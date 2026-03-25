V Survivoru se začínají formovat nové aliance a zároveň narůstá nedůvěra mezi soutěžícími. Hráči řešili možné skryté imunity, promýšleli další tahy a pečlivě sledovali, kdo by mohl ohrozit jejich pozici.
Nela po přesunu k týmu Padouchů přiznala, že její počáteční rozpaky rychle vystřídal dobrý pocit a snaha zapadnout do nového kolektivu. U Hrdinů si Leoš pochvaloval komfortnější přístřešek, Standa byl nadšený z větších přídělů jídla a Viviane ocenila přijetí od nových soukmenovců. Zároveň se ale rozjížděly první strategické debaty – řešilo se, jak příchod nových hráčů zamíchá silami, i to, zda má Johanka po úspěchu v duelu k dispozici skrytou imunitu, což by z ní mohlo udělat nebezpečného soupeře.
Napětí rostlo i uvnitř jednotlivých skupin. Viviane varovala ostatní před Leošem, kterému podle ní nelze plně důvěřovat, a snažila se upevnit spojenectví s Bety. Standa naopak naznačil, že by v budoucnu mohl pomoci rozbít silnou alianci okolo Bety, Traba a Viviane. U Hrdinů se mezitím formovala další spojenectví, zatímco někteří hráči si drželi od Leoše odstup a vnímali ho jako hrozbu.
Zlom přišel nečekaně krátce před soubojem o odměnu, když moderátor Ondřej Novotný oznámil, že musí řešit vážné porušení pravidel. Ukázalo se, že Leoš se pokusil do hry propašovat jídlo, konkrétně müsli tyčinku, kterou si schoval mezi své věci. Přestože tvrdil, že ji nesnědl a nezískal tak žádnou výhodu, pravidla byla porušena. Následovala okamžitá diskvalifikace bez možnosti návratu.
Leoš dostal prostor se k situaci vyjádřit, přiznal pochybení a spoluhráčům se omluvil. Ti jeho jednání nesli těžce a mnozí neskrývali šok i rozhořčení. Moderátor následně připomněl, že hráči mohou podvést sami sebe, ale nikdy nesmějí podvést samotnou hru, která je postavená na férovosti a překonávání vlastních limitů.
Navzdory otřesu musela hra pokračovat dál. V souboji o odměnu, kterou byl snídaňový piknik se sušenkami a kakaem, se utkaly oba kmeny v náročné kombinaci překážkové dráhy, bahenní lázně a přesnosti při shazování terčů. Díky lepší strategii nakonec zvítězili Hrdinové, zatímco Padouši doplatili na špatně zvolený postup.
Diskvalifikace Leoše se okamžitě promítla i do nálady v kmenech. Padouši ji vnímali jako určitou satisfakci a potvrzení svých pochybností, zatímco Hrdinové si užívali vybojovanou odměnu a snažili se soustředit na další vývoj hry.
Rozhodující moment ale přišel až v souboji o kmenovou imunitu. V napínavém závěru byli tentokrát úspěšnější Padouši, kteří tak poslali Hrdiny už na čtvrtou kmenovou radu v řadě. Po turbulentních událostech posledních dní tak zůstává otázkou, kdo další bude muset hru opustit a komu tentokrát zhasne pochodeň.