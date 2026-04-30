Král, který by vám i vanu vzal. Švédskému monarchovi Carlu XVI. Gustafovi je 80

  11:30
Carl XVI. Gustaf je prvním králem v tisícileté historii švédské monarchie, který strávil na trůnu víc než půlstoletí. Díky své neformálnosti a vstřícnosti je vládcem oblíbeným a populárním. A je také moderní. Sám řídí auto, platí daně a jeho majetek se víceméně omezuje na apanáž, kterou dostává od státu. Skromného a sportovně založeného monarchu, který slaví ve čtvrtek 30. dubna 80. narozeniny, zná svět z ceremoniálů předávání Nobelových cen, které osobně konferuje.
Švédská královna Silvia a král Carl XVI. Gustaf na portrétu k 50. výročí svatby (2026) | foto: Kungahuset / Elisabeth Toll

Švédská princezna Sibylla, princ Gustaf Adolf a jejich děti: princ Carl Gustaf...
Carl XVI. Gustaf vládne už dvaapadesát let, což jej řadí v žebříčku nejdéle vládnoucích monarchů světa aktuálně u moci na druhé místo, za brunejským sultánem Hassanalem Bolkiahem (bezmála 59 let).

Švédský král má jako hlava státu spíše formální roli, nikoli skutečnou moc. Mnozí Švédové ho ale považují za symbol národa a sjednocující osobnost v dobách krize. Jeho zájem o současné dění ve světě dokládá skutečnost, že před deseti dny Carl XVI Gustaf jako jeden z mála aktuálně vládnoucích monarchů navštívil Ukrajinu a sešel se s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

V době pandemie covidu-19 zase přitáhl pozornost, když kritizoval způsob, jakým švédské úřady řešily koronavirovou krizi a prohlásil, že země nedokázala ochránit seniory v pečovatelských domech. Švédsko totiž na rozdíl od jiných států světa při boji s pandemií vsadilo především na dobrovolná opatření a nepřistoupilo k povinným uzávěrám.

Carl XVI. Gustaf nastoupil na trůn v září 1973 ve svých 27 letech po smrti svého dědečka Gustafa VI. Adolfa. Byl tehdy prvním následníkem trůnu, protože jeho otec zahynul při leteckém neštěstí v době, kdy byl král ještě nemluvně. O mnoho let později hovořil o pocitu ztráty na vzpomínkové bohoslužbě za oběti tsunami: „Mnoho dětí přišlo o jednoho či oba rodiče. Vím, co to znamená. Sám mezi takové děti patřím,“ prohlásil.

Královský pár má tři děti – korunní princeznu Victorii, prince Carla Philipa a princeznu Madeleine. Victoria přeskočila svého bratra Carla Philipa v pořadí následnictví, když Švédsko v roce 1980 rozhodlo, že na trůn nastoupí nejstarší z dětí, a nikoli nejstarší mužský potomek. Na trůn se nyní muž ve Švédsku nedostane zřejmě delší dobu, protože další nástupnicí trůnu po Victorii je její jedenáctiletá dcera Estelle.

„Švédská panovnická rodina je mnohem otevřenější než například britská. Krále a jeho lid nedělí žádná opona,“ tvrdí švédský tisk. Nikdo se tu tudíž nepohoršuje, když král, trpící dyslexií, napíše špatně své jméno do vlhkého betonu, nebo zapomene, ve kterém městě právě je.

S prostým lidem pojí krále i typicky švédské záliby – životní prostředí, lyžování, rychlá auta, plachtění a lov. Je čestným předsedou Světové skautské organizace a jeho sportovního ducha dokazuje dvakrát absolvovaný lyžařský Vasův běh, jež měří 90 kilometrů.

Švédský král Carl XVI. Gustaf a královna Silvia na archivním snímku

Také je výrazně ekologicky zaměřen. Často jezdí automobilem na hybridní pohon, jí málo masa a snaží se šetřit energií v královském paláci. V listopadu 2015 před pařížskou klimatickou konferencí vyzval, prý „v lehkém žertu“, k zákazu koupání ve vanách a k ochraně životního prostředí tím, že se lidi budou nanejvýš sprchovat.

Carl XVI. Gustaf pochází z dynastie potomků Napoleonova maršála Jeana-Baptista Bernadotteho. Nikdy nepoznal svého otce Gustava Adolfa, ten přišel o život při leteckém neštěstí, když bylo dnešnímu králi devět měsíců, od útlého věku jej proto vychovávali pro trůn. O malého prince, narozeného 30. dubna 1946, pečovala matka Sybilla, princezna sasko-kobursko-gothajská, s jeho čtyřmi sestrami, byl nejmladším a jediným synem v rodině.

Na trůn usedl 9. září 1973. Předtím ovšem mladý kralevic studoval na univerzitě historii, sociologii, politologii a ekonomii, a proslul jako ctitel žen, rychlých aut a diskoték. Pak na radu svého děda začal sbírat i praktické zkušenosti v různých úřadech včetně newyorského sídla OSN.

Krátce po jeho nástupu na trůn přijala švédská vláda nový zákon, který mu odebral zbytky výkonné moci a učinil z něj výhradně ceremoniální hlavu státu, kterou mimo jiné premiér pravidelně informuje o aktuálním dění. Za léta své vlády tento rezervovaný, obrýlený muž v očích národa stoupl, záměrně se však drží ve stínu své velice populární manželky královny Silvie a nejstarší dcery, korunní princezny Victorie.

„Za své štěstí děkuji Sylvii,“ prohlásil jednou. Krásných žen prošlo životem vcelku nesmělého budoucího vladaře několik, až v roce 1972 na olympijských hrách v Mnichově padl jeho zrak na hostesku Sylvii a bylo rozhodnuto: „Tahle a žádná jiná.“ Sylvie Sommerlathová, okouzlující dcera německého podnikatele a Brazilky, nijak neprotestovala.

V roce 2019 odebral Carl XVI. Gustaf královské statusy všem vnoučatům, kromě dětí korunní princezny. Dětem princezny Madeleine a prince Carla Philipa sice ponechal tituly prince nebo princezny, ale staly se tituly osobními, což znamená, že na ně nebudou mít právo jejich budoucí manželé a děti.

V Česku byl švédský královský pár oficiálně v květnu 1995 a po pěti letech v srpnu v Českém Krumlově. A v květnu 2012 přijel panovník do Prahy spolu s misí švédské Královské inženýrské akademie (IVA), které je patronem.

Z námořnictva si Carl XVI. Gustaf odnesl slabost pro rychlé vojenské čluny. Na jednom z nich dodnes brázdí stockholmské kanály. A kdyby nebyl králem, stal by se podle svých slov nejspíš farmářem.

