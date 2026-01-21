Celkem se diváci mohou těšit na 48 dílů plných napětí, tvrdých soubojů a silných momentů z ostrova v Dominikánské republice.
Kde sledovat Survivor 2026
Hodinové epizody se budou vysílat v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay. Na obrazovkách TV Nova budou s jednodenním zpožděním.
Každá epizoda nabídne minimálně jeden souboj a zcela nové hry, které budou často doslova tělo na tělo.
|
Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdy začne, účastníci a novinky 5. řady
„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ říká moderátor Ondřej Novotný.
Rekordní zájem o účast
Tvůrci slibují i několik zcela unikátních twistů, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi Survivoru. Jubilejní řada má nabídnout více emocí, humoru i momentů, které diváky překvapí.
O účast byl letos mimořádný zájem, do castingu se přihlásilo přes 10 tisíc lidí z Česka a Slovenska. Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.
Survivor: pravidla