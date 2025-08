Reklama oděvní značky American Eagle v níž herečka Sidney Sweeney přichází k billboardu s nápisem „Sydney Sweeney má skvělé geny“ a škrtá slovo „geny“, aby ho nahradila v angličtině stejně znějícím slovem „džíny“, vzbudila vlnu kritiky na internetu.

„Chválit Sydney Sweeney za její skvělé geny v kontextu jejího vzhledu bílé blondýnky s modrýma očima je jedním z nejhlasitějších a nejzřetelnějších rasistických projevů, které jsme v poslední době viděli a slyšeli,“ znělo například v jednom z kritických příspěvků.

Jiní reklamu naopak chválí ze to, že se vzpírá „woke“ propagandě. Sama Sydney Sweeney se nakonec dočkala pochvaly z řad nejvyšších. Sám prezident Donald Trump se k ní vyjádřil poté, co se od jednoho z reportérů dozvěděl, že herečka je republikánka.

„Ach, teď miluju její reklamu,“ řekl skupince novinářů před nástupem do Air Force One v Allentownu v Pensylvánii. „Divili byste se, kolik lidí jsou republikáni. O téhle jsem nevěděl, ale jsem rád, že jste mi to řekl. Jestliže je Sydney Sweeney registrovaná republikánka, pak si myslím, že je její reklama skvělá,“ cituje Trumpa americký New York Post.

Sydney Sweeney se nechala do republikánské strany zaregistrovat v červnu loňského roku. Podporu Trumpa naznačila už před dvěma lety, kdy uspořádala matce oslavu šedesátých narozenin a hostům rozdala červené kšiltovky s nápisem „Make sixty great again“, což je parafráze Trumpova hesla „Make America Great Again“ (MAGA).

Kritiku fanoušků tehdy odmítla. „Z nevinné oslavy se stalo absurdní politické prohlášení, což nebylo záměrem. Prosím přestaňte dělat závěry,“ napsala jim tehdy.

Značka American Eagle vydala prohlášení, v němž odmítá podtext, který v kampani kritici vidí. „Sydney Sweeny má skvělé džíny je, a vždy byla, o džínách,“ uvedla.