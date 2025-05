V Survivoru vypadl adept na vítěze, Renne promluvil o ranní erekci a sexualitě

V táboře se začala stahovat smyčka kolem Koťáka. Pája s Rennem si začínají všímat Michalovy vypočítavosti a Pája se rozhodne jít do otevřeného střetu, který přeroste v konflikt, do něhož se zapojí i Koťák a zanechává členy kmene v rozčarování.

Jakub Kotek alias Koťák

Survivor se přehoupl do 63. dne a mezi ostrovany se ještě naplno rozebíral poslední dramatický duel, ze kterého podruhé v řadě vyšel vítězně Pája. Ten přiznal, že souboj s Davidem pro něj byl osobní a vítězství si o to víc cení. Zároveň uvažoval, že jeho úspěchy u ostatních hráčů možná vyvolaly závist.

Mezitím Natálie prozradila Michalovi, co se skrývalo v pytlíku s pískem, který vydražila na aukci – byla to výhoda umožňující zrušit skrytou imunitu. Michal se v nadsázce nechal slyšet, že kdyby mu ji ukázala, už by ji od něj zpět nedostala.

Napětí se nevyhnulo ani Báře, která se snažila před Koťákem obhájit, proč pro něj minule hlasovala. Přiznala, že ji ovlivnil David a že napsala Koťákovo jméno, protože ho považuje za silného hráče.

Následně se hráči přesunuli do dějiště dalšího souboje o imunitu. Jednalo se o divácky nejoblíbenější disciplínu z loňské řady, při které hráči balancují nad vodní nádrží ve spleti lan, která Ondřej postupně odsekává. V napínavém souboji nakonec zvítězil Danni, který dokázal na posledním laně viset o vteřinu déle než Pája. Kromě imunity vyhrál také odměnu v podobě výletu s hostinou na katamaránu. Na výlet přizval i Naty, Filipa a Páju.

Ještě před odjezdem Danni s Filipem řešili, kdo by mohl být dalším cílem. Padala jména Koťáka, případně Páji. Plán poté Danni sdílel s Rennem, který souhlasil, a přidala se i Naty – i když přiznala, že je pro ni těžké obrátit se proti Koťákovi, se kterým dosud udržovala spojenectví.

Renne Dang v Survivor Česko & Slovensko 2025

Koťák si mezitím chtěl s Natálií vyjasnit, proč mu dala hlas. Ta mu upřímně řekla, že se bála, že ji David vezme do duelu, a chtěla se tomuto riziku vyhnout. Když jí ale Koťák začal navrhovat další kroky, Natálie to vnímala jako pokus o manipulaci, na kterou nehodlala přistoupit.

Večerní atmosféru okořenil Renne, když u ohně s nadsázkou konstatoval, že už třetí měsíc nezažil ranní erekci, a ironicky zpochybnil i svou sexualitu. Michala pro změnu začalo děsit, jak se jeho vztahy s ostatními v kmeni prohloubily, a přiznal obavy, že jej ostatní mohou ve hře vnímat jinak, než jaký je ve skutečnosti.

Na 64. den se Divoši probudili do dalšího rána. Natálie a Danni se shodli, že Koťák se snaží manipulovat ostatní hráče a nikdo už s ním nemá v plánu spolupracovat.

Zatímco si Danni, Filip, Natálie a Pája vychutnávali výlet na katamaránu, v kempu se začaly spřádat další plány. Bára se Rennemu svěřila, že se jí Koťák snaží vnutit pocit nejistoty, a shodli se, že právě on by měl být dalším vyřazeným. Renne pak v debatě s Koťákem předstíral otevřenost a nechal ho mluvit – Koťák navrhoval vyřazení Domi nebo Páji.

Michal mezitím ostatním dívkám v kempu sdělil smyšlený plán, podle kterého mají tři ženy hlasovat pro Báru. Tím Natálii znejistil. Když se pak chtěla doptat Renneho, ten tvrdil, že všechny kromě Naty budou psát Páju. Michal se mezitím vydal do džungle s cílem najít skrytou imunitu s tím, že pokud by byl v hledání úspěšný, použil by ji proti Rennemu.

Ráno 65. dne probíral Michal s Koťákem situaci, kdy jim u Fénixů Pája snědl a znehodnotil zásoby. Koťák mu potvrdil, že za tím skutečně stál Pája, čímž si Michal do té doby nebyl zcela jistý. Zároveň Koťákovi prozradil, že jeho cílem na kmenové radě bude Renne. Koťák následně šel vše sdělit Rennemu – jenže ten s Michalem předem domluvil, že Koťákovi tuto informaci předá, takže ho zpráva nevyvedla z míry.

Přesto připustil, že musí být vůči Michalovi obezřetný a bude se ho chtít zbavit na některé z dalších kmenovek. Později situaci probral s Pájou a shodli se, že je potřeba si na Michala dávat větší pozor. Pája Renneho spravil o svém plánu trochu rozvířit vody a zahrát ostatním na emoce.

To také následně učinil, když přede všemi oznámil, že se k němu donesla informace, že má být na kmenové radě vyhlasován právě on. Prohlásil, že by se výhercem rozhodně neměl stát někdo, kdo je pozér, hraje nefér a nectí pravidla Survivora – a v tomto smyslu poukázal na Michala. Michal na to konto Páju konfrontoval s krádeží jídla u Fénixů a prohlásil, že falešný je ve skutečnosti právě Pája.

Požádal Koťáka, aby ho v debatě podpořil a potvrdil, že jídlo skutečně ukradl Pája. Koťák však Michalovy náznaky nepochopil, což vedlo k velké hádce mezi nimi, kvůli které se nakonec Natálie rozbrečela. Michal se jí poté svěřil, že na aukci získal výhodu v podobě krádeže odměny.

Následně měl Michal potřebu si s Koťákem celou situaci vyříkat, aby se mezi nimi po hádce vyčistil vzduch, především proto, aby si jej Koťák případně nevybral do duelu. Danni s Rennem mezitím probírali, že po nastalé situaci by bylo vhodné se na další kmenové radě zaměřit na Michala. Shodli se také, že bývalým Fénixům prozradí, že Michal výměnou za imunitu od Naty vypustil poslední souboj o kmenovou imunitu.

Koťák posléze Páju ocenil za rozruch, který se mu podařilo v kmeni vyvolat, a chtěl se s ním dohodnout na dalším postupu při hlasování na kmenové radě. Pája si však jeho chování vyložil jako zoufalý pokus zachránit se před vyloučením.

Na kmenové radě kmen rekapituloval vyhrocenou situaci, kterou v kmeni inicioval Pája. Michal prohlásil, že se ho celá záležitost dotkla, ale dodal, že si vše s aktéry už stačili vyříkat a rozjitřené emoce se podařilo uklidnit.

V hlasování ke svému překvapení obdržel od kmene nejvíce hlasů Koťák, který následně rozbil vázu s krví. Tím pro něj účast v Survivoru jakožto hráče po 65 dnech skončila a po Pepovi a Danovi se stal třetím členem poroty.