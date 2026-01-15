Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

  10:00
Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava Cassie Howardová bude ve třetí sérii modelkou z OnlyFans.

Třetí řada seriálu Euforie skočí v čase „několik let po střední škole.“ Záběr v traileru je z části seriálu, kde Cassie Howardová, kterou hraje Sydney Sweeney, natáčí ve svém sídle v Los Angeles záběry pro svůj OnlyFans kanál. Cassie je znuděná panička, jejíž nastávající manžel Nate, kterého hraje Jacob Elordi, je často v práci, takže se baví natáčením videí na internetu.

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.
Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.
Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.
Sydney Sweeney bude ve třetí řadě Euforie hrát modelku z OnlyFans.
57 fotografií

Sydneyina postava má na sobě jen saténový hnědý korzet, tanga a štěněčí ouška a pózuje před kamerou, kterou drží její hospodyně.

Jen tento krátký okamžik v traileru vzbudil obrovskou pozornost fanoušků seriálu. „Cassie smířená se svou rolí padoucha je přesně to, co tento seriál potřeboval,“ chválí si fanoušci.

Někteří ovšem poukazují na to, že vývoj postavy je chaotický. A zatímco Cassie z první řady by před tímto zavírala oči, Cassie ve třetí řadě je divoká.

HBO chce trailerem ukázat, že seriál Euforie je dramatický, provokativní a nelze ho ignorovat, což se pouhým jedním záběrem se Sydney Sweeney podle fanoušků povedlo.

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Ve třetí řadě slibuje „temnější zvraty a spoustu chaotických dramatických situací, zatímco Cassie pokračuje v hledání lásky, jistoty a svých sebedestruktivních impulsů.“

Sydney Sweeney sama říká, že sexualita je nezbytnou součástí postavy Cassie a jejího příběhu a není to něco, čemu by se měla vyhýbat.

První epizoda třetí řady Euforie vyjde na HBO po čtyřleté pauze 12. dubna 2026.

