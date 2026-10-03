Švédská princezna Madeleine přiznala, že před královským životem chtěla utíkat

„Moji sourozenci se se svými rolemi smiřovali o poznání snáze, ale já s tím odjakživa měla trochu problém. Když jsme se měli potkat s fotografy z médií, vždycky jsem měla sklon před nimi utíkat,“ řekla nejmladší ze tří sourozenců švédského královského páru.
Jednou dokonce vystupovala pod falešným jménem. Když soutěžila v parkurových skocích, účastnila se pod pseudonymem Anna Svenssonová – a jen tehdy prý měla pocit, že může být sama sebou. „Chtěla jsem mít možnost třeba jen tak sama jet někam autobusem, tak jako všichni moji kamarádi,“ prozradila na sebe princezna.
V roce 2019 se král Carl XVI. Gustaf rozhodl, že po vzoru jiných evropských monarchií královskou rodinu „zeštíhlí“. Princezna Madeleine i její bratr, princ Carl Filip, tak dostali více prostoru žít podle svého a jejich děti se tímto krokem přestaly počítat mezi užší členy královské rodiny, zapojené do oficialit. Pozornost se od té doby soustředí takřka výhradně na rodinu korunní princezny Victorie.
Princezna Madeleine věří, že tato změna měla pozitivní dopad na celou její rodinu. Se svým manželem, kterým je od roku 2013 britsko-americký podnikatel a finančník Chris O’Neill, má tři děti – princeznu Leonore, prince Nicolase a princeznu Adrienne.
„Šlo o dlouho plánovanou změnu. S Chrisem si myslíme, že je to dobře – naše děti rázem mají lepší příležitost utvářet si do budoucna vlastní životy,“ napsala princezna Madeleine na Instagramu.
Princezna v současné době spravuje vlastní kosmetickou značku s názvem MinLen. Krom toho je – pod pseudonymem Madeleine Bernadotte – autorkou dětského animovaného seriálu Hidden Islands, který bude letos vysílat platforma SkyShowtime.