Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února 2026. Poprvé nabídne tři díly týdně

Tereza Hrabinová
  12:08
Survivor Česko & Slovensko startuje 23. února 2026 a přinese hned několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně.
Fotogalerie4

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února. | foto: Archiv Survivor

Celkem se diváci mohou těšit na 48 dílů plných napětí, tvrdých soubojů a silných momentů z ostrova v Dominikánské republice.

Kde sledovat Survivor 2026

Hodinové epizody se budou vysílat v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay. Na obrazovkách TV Nova budou s jednodenním zpožděním.

Každá epizoda nabídne minimálně jeden souboj a zcela nové hry, které budou často doslova tělo na tělo.

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdy začne, účastníci a novinky 5. řady

„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ říká moderátor Ondřej Novotný.

Rekordní zájem o účast

Tvůrci slibují i několik zcela unikátních twistů, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi Survivoru. Jubilejní řada má nabídnout více emocí, humoru i momentů, které diváky překvapí.

O účast byl letos mimořádný zájem, do castingu se přihlásilo přes 10 tisíc lidí z Česka a Slovenska. Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

Survivor: pravidla

  • Soutěžící jsou rozděleni do kmenů. Na ostrově si sami zajišťují jídlo, vodu, oheň a přístřeší.
  • V soutěžích bojují o imunitu a výhody.
  • Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
  • Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
  • Vítěz je vždy pouze jeden.
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Hvězda z Harryho Pottera chce větší ňadra

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února 2026. Poprvé nabídne tři díly týdně

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února.

Survivor Česko & Slovensko startuje 23. února 2026 a přinese hned několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně.

21. ledna 2026  12:08

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

21. ledna 2026  11:21

Meghan Trainorová má třetí dítě. Vytouženou holčičku jí porodila náhradní matka

Meghan Trainorová v Los Angeles (10. listopadu 2025)

Zpěvačka Meghan Trainorová (32) překvapila fanoušky fotkou s novorozeným miminkem. Předtím totiž předváděla svou štíhlou postavu a rady, jak cvičit, abyste neměli „boky jako skříň.“ Nic...

21. ledna 2026  10:56

Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

Martin Dubovický a Pavla Vaníčková v show Bachelor Česko 2 (ostrov Tenerife,...

Překvapivé vyřazení Kristy vystřídal pohádkový konec. Martin Dubovický (34) se rozhodl opustit show Bachelor krátce před koncem. Některá rozhodnutí už podle jeho slov nebylo možné dál odkládat.

21. ledna 2026  9:58

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

21. ledna 2026

Manžel potřebuje mít vše srovnané a pořád mi uklízí věci, říká Polišenská

Lucie Polišenská v Show Jana Krause (21. ledna 2026)

Herečka Lucie Polišenská (39) se svým manželem Romanem střídá život v Praze a na venkovském statku. V Show Jana Krause se rozpovídala o tom, jak chová kachny a pěstuje zeleninu, i co jí irituje na...

21. ledna 2026

Transplantace nebyl rozmar, úbytek vlasů jsem roky zakrýval pudrem, říká Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský (31) má za sebou transplantaci vlasů. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že na zákrok odcestoval do Turecka, kde mu byl oporou kamarád herec Vincent Navrátil. Nešlo ale o...

21. ledna 2026

Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

V případu herce Adama Krause obžalovaného ze znásilnění své expartnerky přehrál v úterý Obvodní soud pro Prahu 2 nahrávku, která má být klíčovým důkazem obžaloby a herce z činu usvědčovat. Ten vinu...

20. ledna 2026  14:30

Jennifer Garnerová se svěřila, co bylo na rozvodu s Benem Affleckem nejtěžší

Ben Affleck a Jennifer Garnerová (New York, 19. listopadu 2014)

Herečka Jennifer Garnerová po letech poprvé veřejně popsala, jaký byl rozvod s exmanželem Benem Affleckem. V rozhovoru pro britské vydání magazínu Marie Claire řekla, že největší bolest pro ni nebyla...

20. ledna 2026  13:07

Ivana Gottová slaví padesátiny. Karel mě dlouho dobýval, vzpomínala

Ivana Gottová na premiéře projektu Gott navždy (Praha, 13. července 2023)

Ivana Gottová slaví 20. ledna padesátiny. Manželstvím s Karlem Gottem (†80) se stala jednou z nejznámějších žen Česka. Jak sama říkala, díky vztahu se zpěvákem se jí splnil životní sen. Co vlastně...

20. ledna 2026  10:10

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Mladý Beckham o rodičích: Sabotovali můj vztah, matka mě ztrapnila na svatbě

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Brooklyn Peltz Beckham (26) se rozpovídal o svém vztahu s rodiči Davidem (50) a Victoriou (51). Nejstarší syn fotbalisty a návrhářky se s nimi nestýká, nemíní se ani usmířit a nyní prozradil některé...

20. ledna 2026  9:05

Byl to turbulentní rok. Budu si víc vybírat, říká Mišík po rozchodu s dcerou Kubelkové

Natálie Jirásková a Adam Mišík (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Adam Mišík se v nové sérii Metoda Markovič: Straka, která vznikla pro platformu Oneplay, vrací k roli vyšetřovatele. Tentokrát ale nebude bezvýznamným mladíkem, jakým byl v době, kdy s kolegy řešil...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.