Pavel Tóth se proslavil v novácké reality show Love Island. V jeho úspěch v Survivoru nevěřil příliš ani moderátor Ondřej Novotný. „Po Love Islandu se ke mě dostalo, jakou špínu na mě nakládal, že bych v životě v Survivoru nepřežil,“ popisuje se smíchem Tóth. Pak mu ale Novotný jako jeden z mála na kmenové radě rozuměl a překládal ostatním, co chtěl říct.

„Ondra byl úžasný wingman. Člověk, kterého potřebujete mít vedle sebe. Já tam něco nadhodil a on to ještě odpálil a nechal to vařit. Já nemusel ani k tomu nic přidávat, protože jsem věděl, že ta message se nějak dostane k ostatním,“ vysvětluje Pája.

Ve své vítězství ale příliš nevěřil ani sám. „Nevěřil jsem tomu. Ti lidé mi to nepřáli. Ani jeden. Každý by tam viděl radši sám sebe místo mě. Já byl v pozici, kdy jsem vyštípal půlku kmene a jejich aliance, takže jsem skončili tak, že se ta porota rozhodovala mezi blátem a louží a ani jeden nebyl favorit většiny,“ míní vítěz.

Po Survivoru se ale s některými účastníky scházel a sledovali společně jednotlivé díly. Podle Novotného se v této sezoně sešla parta lidí, kterým přátelství vydrží.

S atletkou Zuzanou Hejnovou už ale zřejmě Pája přátelský vztah nenaváže. „Se Zuzkou Hejnovou už nebudeme kamarádi. Tam je toho spoustu nevyřčeného. Jako skončili jsme to v dobrém, ale... Spousta lidí si myslí, že to byla hra, ale byla to realita. Všichni se schováváme za to, že to jsou herní tahy, že všechny ty činy jsou herní, rafinované, přitom pro nás na ostrově to je život,“ říká Tóth.

Z ostrova mu chybí hlavně klima. „Zasteskne se jen po tom podnebí. Zalíbil se mi ten neustálý déšť na mé pokožce. Já jsem živel, žiju s přírodou a tohle mi přišlo jako čistý život bez nějakých extra věcí,“ říká Survivor 2025.

Po návratu si šel dát s rodinou pořádný biftek. „Mně se nezmenšil žaludek za celou dobu. Myslím, že jsem jediný člověk, kterému se tam nesmrskl,“ říká Tóth, který neměl žaludeční problémy, ani když snědl zásoby kmene Fénixů.

„Já si prostě u toho představoval, jak jím jejich zásoby, ne že prostě jím jídlo, ale konzumuju jejich zásoby, jejich majetek,“ vysvětluje.

„Já tam šel s tím mindsetem, že se mi nic stát nemůže. Jsem tak moc delulu, že jsem se utvrdil v tom, že moje tělo přežije všechno,“ říká Pája, který je už čtvrtým mužským vítězem této reality show.

Ženskou vítězkou by byla Johanka

Podle Ondřeje Novotného je u ženských účastnic problém většinou v tom, že hru nehrají od samého začátku a snaží se jen nevypadnout. „Nemyslím si, že musí žena hrát jinak než chlap, ale musí hrát. A zatím jsme ji nenašli,“ říká Novotný, i když adeptky na vítězku byly.

„Jasná vítězka byla Johanka a když se podíváme na to, jak hrála, tak hrála nebezpečnou hru od začátku. Byla podobná Pájovi. Byla tvrdohlavá, na kmenové radě si řekla klidně o duel. Měla kroky, hledala imunity, nespala, pět hodin hledala na pláži v noci, fejkovala imunity, byla prostě kompletní balíček, fantastická ženská a jen náhodou a řízením osudu se jí to nepovedlo,“ míní Novotný.

Johana soutěžila v kmeni Rebelů.

U ostatních děvčat si nebere servítky. „Survivor je do jisté míry zrcadlo společnosti. Ukazuje nám, co řešíme v našich reálných životech. Řeší se role žen ve společnosti, v práci, jak moc by se měly za sebe postavit a jak moc jim to věřit, jestli to je jenom tlachání nebo skutečný problém a jak moc to prožívají. A vlastně tady jsme to krásně viděli, že Naty, Natálie, Domi a Bára měly spoustu keců, ale skutek utek. Vím, že to je strašně přísné, ale realita je taková, že Natálie 77 dní bojuje sama se sebou, aby se za sebe postavila a vlastně to ve finále neudělá,“ říká Novotný.

Pepa nebyl nic proti Mikýřovi

Za celé své působení v reality show to ale byla podle něj nejlehčí řada. Nejvíc z dosavadních účastníků se s ním hádal loňský vítěz. „Mikýř mě seřval několikrát. Nikdo mě tolik neseřval jako Mikýř,“ říká Novotný s tím, že má svoje taktiky, jak s takovými soutěžícími, jakým byl v letošní řadě Pepa, jednat.

„Mám trénink z oktagonu, kde mám podepsaných dvě stě egomaniaků, kteří mě trápí každý den, takže nějaký Pepa mě pak nemůže rozhodit. Já ale vnímám jejich utrpení, jejich nekomfort. Je to největší zážitek života, nikdo už jim nevezme mobily na tak dlouhou dobu a chovají se iracionálně, že je pro ně cupcake velikosti dvou centimetrů smrtelně důležitý. Já to vnímám a chci to žít s nimi a dát důležitost každému tomu momentu, ale samozřejmě, když po mně Pepa vystartuje před ostatními, tak v tu chvíli musím přepnout a jasně mu naznačit, že big dog je tady jenom jeden. Moje role je taková, že nemohu skončit poražen,“ vysvětluje moderátor.

Survivor 2024: Martin Carev, Mikýř, Nikola a Pirát

„Ovšem Mikýř s Pirátem, to byl ultrateror. To bylo úplně někde jinde než tahle sezona. Oni přijeli skutečně hrát, znali tu hru většinově a fakt prostě chtěli hrát. Takže letos to bylo pro mě jako nejjednodušší, protože to byl nejkoncentrovanější výkon na tu hru,“ vysvětluje.

Loňský vítěz Mikýř se ovšem nechal slyšet, že Ondřeje Novotného respektuje. „Já jeho taky. Já Mikýře uznávám jako člověka extrémně kreativního, tvořivého a strašně se od něj učím. Ale na té hře ten jeho respekt často vypadal tak, že na mě řval,“ dodal Novotný, který se už chystá na příští sezonu.

„Byl jsem na školení strategie, jak rozmluvit lidi, takže příští rok budu ještě lepší na kmenových radách,“ slibuje Novotný.