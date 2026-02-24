Survivor Česko & Slovensko 2026 začal. O miliony i auto bojují Hrdinové a Padouši

Autor:
  7:30
Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartoval, první díl soutěžní reality show má za sebou svou premiéru. Dvacet čtyři lidí z naprosto odlišných světů spolu na exotickém ostrově v Karibiku i tentokrát vytváří aliance, buduje vlastní komunitu a musí obstát v náročných soubojích. Vítěz získá kromě titulu Survivora i výhru 2,5 milionu korun a automobil. Ze známých tváří jsou mezi letošnímu soutěžícími například zpěvačka Žofie Dařbujánová či vítěz seznamovací reality show Love Island, Michal „Trabo“ Trabalík.
Survivor Česko a Slovensko 2026

Survivor Česko a Slovensko 2026 | foto: TV Nova

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026
Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026
Survivor Česko a Slovensko 2026
Raper Adam
75 fotografií

Aby soutěžící na ostrově v Dominikánské republice přežili, musejí si navzájem důvěřovat, ale zároveň zůstat neustále ve střehu. Hrají totiž hru, v níž rozhodují strategie, taktika i schopnost klamat. Musejí být autentičtí, a přesto připraveni obětovat i své nejbližší spojence. Přizpůsobit se nečekaným zvratům a výzvám je v Survivoru nezbytností.

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Pátá řada show Survivor Česko & Slovensko odstartovala na Oneplay v pondělí večer. Fanoušci hry o přežití se mohou těšit na nové díly hned třikrát týdně, od pondělí do středy na Oneplay a od úterý do čtvrtka na TV Nova.

Už od první minuty proti sobě nastoupili hráči rozdělení do dvou kmenů. „Soutěžící byli rozděleni podle svých herních motivací i osobnostních rysů. Na castingu často mluvili o tom, že chtějí být největším záporákem nové série, nebo naopak věří, že se dá vyhrát i bez lží a zrady. Nakonec ale rozhodne, z koho drsné podmínky a nejtěžší hra na světě udělají Hrdinu a z koho Padoucha,“ vysvětluje kreativní producentka TV Nova Adéla Brož.

Survivor Česko a Slovensko 2026
Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026
Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026
Survivor Česko a Slovensko 2026
75 fotografií

Kmen Hrdinů reprezentují soutěžící, kteří podle svých slov v životě ctí pravdu a respekt k soupeři. Chtějí hrát fér a své vítězství si zasloužit. Lež a podvod se jim příčí, přesto si uvědomují, že Survivor prověří jejich charakter. Věří však, že i s čistým štítem lze dojít až na vrchol. Sází na týmového ducha, vzájemnou podporu a chtějí svým přístupem inspirovat ostatní.

Do kmene Hrdinů patří stavební inženýr Jura, vítěz Love Islandu Trabo, key account manažer Matěj, policista Luki, moderátor Doki, basketbalistka Bety, herečka Vendy, módní návrhářka Bára, novinářka Nela, herec Ondřej, IT konzultantka Sára a porodní asistentka Tereza.

Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Druhý kmen jsou Padouši, hráči s nadhledem a smyslem pro humor, kterým není cizí hrát na hraně. V osobním životě se nebojí vystoupit z davu a jít proti proudu. Riskují bez zaváhání a pro vítězství jsou připraveni udělat maximum. Jsou přímočaří, bez obalu, a neváhají soupeři zalhat přímo do očí. Udržují si neproniknutelný „poker face“ a divákům občas věnují spiklenecké mrknutí. Roli Padouchů berou jako výzvu i čest a chtějí naplnit její potenciál.

Do tohoto kmene patří raper Adam, designér Otakar, AI architekt Stanislav, Leoš, podcaster Iki, sous-chef Ján, parkourová jezdkyně Denisa, zpěvačka Žofie, instruktorka pilates Viviane, herečka Johana, modelka Simona a nejmladší účastnice všech sérií, studentka Eva.

„Survivor je jedinečný. Není to jen hra, ale dobrodružství, které může Hrdinům i Padouchům změnit život. Společně zkusí přehrát, přelstít a přežít v prostředí, které nedá jejich démonům spát. Titul Survivor 2026 však může vyhrát jen jeden z nich. Boj o přežití právě začíná,“ uzavírá moderátor Ondřej Novotný.

Aktuality na ostrově bude i letos shromažďovat mobilní aplikace Survivor Česko & Slovensko. Fanoušci dění na ostrově mohou sledovat i doprovodném videopodcastu Kmenovka, tentokrát s novými moderátory. Vedle známé dvojice Vincent Navrátil a Andrea Bezděková se letos objeví i moderátorka Ester Kabelová známá z pořadu Rychlovky a Filip Prokop, který byl účastníkem loňské série Survivora.

ANKETA: Budete sledovat novou řadu reality show Survivor Česko & Slovensko?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

Jak dnes vypadá blondýnka Eva z Discopříběhu? Patnáctiletá modelka zaujala diváky

Snímek z roku 1987: Patnáctiletá Mariana Slováková a šestnáctiletý Rudolf...

