Muži na moje semináře moc nechodí, říká herečka a koučka Světlana Nálepková

„Žiju mimo Prahu, na krásném místě u Berouna. Zrekonstruovala jsem takové místo vedle domu, ze kterého jsem udělala centrum osobního rozvoje s tím, že tam budeme s mojí dcerou dělat semináře, které budou složené z jógy a meditace,“ popsala Nálepková.

Koučování předcházelo několik let studia. „Já jsem začala nejdřív školit sama sebe, protože jsem potřebovala pomoc. Musela jsem se dát nejdřív trochu dohromady, abych mohla existovat,“ popisuje herečka své začátky s tím, že musela vyřešit několik vztahových nehod.

Ve svém životě měla několik dlouhodobých vztahů. Vdaná byla jednou, za herce a mima Michala Nesvadbu, s nímž má dceru Josefínu. Za jejich rozvod v roce 1990 mohlo podle Nálepkové především to, že spolu žili i pracovali. „U mně to byla trochu ponorková nemoc, protože toho bylo hodně,“ vysvětlila.

Světlana Nálepková se svým exmanželem Michalem Nesvadbou a jeho rodinou (2021)

Všechny rozchody ale hodně prožívala. „Narodila jsem se s takovou, řekla bych, emoční neinteligencí, takže jsem byla takový věchýtek ve větru a všechno se mnou cloumalo nahoru a dolů. Pořád jsem se kvůli něčemu trápila, pak zase jsem byla šťastná. A najednou jsem zjistila, že už takhle žít nechci a že s tím musím něco udělat,“ vysvětlila svou motivaci k seberozvoji.

Prošla různými terapiemi, očišťováním a odpouštěním. „A pak mi poprvé v roce 2012 přišla výzva jet do Himaláje. A tam jsem zjistila, že je to tak šílené, že to asi nepřežiju, no a tak to začalo,“ popisuje.

„Nejdřív jsem začala studovat regresní psychoterapii, pak jsem začala dělat jógu, pak jsem dělala roční studium ájurvédy a zdravého životního stylu,“ vyjmenovává Nálepková.

Postupně se setkala s buddhismem a meditací a studovala tibetské nauky. „Nakonec z toho bylo tříleté studium, a pak jsem tam zůstala jako lektor. Teď už jsem si otevřela praxi a vedle divadla a zpívání mám občas klienty,“ vysvětluje Nálepková s tím, že kromě cvičení jógy a meditace se její klienti dozvědí, co je to vědomý život, jak žít v harmonii, jak pracovat s emocemi či jak posouvat své limity.

Na semináře k ní přicházejí především ženy. „Muži moc nejezdí. Nechtějí na sobě pracovat. Už jsou asi hotoví a už všechno vědí. Jsou naprosto vědomí, takže ti to nepotřebují,“ neodpustí si trochu ironie Nálepková.