Nejlepší dárek k narozeninám. Skončila mi chemoterapie, vzkázal dobrodruh Svaťa

Cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl, který je známý jako turista Svaťa, se fanouškům ozval ohledně své léčby rakoviny. Oslavil 22. narozeniny a pochlubil se, že má za sebou poslední dávku chemoterapie. Youtuber v květnu oznámil, že mu lékaři našli rakovinu.
Svatopluk Kreidl alias turista Svaťa (srpen 2025)

Svatopluk Kreidl alias turista Svaťa (srpen 2025)

Svatopluk Kreidl alias turista Svaťa (srpen 2025)
Svatopluk Kreidl se už v mladém věku vrhnul na cestování.
Svatopluk Kreidl, pro své sledujícím známý jako turista Svaťa, oznámil, že má...
Mladý Brňan Svatopluk Kreidl cestuje různými způsoby. Do Andorry se vydal autem.
„Zdar, tady turista Svaťa! Dneska slavím své dvacáté druhé narozeniny a dostal jsem ten nejlepší dárek ze všech - včera mi skončila poslední dávka chemoterapie! Abych byl oficiálně v remisi (za vyléčeného se pacient považuje až po deseti letech od ukončení léčby) na to si ještě měsíc počkám. Už teď se dá ale téměř s jistotou říct, že to nejhorší mám za sebou,“ napsal na Instagramu.

„Čeká mě poslední vyšetření PET/CT, které mě doufejme definitivně pošle do remisních vod. A v nich už se dá normálně plavat! Moc se těším, že se pomalu začnu vracet do normálního života. Teda, v mým podání život nikdy nebude úplně normální, ale chápeme se. Nebudu se teď moc rozepisovat, tu závěrečnou zprávu si nechám, až to bude oficiální, pak teprve budeme slavit. Dneska s vámi chci jen sdílet tu čistou radost, že to nejhorší už je snad za mnou a že to tak neskutečně vyšlo přesně na moje narozeniny!“ přidal k fotce z brněnské Fakultní nemocnice v Bohunicích.

„Tím se dostávám k novýmu videu na YouTube: Stopem na poslední chemoterapii - NEJLEPŠÍ DÁREK K NAROZENINÁM! Myslím, že ten název mluví sám za sebe. Lepší dárek jsem si prostě nemohl přát. Jenom to zdraví… o nic víc opravdu nejde. Tak si ho pusťte… je plný emocí a tak vůbec. Taková myšlenka z videa: Dneska neslavím den, kdy jsem se narodil, slavím, že žiju. Děkuju všem za podporu! Ať jste co možná nejvíc zdraví!“ dodal. „PS: Na poslední chemku jsem jel stopem a v afghánským oblečení. Bylo to pro mě hodně symbolický a moc jsem si to užil!“

Svatopluk Kreidl, pro své sledujícím známý jako turista Svaťa, oznámil, že má rakovinu. (květen 2025)

Kreidl je známý dobrodruh, už ve svých čtrnácti letech došel pěšky z Brna na Sněžku. Pořádně cestovat začal nejdříve s tátou, pak s kamarády. V crocsech vyrazil na kole do Rakouska, ujel tisíce kilometrů stopem a v roce 2023 si za osm tisíc korun koupil auto Seat Ibiza vyrobené v roce 2001 a prokřižoval s ním Kavkaz. Ve svém věku stihl navštívit více než třiačtyřicet zemí.

Už koncem dubna se na Instagramu svěřil s tím, že je momentálně zpátky v Česku a s jeho zdravím to vypadá všelijak. „Několik měsíců se potýkám s trochu horší fyzičkou, ale po návratu domů se k únavě přidal i kašel, který trvá už dva měsíce. Je možné, že to všechno bude mít spojitost s boulí, která se mi udělala v podpaží,“ popsal.

Později oznámil, že bojuje s rakovinou lymfatického systému. Diagnóza Hodgkinova syndromu (známého také jako Hodgkinův lymfom) byla potvrzena po sérii vyšetření včetně CT a PET skenů. „Zjistilo se, že to mám i jinde v těle. V podpaží je to epicentrum, ale mám to třeba i ve slezině,“ vysvětlil Kreidl s tím, že nekouří, nepije a žije zdravý život.

