„Survivor má dotočeno. V tuto chvíli už jsou všichni doma a vy budete postupně zjišťovat, jak to vlastně celé bylo,“ říká Ondřej Novotný ve videu na Instagramu.

„Začnou se dít velké věci a pak to pořád jenom graduje, čeká vás spousta překvapení, spousta neuvěřitelných tahů. Máte se opravdu na co těšit,“ láká moderátor diváky reality show a upřesňuje, že na obrazovkách bude kvůli postupnému vysílání natočených dílů show vrcholit až za měsíc, tedy začátkem května.

„Věřím, že i já se jednou dostanu domů z tohohle sadistického pekla, jakkoli to tady za mnou ve videu vypadá hezky. Že byste si to se mnou hned vyměnili, to je mi jasné,“ dodal Novotný.

Čtvrtou řadu show Survivor Česko & Slovensko mohou diváci sledovat od 18. února na Voyo a na Nově. Z více než deseti tisíc přihlášených dorazila na ostrov v srdci Karibiku i letos skupina dobrodruhů, která přijela bojovat o přežití a soutěžit o finanční výhru 2,5 milionu korun a titul Survivor.

Mezi účastníky nechyběla v tomto roce například mistryně světa, atletka Zuzana Hejnová, raper Renne Dang, herečka Natálie Halouzková, moderátor Jakub „Koťák“ Kotek či miss Natálie Kotková.

Loni zvítězil Martin Mikyska alias Mikýř. Ten v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že na ostrově přehodnotil naprosto všechno. „Podle ničeho už se neřídím. Tam si člověk dojde k osvícení, ale potom se vrátí zpátky a sežere ho realita. Moc krásné ale bylo to, do jakých vzpomínek se tam člověk vrací. U mě to bylo hodně do dětství. Bylo vlastně moc hezké, vzpomínat tam na zážitky, nad kterými člověk moc nemá čas přemýšlet tady v Praze,“ řekl.