney úpravy obličeje

Sydney Sweeney promluvila o kosmetických úpravách v rozhovoru pro magazín Allure, kde zazářila po boku herecké kolegyně Amandy Seyfriedové (40). Dvojice hraje v novém filmu Pomocnice, který měl premiéru 19. prosince.
Rodačka z Washingtonu reagovala na spekulace, že má upravený obličej. „Pojďme je všechny vyvrátit. Nikdy jsem si nic nenechala udělat. Strašně se bojím jehel, to si ani neumíte představit,“ dodala s tím, že lidé na sociálních sítích často srovnávají její starší a novější fotografie.
„Všichni na sociálních sítích jsou šílení. Nemůžete srovnávat fotku, na které mi je 12 let, s fotkou, na které mi je 26 let a jsem profesionálně nalíčená a nasvícená! Samozřejmě, že vypadám jinak,“ zdůraznila.
Seyfriedová však poznamenala, že některé procedury mohou být opravdu účinné, když je člověk starší. Sweeney proto slíbila, že pokud by si to někdy s kosmetickými zákroky rozmyslela, zavolá Seyfriedové. „Musíš mi zavolat a já ti dám trochu Ativanu a budeš úplně nadšená. Ale zatím to nepotřebuješ,“ řekla hvězda filmu Mamma Mia! Seyfriedová.
„Ne. A kdybych si něco nechala udělat, lidi, tak můj obličej by byl symetrický,“ řekla Sweeney a narážela tím na úraz z dětství. Zranila se při wakeboardingu a podstoupila neestetický zákrok na obličeji, který vyžadoval 19 stehů. Sweeney prozradila, že jedno její oko se jí proto otevírá o něco víc než to druhé.
„Stále to nevidím, ale je v tom jisté umění. Nemůžete to prostě podstoupit kdekoli, jak to dělá spousta lidí,“ reagovala Seyfriedová.
V rozhovoru pro časopis Variety se Sweeney svěřila, že úpravy obličeje neplánuje ani v budoucnu. „Mám naprostou hrůzu z jehel. Žádné tetování. Nic. Budu stárnout přirozeně,“ řekla tehdy.