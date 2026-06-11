Scény Cassie, která natáčí cokoli si předplatitelé přejí na platformu OnlyFans, shledávají diváci trapnými, znepokojivými i šokujícími. Sama herečka prozradila v rozhovoru pro Vanity Fair, že o všech scénách se s ní režisér předem poradil a neměla s nimi problém.
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Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit
„Poslal mi všechny scénáře a už tam byly všechny Cassiiny scény, včetně těch z OnlyFans, a pak mi zavolal a celé jsme to probrali. Zeptal se mě, co si o tom myslím, a já mu řekla: ‚Hele, já hraju postavu.‘ Souhlasím se všemi Cassiinými rozhodnutími? Udělala bych osobně stejná rozhodnutí? Ne, samozřejmě že ne,“ říká herečka.
„Ale jsem herečka a to je moje práce, a tohle je Cassiin život, a udělat jí čest a zahrát ji tak, jak má být zahrána, znamená vdechnout život Samově vizi a zahrát Cassie tím nejzranitelnějším a nejšílenějším možným způsobem,“ vysvětlila.
„Od samého začátku je vidět, že Cassie má potřebu být milována. Potřebuje, aby ji ostatní lidé uznávali. Neví, jak milovat sama sebe, pokud ji nemiluje někdo jiný,“ popsala charakter své postavy s tím, že chápe, jak se ve třetí řadě seriálu vyvinula.
„Myslím, že je víc nadšená představou, že ji všichni ti lidé milují, vědí, kdo je, a má pocit, že její svět není tak malý,“ dodala Sweeney k motivaci své seriálové postavy.
Natáčet nahé a lechtivé scény jí nevadí. Podle režiséra Levinsona na tom dokonce sama trvala. „Když jsem to psal poprvé, říkal jsem si: ‚No, možná to natočíme celé tak, že tam nebude žádná nahota.‘ Bavil jsem se s ní a řekl: ‚Možná by se to dalo natočit tak, aby se některé věci obešly‘, a ona se na mě podívala a řekla: ‚Děláš si legraci? Hraju modelku na OnlyFans a ty mi chceš říct, že se tomu nějak vyhneme?‘, a já uznal, že to je trefná poznámka,“ řekl Levinson v podcastu listu New York Times a označil Sydney Sweeney za „nebojácnou herečku“, s níž je radost pracovat.