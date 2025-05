V souboji o imunitu zvítězil Pája, který s sebou na odměnu do wellnessu vzal Natálii a Michala. Ten při sprchování nalézá skrytou výhodu, která mu dává hlas navíc a může tak na kmenové radě hlasovat dvakrát. Netuší však, že ženy už mají jasno. Společně s Renneho hlasem Michala přehlasují, a on je poslán do duelu.

Jako soupeřku si vybírá dceru hokejisty Dominika Haška, hráčku Domi, kterou označí za největší skrytou hrozbu. V náročném souboji ji poráží a Dominika se po 71 dnech hry stává šestou členkou poroty, která bude rozhodovat o vítězi Survivoru.

V minulé epizodě Survivoru se Danni stal třetím Pájou poraženým soupeřem a zároveň pátým členem poroty. Duelu předcházelo tradiční rozbíjení váz osudu, po kterém si Pája zvolil právě jeho. Po 69 dnech ve hře se tak Danni musel s ostrovem rozloučit, což nesl těžce především Renne, který ho vnímal jako svého nejbližšího člověka. Pájovu reakci po vítězství označil za necitlivou a prohlásil, že se mu bude chtít pomstít.

70. den ráno Divoši mezi sebou probírali plány na další postup ve hře. Natálie naznačila Domi a Naty, že je čas na ženskou vzpouru a vyřazení Michala. Zároveň v kmeni zaznělo, že Danni přinášel pozitivní energii, Pája naopak cítil, že za jeho vyřazení jej teď v kmeni většina hráčů nenávidí.

Michal mezitím navrhl Natálii zaměřit se raději na Renneho, což mu Natálie odkývala. Sama se ale nechala slyšet, že už s Michalem nechce hrát. Podobně přemýšlel i Filip, který se domluvil s Domi, že budou hlasovat pro Renneho. Netušil ale, že Domi má vlastní plán.

Souboj o individuální imunitu nabídl i bohatou odměnu: ledový čaj, wellness, masáž a hostinu. Vítězem se stal Pája, který v těsném finále porazil Natálii. Na odměnu si vybral ji a Michala. Mezitím v táboře Domi a Naty probíraly možnost hlasovat pro Michala, jakkoliv se tím vystavují riziku, že si do duelu vybere jednu z nich.

Na odměně se Pája Michala a Natálie zeptal, koho by nejraději poslali domů. Michal zmínil Renneho a Natálie jeho plán podpořila, ačkoliv to bylo z její strany jen naoko. Po návratu si Domi, Naty a Natálie potvrdily, že skutečným cílem bude Michal. Ten o ničem nevěděl a s Filipem dál řešil vyřazení Renneho. Doufal také, že by mohl přesvědčit Páju, aby mu na kmenové radě případně předal svou imunitu.

Před večerní kmenovou radou se Michal ještě pochlubil náhrdelníkem z mušlí. Každá z nich měla podle něj symbolizovat jeden zhasnutý oheň, tedy hráče, kterého se mu podařilo ze hry vyřadit. Na radě diváky zaskočila absence Danniho, který se kmenovky kvůli zdravotním komplikacím nemohl zúčastnit. Michal využil prostor k odhalení výhody z aukce – práva ukrást někomu odměnu. Nevyužil ji, čímž se snažil prezentovat jako férový a empatický hráč.

Diskuze se stočila i k Pájou slíbené pomoci. Michal mu připomněl, že mu měl v případě ohrožení předat imunitu. Pája se ho zeptal, zda si myslí, že by si ho Renne vzal do duelu. Michal odpověděl, že ano. Natálie pak zmínila, že někteří hráči používají ve hře nečisté taktiky, což se jí nelíbí a narážela tím na Michala.

V následném hlasování získal čtyři hlasy právě Michal. Rozhodnout tak musely vázy osudu a Michal měl štěstí. Rozbil vázu s vodou a získal právo vybrat si soupeře do duelu. Volba padla na Domi. Pochválil ji za její dosavadní hru a prohlásil, že neprávem patří k nejpodceňovanějším hráčkám.

Čekání na duel přineslo ještě další napětí. Michal si vyměnil ostrá slova s Rennem, který mu vyčetl zbabělost. Michal pak před Filipem nevybíravě mluvil o Natálii a informoval ho o výhodách, které by v případě jeho odchodu mohl předat. V duelu nakonec rozhodla vůle a fyzická výdrž – Michal v náročné pozici vydržel déle než Domi, která duel vzdala. Po 71 dnech se tak stala šestou členkou poroty, která rozhodne o letošním vítězi Survivoru.