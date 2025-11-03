Je to pokrytectví, kritizují Sydney Sweeney za bradavky v průsvitných šatech

  14:39
Fanoušci Sydney Sweeney (28) si na sociálních sítích postěžovali na to, jak se americká herečka prezentuje na společenských akcích. Nedávno se předvedla ve třpytivých šatech bez podprsenky a mnozí ji obvinili z pokrytectví. Svým outfitem prý popírá vlastní slova o respektu a ženské síle.

Sydney Sweeney zazářila na galavečeru Variety Power of Women v Los Angeles v odvážném stříbrném modelu, který zvýraznil její postavu a odhalil bradavky, jelikož pod šaty neměla podprsenku.

Šaty vznikly ve spolupráci návrháře Christiana Cowana (29) a začínajícího designéra Eliase Matsoa (23). Model vyrobili z krystalové síťoviny a korzet zesílili ocelovou výztuhou, aby zvýraznil hereččin pas.

Sydney Sweeney ví, jak na sebe upozornit (29. října 2025).

Sweeney na akci pronesla projev o odolnosti, identitě a o tom, jak se v Hollywoodu cítí souzená. „Nejsem bojovnice v ringu, ale vidím něco ze sebe v Christy Martinové,“ řekla o své roli boxerky, kterou hraje ve filmu Christy. „Vím, jaké to je být podceňována, když vás lidé definují dřív, než máte šanci definovat sami sebe. Vím, jaké to je muset dokazovat, že si zasloužíte být tady, být viděni, být bráni vážně.“

Sydney Sweeney (29. října 2025)
Sydney Sweeney ví, jak na sebe upozornit (29. října 2025).
Sydney Sweeney na akci časopisu Variety: Síla žen v Los Angeles (29. října 2025)
Sydney Sweeney vystavila svou slavnou hruď na akci časopisu Variety: Síla žen (29. října 2025).
50 fotografií

„Ale každý z nás má svůj vlastní boj a Christy nám všem připomíná, že síla nemusí být vždy hlasitá; někdy jde jen o to znovu a znovu vstát, bez ohledu na to, kdo se dívá,“ dodala o roli lesbické boxerky, která byla obětí svého manžela a trenéra.

Sydney Sweeney a Christy Martinová v Torontu (5. září 2025)

Za svůj projev sklidila v sále potlesk, reakce na sociálních sítích byly však tvrdší. Mnoho lidí herečku obvinilo z toho, že si protiřečí, když mluví o souzení, zatímco má na sobě průhledné šaty. „Máš pravdu. Nikdo nezná utrpení tak jako hubená, blond, heterosexuální, bílá žena,“ vtipkoval jeden uživatel Instagramu.

„Stojí na pódiu Power of Women a mluví o tom, že je podceňována, zatímco má na sobě šaty, které víc vystavují její tělo než její poselství. Jak se máme soustředit na její slova, když první, co je nám prezentováno, je její hrudník?“ napsal jiný.

Sydney Sweeney na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Fanoušci si stěžovali na to, že akce má oslavovat sílu a hloubku žen a ne přispívat k vizuální sexualizaci, proti které aktivistky bojují už desítky let. „Zasloužíme si lepší reprezentaci posílení žen. Ona jí není,“ napsal další.

Ne všichni ale s kritikou souhlasili. Někteří fanoušci ji označili za malichernou nebo neopodstatněnou. „Páni, ty nenávistné komentáře jsou šílené. Šiřte pozitivní energii, lidi. Svět už má dost nenávisti,“ bránil herečku jeden z fanoušků.

„Přijde mi to směšné, tahle akce má oslavovat posílení žen, a přitom 90 procent komentářů jsou žárlivé ženy, které na ni házejí špínu,“ napsal další.

