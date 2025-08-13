Nejlepší dárek k narozeninám. Skončila mi chemoterapie, vzkázal dobrodruh Svaťa

„Zdar, tady turista Svaťa! Dneska slavím své dvacáté druhé narozeniny a dostal jsem ten nejlepší dárek ze všech - včera mi skončila poslední dávka chemoterapie! Abych byl oficiálně v remisi (za vyléčeného se pacient považuje až po deseti letech od ukončení léčby) na to si ještě měsíc počkám. Už teď se dá ale téměř s jistotou říct, že to nejhorší mám za sebou,“ napsal na Instagramu.
„Čeká mě poslední vyšetření PET/CT, které mě doufejme definitivně pošle do remisních vod. A v nich už se dá normálně plavat! Moc se těším, že se pomalu začnu vracet do normálního života. Teda, v mým podání život nikdy nebude úplně normální, ale chápeme se. Nebudu se teď moc rozepisovat, tu závěrečnou zprávu si nechám, až to bude oficiální, pak teprve budeme slavit. Dneska s vámi chci jen sdílet tu čistou radost, že to nejhorší už je snad za mnou a že to tak neskutečně vyšlo přesně na moje narozeniny!“ přidal k fotce z brněnské Fakultní nemocnice v Bohunicích.
„Tím se dostávám k novýmu videu na YouTube: Stopem na poslední chemoterapii - NEJLEPŠÍ DÁREK K NAROZENINÁM! Myslím, že ten název mluví sám za sebe. Lepší dárek jsem si prostě nemohl přát. Jenom to zdraví… o nic víc opravdu nejde. Tak si ho pusťte… je plný emocí a tak vůbec. Taková myšlenka z videa: Dneska neslavím den, kdy jsem se narodil, slavím, že žiju. Děkuju všem za podporu! Ať jste co možná nejvíc zdraví!“ dodal. „PS: Na poslední chemku jsem jel stopem a v afghánským oblečení. Bylo to pro mě hodně symbolický a moc jsem si to užil!“
Kreidl je známý dobrodruh, už ve svých čtrnácti letech došel pěšky z Brna na Sněžku. Pořádně cestovat začal nejdříve s tátou, pak s kamarády. V crocsech vyrazil na kole do Rakouska, ujel tisíce kilometrů stopem a v roce 2023 si za osm tisíc korun koupil auto Seat Ibiza vyrobené v roce 2001 a prokřižoval s ním Kavkaz. Ve svém věku stihl navštívit více než třiačtyřicet zemí.
Už koncem dubna se na Instagramu svěřil s tím, že je momentálně zpátky v Česku a s jeho zdravím to vypadá všelijak. „Několik měsíců se potýkám s trochu horší fyzičkou, ale po návratu domů se k únavě přidal i kašel, který trvá už dva měsíce. Je možné, že to všechno bude mít spojitost s boulí, která se mi udělala v podpaží,“ popsal.
Později oznámil, že bojuje s rakovinou lymfatického systému. Diagnóza Hodgkinova syndromu (známého také jako Hodgkinův lymfom) byla potvrzena po sérii vyšetření včetně CT a PET skenů. „Zjistilo se, že to mám i jinde v těle. V podpaží je to epicentrum, ale mám to třeba i ve slezině,“ vysvětlil Kreidl s tím, že nekouří, nepije a žije zdravý život.