Herectví otec neuznal. Na konzervatoři se Svatopluk Beneš musel uživit sám

Poblíž pražské Flory existoval „herecký rajon“, jak říkával Vlastimil Brodský, který tam bydlel. Směrem ke stanici Želivského žil Radovan Lukavský, kousek dál u Orionky Miroslav Horníček s Lubomírem Lipským, a když jste se pustili směrem k Vinohradské nemocnici, mohli jste navštívit Svatopluka Beneše.

Uvítala vás jeho milá žena Božena a on vás zahrnul „veselými historkami z natáčení“ a vzpomínkami na desetiletí v divadle i u filmu. Většinou se s ničím moc netajil, ale zajímavosti o tom, co se dělo před kamerou nebo poté, když zhasla světla, vyprávěl velmi citlivě a jemně, aby neuškodil kolegům. A tak třeba přiznal roční poměr s o osm let starší Adinou Mandlovou, řekl to však po džentlmensku: „Jako mladíčka mě zasvěcovala do tajů lásky.“