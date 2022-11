Witowská: Co jsem chtěla, jsem si užila. Teď budu dělat hlavně pro radost

Moderátorka je známá především rozhovory s politiky, ale v rámci své profese se tázala i jiných známých osobností, třeba ze světa umění či showbyznysu. „Vytvořila jsem si i takový jiný program, kde jsem mluvila třeba s Viktorem Preissem, Leošem Marešem nebo Karlem Šípem. Takže jsem si uměla udělat i hezky,“ prohlásila s úsměvem a zároveň rozhodně odmítla, že by ona sama měla do politiky aktivně zasahovat. „Já to dělat nechci!“

Zato do svého nového zaměstnání už se těší. „Doufám, že budeme mít tvůrčí svobodu, že budeme moct najít nové zajímavé tváře a hosty. Všechno, co jsem chtěla, už jsem si užila, a teď už to budu dělat hlavně pro radost,“ řekla.

Nové výzvy ani konkurence se nebojí, neboť je přesvědčená, že má za sebou dostatek zkušeností. „Bude mi padesát, tak asi vím, do čeho jdu. Už mám něco za sebou,“ uvedla s tím, že se nebojí ani neúspěchu, protože má jistotu, že může dělat cokoli jiného, třeba učit budoucí novináře.

Světlana Witowská totiž věří, že lidský faktor je v žurnalistice zatím nenahraditelný, ačkoli už i ona sama má zkušenosti s umělou inteligencí, která byla před několika lety experimentálně zapojena do předvolební kampaně. „Než půjdu do důchodu, myslím, že to ještě pořád bude fungovat,“ optimisticky odhadla budoucí vývoj.

Vůbec se nebránila ani tomu, když ji Jan Kraus označil za rozverně naivní. „Jsem a vůbec mi to nevadí!“ smála se jeho odhadu, stejně jako dalšímu jeho úsudku, že je šetřivá. „A na čem to poznáte? Na tom, co mám na sobě? Nebo že jsem málo namalovaná nebo málo učesaná? Já jsem asi šetřivá, mám něco našetřeno, ale zároveň si umím peníze užít. Mám například strašně ráda sushi a za to jsem schopná utratit dost peněz,“ dodala s tím, že jejím snem je podívat se do Japonska.