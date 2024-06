Vítěz Survivoru Mikýř věnoval druhé Nikole ze své výhry půl milionu

„Peníze ještě nemám u sebe, ale je pravda, že Mikýř mi dal šek v hodnotě půl milionu. Za což jsem mu samozřejmě strašně moc vděčná,“ řekla pro iDNES.cz Nikola Kabátová.

„Už se mě někdo dřív ptal, co bych dělala, kdyby mi Mikýř pustil celou výhru. I o tomhle se spekulovalo, protože on se občas zmínil, že právě já bych peníze za první místo v Survivoru z naší finálové trojky potřebovala nejvíc. Pokud by to udělal, ty dva a půl miliony bych mu omlátila o hlavu, takhle bych to určitě nechtěla,“ prohlásila programátorka, která byla jedinou ženou ve finálové trojce reality show.

Martin Carev, Martin „Mikýř“ Mikyska a Nikola Kabátová

Mikýř v jednom z rozhovorů prohlásil, že chtěl své soupeřce poděkovat za to, jaká je. Také jí chtěl pomoct přiblížit se ke snům, o kterých mu na ostrově vyprávěla.

„Vypadá to, že si za peníze od Mikýře pořídím tu vysněnou dodávku, abych mohla cestovat i se svou fenkou Molly,“ potvrdila Nikola Kabátová.

Nejdrsnější reality show na světě, tak bývá uváděna soutěž, která se v Česku vysílala už potřetí a opět ji moderoval promotér Ondřej Novotný. Soutěžící i z řad známých osobností byli vysazeni na opuštěném ostrově, kde si museli zajistit jídlo, vodu, oheň a úkryt.

Jejich cílem bylo získávat odměny a imunitu proti vyřazení; jednotliví soutěžící jsou totiž ze hry postupně vyřazováni, což se děje hlasováním všech účastníků. Martin Mikyska alias Mikýř je vůbec prvním vítězem reality show z řad známých tváří a jako výhru si kromě trofeje odnesl i dva a půl milionu korun.

Prvním vítězem Survivora v roce 2022 byl bratr moderátorky Evy Perkausové, IT specialista Vladimír Čapek. Jako druhý si titul a výhru v roce 2023 odnesl trenér skateboardingu Tomáš Weimann.