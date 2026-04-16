Své lásky psychicky ničil a střídal, ukazuje dokument o Davidu Stypkovi

Zuzana Stiboříková
  5:00
Hudebník a básník, ale také živel, jehož výrazný projev a texty plné obraznosti trvale změnily podobu české populární hudby. To byl David Stypka, který zemřel v roce 2021. Dokumentární film Neboj, dýchej, čaruj odkrývá kromě boje s depresemi a existenční krizí i jeho vnitřní konflikt ve vztahu k opačnému pohlaví.
Psal texty jako niternou zpověď a hudbu, která se člověku dostane pod kůži. Žil intenzivně, jako kdyby věděl, že mu mnoho času nezbývá. V dokumentu režiséra Dana Svátka Neboj, dýchej, čaruj (2026), který se od 16. dubna promítá v kinech, promluvili blízcí Davida Stypky o jeho tvorbě, soukromí i démonech, kteří ho provázeli a podepsali se na hloubce jeho skladeb.

Nesplněný sen Davida Stypky

Mohlo by se zdát, že David Stypka zazářil na české hudební scéně jako meteor, kterému bylo předurčeno svítit jen krátce. Za jeho úspěchem však stála spousta let tvrdé muzikantské práce. Než si v roce 2017 odnesl první sošku Anděla jako sólový interpret, živil se jako novinář v regionálním tisku, sazeč a grafik a současně vystupoval se svou kapelou po republice.

V dokumentu Neboj, dýchej, čaruj (složeném z názvů Stypkových desek) pak vzpomínají Davidovi kolegové a přátelé, jak ubíjející byla živelná potřeba tvořit tváří v tvář realitě a obavám o uživení rodiny. Připouštějí dokonce, že jeho intenzivně prožívaný strach a odpovědnost za celých svět mohly přispět k onemocnění, jež se mu nakonec stalo osudným.

Ačkoli za novinářskou práci získal ocenění, nebyla pro něj dostatečně naplňující a celý život toužil živit se muzikou. Tento sen se bohužel nestal skutečností. Chlapec z Beskyd ovládl hudební scénu in memoriam poté, co v lednu 2021 zemřel v souvislosti s rakovinou slinivky a komplikacemi způsobenými onemocněním covid-19.

Smrt Davida Stypky nás hluboce zasáhla a vlastně jsme nevěděli proč, přemýšlí filmař

Byl nestabilní a uměl ubližovat

Hlubokou jizvu zanechal nejen v duši fanoušků, ale také na srdcích žen, jež prošly jeho životem. Ukazuje to dokument Dana Svátka, který se nevyhýbá tématům lásky, věrnosti a hledání porozumění.

„David byl člověk, u kterého se obrovsky praly jeho špatné a dobré stránky“ popisuje Davida Stypku bývalá manažerka jeho kapely Bandjeez Barbora Kacerovská s tím, že trvale válčil sám se sebou nejen kvůli strachům a depresím, ale také kvůli prudké a usilovné potřebě milovat. I další přátelé potvrzují, že svým charismatem i nadáním básníka dokázal ženy okouzlit, ale i naprosto „pohltit“.

„Bylo strašně bolestivé sledovat, jak se ty situace opakují, jak se bezhlavě zamiluje do nějaké ženy a ta žena zůstane úplně v troskách, psychicky zničená, odrovnaná. I on je zničený, odrovnaný a tohle se opakuje pořád a pořád dokola. David nebyl člověk, se kterým by druhý chtěl mít hluboký vztah. Byl velmi nestabilní a uměl obrovsky ubližovat,“ popisuje s bolestí a hořkostí Barbora, která byla i jeho přítelkyní a podle vlastních slov ještě půl roku po rozchodu křičela ze spaní jeho jméno.

RECENZE: Neboj, dýchej, čaruj. Jaký byl David Stypka bez posmrtné svatozáře

„David potřeboval to niterné sdílení, hluboké debaty. Potřeboval někoho, kdo ho bude chápat a kdo bude rozumět tomu, když mluví o strachu, o beznaději, o smyslu života. Potřeboval někoho, kdo přemýšlí podobně jako on,“ vysvětluje ve filmu Barbora, co u svých partnerek básník a muzikant stále hledal, někdy nacházel, ale vzápětí opět opouštěl.

Na nestálosti i odlišných povahách pak velkou měrou selhával i jeho vztah s životní partnerkou Kateřinou Březinovou, s níž měl tři děti Kristiána, Matyáše a Terezku. Společně žili jako rodina. Po Davidově smrti pro Kateřinu a děti hudební vydavatelství uspořádalo sbírku, do níž lidé poslali 4,5 milionu korun.

