Vítěz Survivora 2023 i odpadlíci promluvili o návratu do reality a soupeřích

Tento týden vyvrcholil boj o titul Survivora Česko & Slovensko, kde proti sobě bojovaly o vítězství na ostrově v Dominikánské republice dva kmeny, Rebelové a Hrdinové. Do finále se dostala trojice Karolína, Tomáš a Martin. Vítězem se po velmi těsném rozhodnutí kmenové rady stal Tomáš Weimann, který vyhrál prestižní titul neporaženého přeživšího a finanční odměnu 2,5 milionu Kč.

Hlasování poroty ve finále bylo velmi těsné. O konečném výsledku nakonec rozhodl jediný hlas. Překvapivou volbou byla volba Johanky, která svůj hlas přidělila nečekaně Tomášovi, který tak zvítězil v poměru hlasů 5 ku 4.

„Od úplného začátku jsem věřil, že se dostanu až na samotný konec a nepřipouštěl jsem si jinou možnost. Jen trochu naivně jsem si myslel, že titul Survivor se dá vyhrát klidnější cestou. Ale stejně jako v životě, nic není tak, jak si naplánujeme, a proto moje cesta hrou se proměnila v neskutečnou horskou dráhu. Já však ani na vteřinu nepřestal věřit a ustál to až do samotného konce,“ říká Tomáš Weimann, trenér skateboardingu, který diváky okouzlil svým životním příběhem.

Tomáš Weimann, Karolína Krézlová a Martin Konečný ve finále reality show Survivor Česko & Slovensko (2023)

Neměl úplně jednoduché dětství. Říká, že i když byl naživu, tak nežil. Život mu začal nastavovat přívětivější tvář, když se vydal do Asie, kde meditoval v buddhistickém chrámu.

Tomáš trofej získal již v Dominikánské republice, ale převzal si ji i po druhé před zraky nejvěrnějších fanoušků, kteří přišli velké finále sledovat za účasti letošních soutěžících do pražského klubu Duplex.

„Každý, kdo kdy vyhrál Survivor, tak si ten titul zaslouží, protože Survivor neočůráš. Tam nehlasují lidé, není to soutěž krásy. Bojuješ tam o to, aby ti lidé, které pošleš do poroty ti dali více hlasů než tvému protivníkovi. Tomášovi k vítězství gratuluji,“ říká moderátor Ondřej Novotný.

„Tento ročník je jednoznačně nejlepší ze všech Survivorů a Robinsonových ostrovů, které jsme dělali. Je to vidět na číslech, na nadšení lidí, kvalitě. Zkrátka úplně na všem, ať už na metrikách nebo na tom „vibeu“, který doprovází tu show a na tom, jak se lidi hlásí a mají zájem o další ročník,“ dodává.