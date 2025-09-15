Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

„Vyhráli jsme! Dámy a pánové, chtěl bych vám s radostí oznámit, že jsem porazil rakovinu! V pátek 12. 9. mi pan doktor oznámil negativní výsledek posledního PET/CT vyšetření, což znamená, že jsem teď oficiálně v remisi!“ začal Svaťa svůj příspěvek na Instagramu.
„Ještě v pátek mi z ruky skoro po půl roce vytáhli hadičku PICC. Ta mi po celou dobu léčby připomínala, že jsem nemocnej a že na sebe musím dávat pozor. Její vytažení vnímám jako návrat do normálního života (konečně se můžu koupat),“ dodal.
V neděli se v Brně na poslední chvíli také mohl zúčastnit charitativní akce Běh pro naději, který pořádá Fakultní nemocnicí Brno, kde se dobrodruh léčil. Veškerý výtěžek poputuje na pomoc onkologickým pacientům. Svaťova štafeta Borci ze štatlu získala zlato.
„Já osobně vnímám tento běh jako takovou tečku za mou léčbou. Dokázal jsem si, že i po půl roce ležení se ještě zvládnu zvednout a běžet. To je něco, čeho jsem se bál snad úplně nejvíc. A že jsme nakonec vyhráli, je něco neskutečnýho. Vůbec jsem to nečekal a dává mi to velkou motivaci se snažit dál vracet do formy,“ napsal a poděkoval Fakultní nemocnici Brno za léčbu i běžeckou akci. „Zatím je to já vs. rak 1:0. Kdyby měl jít zápas do druhýho setu, tak vím, na koho se obrátit.“
Cestovatel a dobrodruh na YouTube v pondělí večer zveřejní video na téma rakovina, kde popisuje celej svůj zážitek a říká věci, o kterých se podle něj možná tolik nemluví. „Hlavně jsem se tam ale snažil odpovědět na všechny otázky, který jsem dostával po čas léčby a říct prostě všechno, co vím, co jsem zažil, jaký to bylo. Třeba to někomu pomůže,“ dodal a pochlubil se, že na podzim chystá přednášky (Jak jsem nedojel) Po zemi do Austrálie. První bude 6. října v Bratislavě.
Kreidl je známý dobrodruh, už ve svých čtrnácti letech došel pěšky z Brna na Sněžku. Pořádně cestovat začal nejdříve s tátou, pak s kamarády. V crocsech vyrazil na kole do Rakouska, ujel tisíce kilometrů stopem a v roce 2023 si za osm tisíc korun koupil auto Seat Ibiza z roku 2001 a prokřižoval s ním Kavkaz. Ve svém věku stihl navštívit více než třiačtyřicet zemí.
Už koncem dubna se na Instagramu svěřil s tím, že je momentálně zpátky v Česku a s jeho zdravím to vypadá všelijak. „Několik měsíců se potýkám s trochu horší fyzičkou, ale po návratu domů se k únavě přidal i kašel, který trvá už dva měsíce. Je možné, že to všechno bude mít spojitost s boulí, která se mi udělala v podpaží,“ popsal.
Později oznámil, že bojuje s rakovinou lymfatického systému. Diagnóza Hodgkinova syndromu (známého také jako Hodgkinův lymfom) byla potvrzena po sérii vyšetření včetně CT a PET skenů. „Zjistilo se, že to mám i jinde v těle. V podpaží je to epicentrum, ale mám to třeba i ve slezině,“ vysvětlil tehdy Kreidl s tím, že nekouří, nepije a žije zdravý život.