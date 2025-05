Máte osobní dvojnásobnou zkušenost se Survivorem. Jaký byl druhý návrat do reality?

Druhý návrat byl vlastně podobně náročný jako ten první. S tím, že úplně v jiném měřítku.

Proč to vlastně nevyšlo úplně napoprvé?

Napoprvé jsem vlastně odpadl hned první den. Nebyl jsem tam ani jednu noc. Chytil jsem parazity do žlučníku a do jater, takže mě museli evakuovat, operovat, vzali mi žlučník, takže ten návrat byl náročnější v tom, že jsem se nějakou dobu musel doléčovat.

Jak to šlo?

Přiletěl jsem zpátky do Prahy, tady jsem se léčil ještě asi měsíc a půl a teprve jsem se dával dohromady s celým životem a s tím, co se tam stalo, protože jsem pronesl takovou krásnou větu na začátek celého Survivora, že můj táta mi řekl, že jsem taková rozteklá buzna, že tam chcípnu hned první den a já jsem tam doopravdy chcípnul první den, ale teď už to je lepší.

Co to teď znamenalo pro váš organismus?

Myslím, že to pořád ještě dojíždí. Je to hrozně krátká doba. Doma jsem měsíc a půl, takže na těle pociťuji, že je strašně unavené. Hlavně, když se teda najím. Já jsem tam zhubnul asi 34 kilo. Dvanáct mám asi zase nahoře, což jsem čekal, že bude takhle rychlé. Žeru fakt ve velkém, proto jsem tady na openingu Špejle a cítím se furt hrozně unavený. Hlavně tedy po jídle, protože toho sním hodně a tělo na to není zvyklé.

Tady na openingu není nouze o jídlo. Musíte se šetřit, abyste nedal moc velký organismu moc velký zápřah?

Nešetřím se. Kašlu na to. Zatím chutím a mozku dávám to, co chtějí. A že to tělíčko nezvládá? Přijde doba, kdy se zase o něj budu starat líp. Ale teď prostě nechám dojíždět ty chutě a to strádání.

Michael Skalický

Byla druhá účast v Survivoru kopancem do pozadí zlým jazykům, co vám nevěřili napoprvé?

Myslím si, že ne. Teď jsem dal kopanec zase novým zlým jazykům, takže ono to vyjde nastejno. Každá zkušenost má své pro a proti.

Řešíte, co o vás napíšou lidi on-line na základě vašeho působení v televizi?

Zpočátku jsem to řešil docela hodně. Myslím, že mi to dávalo velmi, velmi, velmi negativní zpětnou vazbu. Ale dalo mi to taky vlastně skvělou školu, že si nebudu každý názor brát k srdci. A navíc jsem začal dělat skvělou věc, že když mi někdo napíše do zprávy něco fakt odpornýho, tak mu na to odepíšu a v 98 % se z toho člověka stane potom můj kamarád. Přijde mi strašně zvláštní, že se tohle děje. Když lidi píšou ten hejt, tak si neuvědomují, že by si to ten člověk mohl přečíst. Nevím, co od toho čekají. Myslím, že je hrozně důležité se nad tímhle zamýšlet, čí názor je pro mě důležitý a čí ne.

Jak moc momentálně vás živí váš hlas?

Můj hlas mě živí stále na sto procent. Jsem pořád zaměstnancem Národního divadla na plný úvazek. Už nějakých 15 let to bude, možná míň, možná víc. Nevím, nepočítám to. Zatím to tak zůstává.

Půjčil jste si někdy něco ve fundusu a vyšel v tom ven?

Tohle vůbec neřeším. Je mi to úplně jedno. Občas mě nikdo do něčeho oblékne, občas si naházím, co mám doma, sekáč nebo co má zrovna přítel. Teď to je hrozně těžké u mě. Nakoupil jsem něco nového na zhubnutého Michala ze Survivoru a do toho už se teď zase nenarvu a mám mezifázi, že se zase neobleču do věcí, které byly na starého Michala. Takže je to náročnější.

A co přítel? Říká: „Teď jsi strádal, najez se“ nebo spíš: „Mně se líbíš zhubnutý“?

Přítel má rád právě ty větší, takže ten by chtěl, abych zase nakynul zpátky. Ale říkám mu, že už mě to začíná pěkně štvát, takže už mi večer od televize čokoládu krade.