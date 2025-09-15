Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

Autor:
  16:39
V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho léčba rakoviny byla úspěšná.
Svatopluk Kreidl alias turista Svaťa (srpen 2025)

Svatopluk Kreidl alias turista Svaťa (srpen 2025) | foto: YouTube / turista_svata

Svatopluk Kreidl, pro své sledujícím známý jako turista Svaťa, oznámil, že má...
Svatopluk Kreidl alias turista Svaťa (srpen 2025)
Svatopluk Kreidl se už v mladém věku vrhnul na cestování.
Mladý Brňan Svatopluk Kreidl cestuje různými způsoby. Do Andorry se vydal autem.
26 fotografií

„Vyhráli jsme! Dámy a pánové, chtěl bych vám s radostí oznámit, že jsem porazil rakovinu! V pátek 12. 9. mi pan doktor oznámil negativní výsledek posledního PET/CT vyšetření, což znamená, že jsem teď oficiálně v remisi!“ začal Svaťa svůj příspěvek na Instagramu.

„Ještě v pátek mi z ruky skoro po půl roce vytáhli hadičku PICC. Ta mi po celou dobu léčby připomínala, že jsem nemocnej a že na sebe musím dávat pozor. Její vytažení vnímám jako návrat do normálního života (konečně se můžu koupat),“ dodal.

V neděli se v Brně na poslední chvíli také mohl zúčastnit charitativní akce Běh pro naději, který pořádá Fakultní nemocnicí Brno, kde se dobrodruh léčil. Veškerý výtěžek poputuje na pomoc onkologickým pacientům. Svaťova štafeta Borci ze štatlu získala zlato.

„Já osobně vnímám tento běh jako takovou tečku za mou léčbou. Dokázal jsem si, že i po půl roce ležení se ještě zvládnu zvednout a běžet. To je něco, čeho jsem se bál snad úplně nejvíc. A že jsme nakonec vyhráli, je něco neskutečnýho. Vůbec jsem to nečekal a dává mi to velkou motivaci se snažit dál vracet do formy,“ napsal a poděkoval Fakultní nemocnici Brno za léčbu i běžeckou akci. „Zatím je to já vs. rak 1:0. Kdyby měl jít zápas do druhýho setu, tak vím, na koho se obrátit.“

Cestovatel a dobrodruh na YouTube v pondělí večer zveřejní video na téma rakovina, kde popisuje celej svůj zážitek a říká věci, o kterých se podle něj možná tolik nemluví. „Hlavně jsem se tam ale snažil odpovědět na všechny otázky, který jsem dostával po čas léčby a říct prostě všechno, co vím, co jsem zažil, jaký to bylo. Třeba to někomu pomůže,“ dodal a pochlubil se, že na podzim chystá přednášky (Jak jsem nedojel) Po zemi do Austrálie. První bude 6. října v Bratislavě.

Svatopluk Kreidl se už v mladém věku vrhnul na cestování.

Kreidl je známý dobrodruh, už ve svých čtrnácti letech došel pěšky z Brna na Sněžku. Pořádně cestovat začal nejdříve s tátou, pak s kamarády. V crocsech vyrazil na kole do Rakouska, ujel tisíce kilometrů stopem a v roce 2023 si za osm tisíc korun koupil auto Seat Ibiza z roku 2001 a prokřižoval s ním Kavkaz. Ve svém věku stihl navštívit více než třiačtyřicet zemí.

Už koncem dubna se na Instagramu svěřil s tím, že je momentálně zpátky v Česku a s jeho zdravím to vypadá všelijak. „Několik měsíců se potýkám s trochu horší fyzičkou, ale po návratu domů se k únavě přidal i kašel, který trvá už dva měsíce. Je možné, že to všechno bude mít spojitost s boulí, která se mi udělala v podpaží,“ popsal.

Později oznámil, že bojuje s rakovinou lymfatického systému. Diagnóza Hodgkinova syndromu (známého také jako Hodgkinův lymfom) byla potvrzena po sérii vyšetření včetně CT a PET skenů. „Zjistilo se, že to mám i jinde v těle. V podpaží je to epicentrum, ale mám to třeba i ve slezině,“ vysvětlil tehdy Kreidl s tím, že nekouří, nepije a žije zdravý život.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

AI může hercům paradoxně pomoct, ale dabing asi zanikne, míní Lukáš Příkazký

Premium

Drama, detektivka, parodie... Tenhle herec škatulky moc neřeší. Spíš ho zajímá, aby každou postavu ztvárnil co nejlíp, poctivě. A třeba i s ohledem na to, jak často se s Lukášem Příkazkým potkáváme v...

15. září 2025

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

15. září 2025

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

15. září 2025  16:39

Amerika je děsná, stěžuje si Robin Wrightová. Herečka se přestěhovala za oceán

Americká herečka Robin Wrightová (59) promluvila o tom, proč se rozhodla přestěhovat do Velké Británie. Na anglickém pobřeží žije po boku partnera Henryho Smitha. Rodačka z Texasu popsala vztah s...

15. září 2025  13:44

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

15. září 2025  12:17

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

15. září 2025  10:46

Hlavní roli v Titanicu mohl hrát Ethan Hawke. Dnes je herec rád, že ji nedostal

S romantickým velkofilmem Titanic je neodmyslitelně spojena tvář herce Leonarda DiCapria. Kalifornský rodák však nebyl pro roli Jacka Dawsona zdaleka první volbou. Uvažovalo se i o americkém herci...

15. září 2025  9:41

Největší umění plastického chirurga? Když nikdo nic nepozná, říká Eva Dřevínková

Lékařka plastické chirurgie Eva Dřevínková odhalila zákroky, které běžně podstupují hollywoodské celebrity. Prozradila, které operace nejvíce omladí obličej a jak dlouho trvá rekonvalescence....

15. září 2025

V těžkých chvílích mi pomáhají moje děti, říká Kristýna Badinková Nováková

Ráda točí vážnější věci. I proto se herečce Kristýně Badinkové Novákové při vzpomínání na natáčení legendárních Pelíšků nejjasněji vybaví tklivá scéna, kdy se Jindřiška schová po maminčině smrti do...

15. září 2025

První odhalení ze Zrádců 2: do hry vstoupila vyšetřovatelka orlických vražd

Do druhé řady Zrádců vstoupila pod jménem Kateřina, ale dlouho jí falešná identita nevydržela. Nekompromisní vyšetřovatelku násilných zločinů Jiřinu Hofmanovou skoro okamžitě odhalil účastník soutěže...

14. září 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Od Cimrmanů ho vyhodili, roli komika nesnášel. Ukradený talent Jaroslava Uhlíře

Premium

Narodil se na schodech, nikdy neřídil auto a vyhodili ho z Divadla Járy Cimrmana. I takové střípky lze nalézt v životě skladatele Jaroslava Uhlíře, který v počtu hitů těžko hledá konkurenci. Označení...

14. září 2025

Všichni řešili jen velikost mého přirození, stěžuje si exsnoubenec Ariany Grande

Americký herec a komik Peter Davidson byl v roce 2018 zasnoubený se zpěvačkou Arianou Grande. Nyní sdílel své rozčarování nad tím, že od té doby na internetu kdekdo řeší jen to, jaký asi je v posteli.

14. září 2025  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.