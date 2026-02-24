Aby soutěžící na ostrově v Dominikánské republice přežili, musejí si navzájem důvěřovat, ale zároveň zůstat neustále ve střehu. Hrají totiž hru, v níž rozhodují strategie, taktika i schopnost klamat. Musejí být autentičtí, a přesto připraveni obětovat i své nejbližší spojence. Přizpůsobit se nečekaným zvratům a výzvám je v Survivoru nezbytností.
Pátá řada show Survivor Česko & Slovensko odstartovala na Oneplay v pondělí večer. Fanoušci hry o přežití se mohou těšit na nové díly hned třikrát týdně, od pondělí do středy na Oneplay a od úterý do čtvrtka na TV Nova.
Už od první minuty proti sobě nastoupili hráči rozdělení do dvou kmenů. „Soutěžící byli rozděleni podle svých herních motivací i osobnostních rysů. Na castingu často mluvili o tom, že chtějí být největším záporákem nové série, nebo naopak věří, že se dá vyhrát i bez lží a zrady. Nakonec ale rozhodne, z koho drsné podmínky a nejtěžší hra na světě udělají Hrdinu a z koho Padoucha,“ vysvětluje kreativní producentka TV Nova Adéla Brož.
Kmen Hrdinů reprezentují soutěžící, kteří podle svých slov v životě ctí pravdu a respekt k soupeři. Chtějí hrát fér a své vítězství si zasloužit. Lež a podvod se jim příčí, přesto si uvědomují, že Survivor prověří jejich charakter. Věří však, že i s čistým štítem lze dojít až na vrchol. Sází na týmového ducha, vzájemnou podporu a chtějí svým přístupem inspirovat ostatní.
Do kmene Hrdinů patří stavební inženýr Jura, vítěz Love Islandu Trabo, key account manažer Matěj, policista Luki, moderátor Doki, basketbalistka Bety, herečka Vendy, módní návrhářka Bára, novinářka Nela, herec Ondřej, IT konzultantka Sára a porodní asistentka Tereza.
|
Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora
Druhý kmen jsou Padouši, hráči s nadhledem a smyslem pro humor, kterým není cizí hrát na hraně. V osobním životě se nebojí vystoupit z davu a jít proti proudu. Riskují bez zaváhání a pro vítězství jsou připraveni udělat maximum. Jsou přímočaří, bez obalu, a neváhají soupeři zalhat přímo do očí. Udržují si neproniknutelný „poker face“ a divákům občas věnují spiklenecké mrknutí. Roli Padouchů berou jako výzvu i čest a chtějí naplnit její potenciál.
Do tohoto kmene patří raper Adam, designér Otakar, AI architekt Stanislav, Leoš, podcaster Iki, sous-chef Ján, parkourová jezdkyně Denisa, zpěvačka Žofie, instruktorka pilates Viviane, herečka Johana, modelka Simona a nejmladší účastnice všech sérií, studentka Eva.
„Survivor je jedinečný. Není to jen hra, ale dobrodružství, které může Hrdinům i Padouchům změnit život. Společně zkusí přehrát, přelstít a přežít v prostředí, které nedá jejich démonům spát. Titul Survivor 2026 však může vyhrát jen jeden z nich. Boj o přežití právě začíná,“ uzavírá moderátor Ondřej Novotný.
Aktuality na ostrově bude i letos shromažďovat mobilní aplikace Survivor Česko & Slovensko. Fanoušci dění na ostrově mohou sledovat i doprovodném videopodcastu Kmenovka, tentokrát s novými moderátory. Vedle známé dvojice Vincent Navrátil a Andrea Bezděková se letos objeví i moderátorka Ester Kabelová známá z pořadu Rychlovky a Filip Prokop, který byl účastníkem loňské série Survivora.