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Survivor Česko & Slovensko zná vítěze. Odnáší si dva a půl milionu a auto

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  22:43
Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko došla do svého finále. Vůbec poprvé v historii tohoto televizního fenoménu byl celkový vítěz vyhlášen v přímém přenosu. Před zraky zaplněného pražského Fóra Karlín i diváků u obrazovek platformy Oneplay získal titul nového československého Survivora Otakar. Spolu s prestižním titulem si odnáší také finanční výhru 2,5 milionu korun a nový automobil Suzuki e-Vitara.

Letošní sezona se od svého samotného startu zapsala do dějin jako vůbec nejvýraznější a nejvíce komentovaná řada. Po dlouhých 72 dnech strávených na ostrově, plných neúprosných intrik, formování i nečekaných zvratů v aliancích, si finalisté sáhli na absolutní dno svých fyzických i psychických sil.

Finále Survivor Česko & Slovensko (2026)
Finále Survivor Česko & Slovensko (2026)
Finále Survivor Česko & Slovensko - vítěz Otakar (2026)
Finále Survivor Česko & Slovensko - Otakar a Ondřej Novotný (2026)
43 fotografií

O tom, kdo nakonec zvedne nad hlavu vítěznou trofej, rozhodla závěrečná kmenová rada a hlasování poroty složené z vyřazených spolubojovníků. Po emotivních proslovech a ostrých otázkách poroty moderátor Ondřej Novotný zapečetil hlasovací urnu, jejíž obsah byl poprvé odhalen až v Praze.

Finále Survivor Česko & Slovensko (2026)

„Moje první pocity jsou naprosto šílené, vůbec nevím, jak to zpracovat a co s nimi dělat. Doufám, že budu skvělým reprezentantem páté série, která za mě byla v mnoha ohledech strašně zajímavá. Teď všechno potřebuji teprve vstřebat, protože mi to celé přijde jako sen, který naštěstí skončil zdárně, protože se mi to fakt podařilo a doteď tomu nevěřím,“ říká ke svému vítězství Otakar, vítěz páté řady Survivor Česko & Slovensko.

Na jeho slova navazuje i samotný moderátor, podle kterého si vítěz svůj triumf jednoznačně zasloužil a potvrdil výjimečnost celé této řady. „Myslím, že to byl zatím nejlepší ročník, s nejlepšími hráči a nejlepšími herními tahy a myslím, že byla i nejvyšší sledovanost. Ota zvítězil především díky své sociální hře, která byla ještě mnohem výše, než ty jeho ostatní dovednosti, a všechny své soupeře díky ní ubil, což je fantastické. Je to totiž jedna z nejdůležitějších složek celého Survivoru,“ hodnotí Ondřej Novotný.

Finále Survivor Česko & Slovensko - Otakar a Ondřej Novotný (2026)

Poslední dny na ostrově přinesly eskalaci dlouhodobých strategií. Poté, co si poslední čtyři zbývající hráči užili zaslouženou snídani šampionů a definitivně se rozloučili s místem, které se na dlouhé týdny stalo jejich domovem, je čekal finální ostrovní souboj.

Ten přinesl obrovské drama: v komplexním testu dovedností, který zahrnoval rozdělávání ohně a stavbu složité vertikální skládačky, triumfovala Kristina. Přestože Luki po celou dobu suverénně vedl, fatálně se zasekl právě na závěrečném puzzle, které se mu těsně před dokončením začalo hroutit. Kristina situace bleskově využila, úkol dokončila a zajistila si přímé místo ve finále. Otakar z tohoto souboje vypadl jako první, když nedokázal rozdělat oheň.

Následné strategické rozhodnutí Kristiny, která si s sebou do finále zvolila dojatého Otakara, vyvolalo vlnu emocí. Její rozhodnutí hluboce zasáhlo Janka, který neskrýval své zklamání a hněv, neboť s Kristinou držel pevné spojenectví po celou dobu hry. Janko tak musel nastoupit do rozhodujícího duelu proti Lukimu, kde bylo úkolem postavit věž z kostek na pohyblivé plošině. Luki v tomto souboji dominoval, zatímco Jánkovi se věž opakovaně hroutila. Jánko se tak nakonec stal posledním členem poroty a Luki doplnil finálovou trojici.

Závěrečná kmenová rada na ostrově přinesla otevřené zpovědi i odhalení, která zásadně ovlivnila rozhodování poroty. Ta vybírala vítěze z finální trojice, kterou tvořili Kristina, Luki a Otakar.

Finálová trojice soutěže Survivor 2026
Lukáš Švec (28)policista a kuchařHrdinové
Kristina Alexandra Hrbková (31)policistkaPadouši
Otakar Šenkýř (32)webdesignerPadouši

Finále Survivor Česko & Slovensko (2026)

Luki vůbec poprvé před všemi odhalil svou skutečnou identitu a přiznal, že v civilním životě pracuje jako policista. Porotě vysvětlil, že jeho image „hodného kluka“, který se o všechny stará, byla předem promyšlenou strategií, jak si získat důvěru ostatních, a otevřeně promluvil o podrazech, které musel v průběhu hry udělat.

Kristina obhájila své dominantní postavení detailním popisem svých strategických tahů. Přiznala mimo jiné vědomou sabotáž jednoho ze soubojů s cílem eliminovat silného Adama. Poprvé také popsala svůj sofistikovaný „kamerový systém“ – pevné spojenectví s Jankem, Otou a Lukim, díky němuž měla absolutní přehled o každém dění na ostrově.

Finále Survivor Česko & Slovensko (2026)
Finále Survivor Česko & Slovensko (2026)
Finále Survivor Česko & Slovensko - vítěz Otakar (2026)
Finále Survivor Česko & Slovensko - Otakar a Ondřej Novotný (2026)
43 fotografií

Otakar vystoupil s klasickým příběhem „underdoga“. Připomněl, že po jeho nezdaru v prvním souboji by nikdo nečekal, že dojde takto daleko. Svůj úspěch přičetl precizní sociální hře, kterou musel vybudovat, aby ho kmen kvůli slabším výkonům v soubojích nevyřadil. Vyjádřil také přání být inspirací pro všechny lidi bojující s vlastním sebevědomím.

Vyvrcholení páté řady přineslo zážitek, který v historii této show na území Česka a Slovenska dosud neměl obdoby. Zaplněné Fórum Karlín, obří obrazovka a přítomnost všech soutěžících letošní řady i vítězů a účastníků minulých sérií vytvořily kulisu pro moment, na který fanoušci čekali celé měsíce.

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