Když se řekne Discopříběh, většina diváků si vybaví písničky Michala Davida, plzeňské prostředí, paneláky a příběh na pozadí diskotékové horečky konce osmdesátek. Vedle hlavních představitelů jako...

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Podnikatelka a trojnásobná maminka Ornella Koktová (33), o které se v posledních dnech mluví hlavně v souvislosti s rozvodem s Josefem Koktou (68), je nově majitelkou nemovitosti v Praze. Polovinu...

Survivor Česko & Slovensko 2026 začal. O miliony i auto bojují Hrdinové a Padouši

Survivor Česko a Slovensko 2026

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartoval, první díl soutěžní reality show má za sebou svou premiéru. Dvacet čtyři lidí z naprosto odlišných světů spolu na exotickém ostrově v Karibiku i tentokrát...

24. února 2026  7:30

Rodinnou kasu u nás teď drží děti, říkají manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi

Mikoláš Růžička a Andrea Růžičková na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února...

Manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi zazářili na Česko-Slovenském plese v Obecním domě jako dokonalá dvojice. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o rodinných financích a přípravách na ples. Prozradili,...

24. února 2026

Biju chlapy za peníze, přiznává nová účastnice nahé seznamky Naked Attraction

Tereza v pořadu Naked Attraction (premiéra 25. února 2026)

Na obrazovku televize Óčko se vrací po krátké pauze její nejsledovanější pořad Naked Attraction Česko a Slovensko s novými díly. Odstartuje hned „nejextrémnějším dílem“ celé série, kde dojde i na...

24. února 2026

Američanku přirovnávají k Ficovi. Mám víc sledujících než ten váš „Fajko“, vzkazuje Slovákům

Robert Fico a Gwyneth McMullenová

Americká transgender influencerka Gwyneth McMullenová (29) byla překvapená, když se začalo její jméno na sítích spojovat se slovenským premiérem Robertem Ficem (61). Vypadá prý jako slovenský...

23. února 2026  13:21

Móda z cen BAFTA: Princezna Kate v růžové zastínila i filmové celebrity

Móda z cen BAFTA v Londýně (22. února 2026)

Letošní udílení cen BAFTA v Londýně si nenechali ujít ani princezna Kate a princ William, který je prezidentem Britské akademie filmového a televizního umění. Manželce budoucího krále to na červeném...

23. února 2026  11:21

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

23. února 2026  10:36

Bianca Censori poprvé promluvila o tom, jak vnímá skandály Kanye Westa

Přítelkyně rappera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) s veřejností nemluví,...

Antisemitské poznámky, výpovědi o sexuálním zneužívání, bizarní posedlost nahotou. O raperovi Kanye Westovi se nepíše ani tak v souvislosti s jeho hudbou, jako spíš s jeho neustálými skandály. Bianca...

23. února 2026  10:01

Láska z Bali: Manželé Helena Vondráčková a Martin Michal slaví 23. výročí svatby

Svatba Heleny Vondráčkové a Martina Michala (22. února 2003)

Zpěvačka Helena Vondráčková a její partner Martin Michal slaví třiadvacet let manželství. Brali se 22. února 2003 na hradě Karlštejn a i když mnozí předpovídali jejich vztahu rychlý konec a s...

23. února 2026  8:48

Syn je úžasný, říká zpěvák Marcell. Jak zvládají s partnerkou rodičovství?

Marcell a Linda na Cenách Anděl

Zpěvák Marcell Procházka (36) s designérkou Lindou přivítali na svět prvního společného potomka, syna Eliáše. Manželé v rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o rodičovství a vzájemné podpoře. Prozradili...

23. února 2026

Dádu osud zasáhl tvrdě, nadále jsme kamarádky, říká „Arabela“ Jana Nagyová

Jana Nagyová na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)

Jana Pulm Nagyová (67) připomněla nedávno svými šaty na plese v Obecním domě svou slavnou pohádkovou roli. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila herečka o podpoře manžela i o dlouholetém přátelství s...

23. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Olivia Colmanová si připadá nebinární, s manželem však vychází skvěle

Ed Sinclair a Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)

Britská herečka Sarah Caroline Sinclairová (52), známá především pod pseudonymem Olivia Colmanová, je držitelkou mnoha předních filmových ocenění včetně jednoho Oscara. V nedávném rozhovoru...

22. února 2026  15:20

Miluju svoje jizvy po mastektomii. Jsou symbolem síly, říká Angelina Jolie

Angelina Jolie v Torontu (7. září 2025)

Angelina Jolie (50) se v nové upřímné zpovědi podělila o to, jak dnes vnímá své tělo a jizvy, které jí zůstaly po odstranění obou prsou. Herečka, která operaci podstoupila v roce 2013, řekla, že ji...

22. února 2026  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.