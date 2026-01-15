Třetí řada seriálu Euforie skočí v čase „několik let po střední škole.“ Záběr v traileru je z části seriálu, kde Cassie Howardová, kterou hraje Sydney Sweeney, natáčí ve svém sídle v Los Angeles záběry pro svůj OnlyFans kanál. Cassie je znuděná panička, jejíž nastávající manžel Nate, kterého hraje Jacob Elordi, je často v práci, takže se baví natáčením videí na internetu.
Sydneyina postava má na sobě jen saténový hnědý korzet, tanga a štěněčí ouška a pózuje před kamerou, kterou drží její hospodyně.
Jen tento krátký okamžik v traileru vzbudil obrovskou pozornost fanoušků seriálu. „Cassie smířená se svou rolí padoucha je přesně to, co tento seriál potřeboval,“ chválí si fanoušci.
Někteří ovšem poukazují na to, že vývoj postavy je chaotický. A zatímco Cassie z první řady by před tímto zavírala oči, Cassie ve třetí řadě je divoká.
HBO chce trailerem ukázat, že seriál Euforie je dramatický, provokativní a nelze ho ignorovat, což se pouhým jedním záběrem se Sydney Sweeney podle fanoušků povedlo.
Ve třetí řadě slibuje „temnější zvraty a spoustu chaotických dramatických situací, zatímco Cassie pokračuje v hledání lásky, jistoty a svých sebedestruktivních impulsů.“
Sydney Sweeney sama říká, že sexualita je nezbytnou součástí postavy Cassie a jejího příběhu a není to něco, čemu by se měla vyhýbat.
První epizoda třetí řady Euforie vyjde na HBO po čtyřleté pauze 12. dubna 2026.