Britský zpěvák se při slavnostním uvedení do síně slávy neubránil dojetí. Během ceremoniálu v Los Angeles promluvil také o svých dětech a přiznal, že jim v životě ne vždy všechno usnadnil. Na slavnostní večer ho doprovodila dcera Lily, kterou diváci znají ze seriálu Emily in Paris. „Všechny jsou neuvěřitelně talentované a já jim dospívání ztížil. Miluji je. Miluji vás k smrti,“ řekl Collins během děkovné řeči.
Hudebník má pět dětí se třemi ženami. Ocenění za sólovou kariéru je pro něj už druhým vstupem do prestižní hudební síně slávy. Poprvé se tam dostal v roce 2010 jako člen skupiny Genesis.
Na pódiu se naposledy objevil v roce 2022. Od té doby mu v návratu na koncertní scénu brání zdravotní problémy. Na slavnostní večer dorazil s pomocí dvou holí, přesto fanouškům naznačil, že ještě neřekl poslední slovo. „Ještě jste mě neslyšeli naposledy. To vám mohu slíbit,“ prohlásil.
Během projevu poděkoval také své asistentce, které podle svých slov vděčí za život. Právě ona ho upozornila, že jeho způsob života mu škodí, a pomohla mu pochopit, co musí změnit. „Nedělám si legraci, když říkám, že bez ní bych tu nebyl. Skončil bych v rakvi pod drnem,“ řekl Collins. Dodal, že se nyní cítí dobře.
Vzpomněl také na svého manažera Tonyho Smithe, představitele vydavatelství Atlantic Records Ahmeta a Nesuhiho Ertegunovy i zakladatele Virgin Records Richarda Bransona. Poděkoval rovněž svým třem bývalým manželkám. „Vzali mě pod svá křídla a viděli ve mně něco, co stálo za to rozvíjet,“ řekl o lidech, kteří mu pomohli v kariéře. Bývalým manželkám pak poděkoval za jejich lásku a za pět dětí, které s nimi má.
Závěr projevu věnoval hudebním legendám Ericu Claptonovi a Robertu Plantovi, s nimiž měl možnost vystupovat. „Tihle muži pro mě byli hrdinové,“ řekl.
Na červeném koberci Collinsovi dělala společnost dcera Lily. Po ceremoniálu zveřejnila na Instagramu dojemný vzkaz věnovaný otci. „Vidět, jak je tátův mimořádný odkaz oceněn uvedením do Rokenrolové síně slávy, je něco, pro co snad nikdy nenajdu ta správná slova. A stát po boku své rodiny, když přebíral ocenění, pro mě bylo nesmírně výjimečné,“ napsala.
Připomněla také vzpomínky z dětství, které má spojené s otcovou hudbou. Těší ji, kolik lidí jeho tvorba během desetiletí oslovila a jaký vliv měla na jejich životy. „Gratuluji, tati, k tomuto neuvěřitelnému úspěchu. Vidět tě na pódiu, jak po všem, čím sis prošel, přijímáš tolik lásky, podpory a uznání, je nepopsatelné. Nikdo si to nezaslouží víc. Nemohli bychom být pyšnější. Já nemohla být pyšnější. Miluji tě…“ dodala.
Kvůli alkoholu málem zemřel
Collinsovy zdravotní problémy souvisejí mimo jiné s dlouholetým bojem s alkoholem. Před dvěma lety se podle svých slov málem upil k smrti. Skončil v nemocnici ve Švýcarsku, kde byl napojen na přístroje podporující životní funkce. Jeho rodina za ním tehdy přijela a připravovala se i na možnost, že bude muset učinit velmi těžká rozhodnutí.
Hudebník se nakonec zotavil, dodnes se však potýká s řadou zdravotních komplikací. Má cukrovku druhého typu, poškozené nervy v rukou a po několika operacích páteře a kolen potřebuje při chůzi oporu.
V nedávném rozhovoru v pořadu Piers Morgan Uncensored promluvil také o tom, jak jeho pití alkoholu prožívala rodina. Přiznal, že se Lily loni o Vánocích rozplakala při vzpomínce na dobu, kdy se bála, že její otec kvůli alkoholismu zemře. Lily se mezitím sama stala matkou. V lednu loňského roku přivedla s manželem Charliem McDowellem na svět dceru Tove Jane. „Bylo to dojemné, to je jasné. Bylo úžasné slyšet jejich příběhy o tom, jak se báli, že mě už nikdy neuvidí. Lily se například úplně rozplakala, protože teď má dítě a řekla: ‚Nikdy jsem si nemyslela, že moje dítě pozná svého dědečka.‘ Bylo to velmi dojemné a silné,“ popsal Collins.
V rozhovoru se vrátil také k otevřenému dopisu, který mu Lily věnovala ve své debutové knize Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me z roku 2017. V něm otci odpustila, že nebyl takovým rodičem, jakého potřebovala. „Odpouštím ti, že jsi tu pro mě nebyl vždycky, když jsem tě potřebovala, a že jsi nebyl tátou, jakého jsem očekávala. Odpouštím ti chyby, které jsi udělal. A i když se může zdát, že už je pozdě, není. Stále máme spoustu času posunout se dál,“ napsala tehdy.
Lily bylo pět let, když se její rodiče rozešli. Collins se následně na zhruba dvacet let přestěhoval do Švýcarska. Dcera zůstala s matkou, která obchodovala se starožitnostmi, v Los Angeles. Otce vídala především během školních prázdnin. Podle tehdejších zpráv Collins ukončil manželství faxem.
V rozhovoru s Piersem Morganem přiznal, že Lilyin dopis četl pouze jednou. Později se dozvěděl, že dcera svého rozhodnutí zveřejnit ho lituje. „Přečetl jsem si ho jen jednou. Jak se ukázalo, od Nového roku vyšlo najevo, že si přeje, aby ho nenapsala, protože si myslela, že je zraňující,“ uvedl. „Neříkám, že zraňující nebyl. Vím, co jsem udělal a co jsem dělat neměl. K její matce jsem se choval špatně. Vždycky jsem se snažil být tu pro Lily.“