Skandál v Survivoru a první diskvalifikace v historii soutěže. Co provedl Leoš?

Reality show Survivor Česko & Slovensko zažila moment, který se zapíše do její historie. Ostrovem otřásl skandál a soutěžící Leoš se stal vůbec prvním diskvalifikovaným hráčem československé verze. Jeho náhlý konec ve hře zamíchal kartami víc než jakákoli strategie a zásadně ovlivnil další vývoj mezi týmy Hrdinů a Padouchů.
Leoš v Survivoru skončil poté, co porušil pravidla. | foto: TV Nova

V Survivoru se začínají formovat nové aliance a zároveň narůstá nedůvěra mezi soutěžícími. Hráči řešili možné skryté imunity, promýšleli další tahy a pečlivě sledovali, kdo by mohl ohrozit jejich pozici.

Nela po přesunu k týmu Padouchů přiznala, že její počáteční rozpaky rychle vystřídal dobrý pocit a snaha zapadnout do nového kolektivu. U Hrdinů si Leoš pochvaloval komfortnější přístřešek, Standa byl nadšený z větších přídělů jídla a Viviane ocenila přijetí od nových soukmenovců. Zároveň se ale rozjížděly první strategické debaty – řešilo se, jak příchod nových hráčů zamíchá silami, i to, zda má Johanka po úspěchu v duelu k dispozici skrytou imunitu, což by z ní mohlo udělat nebezpečného soupeře.

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak

Napětí rostlo i uvnitř jednotlivých skupin. Viviane varovala ostatní před Leošem, kterému podle ní nelze plně důvěřovat, a snažila se upevnit spojenectví s Bety. Standa naopak naznačil, že by v budoucnu mohl pomoci rozbít silnou alianci okolo Bety, Traba a Viviane. U Hrdinů se mezitím formovala další spojenectví, zatímco někteří hráči si drželi od Leoše odstup a vnímali ho jako hrozbu.

Zlom přišel nečekaně krátce před soubojem o odměnu, když moderátor Ondřej Novotný oznámil, že musí řešit vážné porušení pravidel. Ukázalo se, že Leoš se pokusil do hry propašovat jídlo, konkrétně müsli tyčinku, kterou si schoval mezi své věci. Přestože tvrdil, že ji nesnědl a nezískal tak žádnou výhodu, pravidla byla porušena. Následovala okamžitá diskvalifikace bez možnosti návratu.

Leoš dostal prostor se k situaci vyjádřit, přiznal pochybení a spoluhráčům se omluvil. Ti jeho jednání nesli těžce a mnozí neskrývali šok i rozhořčení. Moderátor následně připomněl, že hráči mohou podvést sami sebe, ale nikdy nesmějí podvést samotnou hru, která je postavená na férovosti a překonávání vlastních limitů.

Navzdory otřesu musela hra pokračovat dál. V souboji o odměnu, kterou byl snídaňový piknik se sušenkami a kakaem, se utkaly oba kmeny v náročné kombinaci překážkové dráhy, bahenní lázně a přesnosti při shazování terčů. Díky lepší strategii nakonec zvítězili Hrdinové, zatímco Padouši doplatili na špatně zvolený postup.

Diskvalifikace Leoše se okamžitě promítla i do nálady v kmenech. Padouši ji vnímali jako určitou satisfakci a potvrzení svých pochybností, zatímco Hrdinové si užívali vybojovanou odměnu a snažili se soustředit na další vývoj hry.

Rozhodující moment ale přišel až v souboji o kmenovou imunitu. V napínavém závěru byli tentokrát úspěšnější Padouši, kteří tak poslali Hrdiny už na čtvrtou kmenovou radu v řadě. Po turbulentních událostech posledních dní tak zůstává otázkou, kdo další bude muset hru opustit a komu tentokrát zhasne pochodeň.

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

Móda z party po Oscarech: Sexy výstřihy i rafinované modely, pánové překvapili také

Móda na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Součástí filmových Oscarů jsou i následné večírky. Na party magazínu Vanity Fair nebyla nouze o spoustu známých tváří, které se například neukázaly na červeném koberci. Zatímco některé hvězdy se na...

Skandál v Survivoru a první diskvalifikace v historii soutěže. Co provedl Leoš?

Leoš v Survivoru skončil poté, co porušil pravidla.

Reality show Survivor Česko & Slovensko zažila moment, který se zapíše do její historie. Ostrovem otřásl skandál a soutěžící Leoš se stal vůbec prvním diskvalifikovaným hráčem československé verze....

25. března 2026  8:49

Modelka po srážce s formulí unikla smrti. Následky beru s nadhledem, říká

Iveta Kindlmanová (24. dubna 2025)

Modelku Ivetu Kindlmanovou v polovině září 2022 srazila na Masarykově okruhu v Brně formule. Utrpěla těžká zranění a lékaři zpočátku pochybovali, zda bude ještě chodit. Přestože se zotavila, s...

25. března 2026

Chlapům se budu nějaký čas vyhýbat, říká po rozchodu s Langmajerem Boho

Jitka Boho v Show Jana Krause (březen 2026)

Zpěvačka a bývalá královna krásy Jitka Boho (34) se nedávno rozešla po několikaměsíčním vztahu s hercem Lukášem Langmajerem. V Show Jana Krause popsala, jak je na tom po rozchodu a co jí nejvíc...

25. března 2026

Povinná terapie pro dětské herce? Začněte, než bude pozdě, radí Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe si získal srdce diváků díky roli ve filmech o Harrym...

Daniel Radcliffe (36) je známý především svou ikonickou rolí ve filmové sérii Harry Potter. V novém rozhovoru zavzpomínal britský herec na své dětství strávené před očima veřejnosti a médií a...

24. března 2026  13:02

Máme ho! oznámila manželka hokejisty Saláka. Jejího otce hledal i Interpol

Salákovi na přehlídce Debbie Brown

Manželka hokejisty Alexandra Saláka Michaela poprosila své sledující o pomoc. Po jejím otci Jiřím Vlažném pátrá policie. Měl vyzvednout dceru autem v Německu, kam ale nedorazil. V úterý odpoledne na...

24. března 2026  10:45,  aktualizováno  12:39

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

24. března 2026

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

24. března 2026  10:01

David Pastrňák s manželkou ukázali druhou dceru a prozradili její jméno

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)

Před pár dny se dočkali další dcery a nyní se pochlubili jejími fotkami. Hokejista David Pastrňák (29) s manželkou Rebeccou na sítích ukázali své druhé miminko a prozradili, jaké jméno vybrali pro...

24. března 2026  8:11

Na operu jsem neměla dost nadání, říká Klára Doležalová, jejíž otec je tenorista

Klára Doležalová

Je z umělecké rodiny, takže se očekávalo, že v branži zůstane. Klára Doležalová začínala jako herečka, ale pak nejistou profesi vyměnila za kariéru moderátorky. Posledních třináct let provází diváky...

24. března 2026

Petra Uhlíka navlékli do dámských šatů. Přesto nehrál ženu

Josef Trojan a Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

Role se obrátily, Petr Uhlík, který výjimečným způsobem ztvárnil sériového vraha a kanibala Ladislava Hojera, je tentokrát za normálního. Narušenou osobu hraje Ivana Chýlková, která si jej sama...

24. března 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Násilí, vydírání a manipulace. Sklenaříková promluvila o vztahu s miliardářem

Aram Ohanian a Adriana Sklenaříková (Praha, 17. února 2015)

Modelka Adriana Sklenaříková (54) i před blízkými skrývala, co prožívá v manželství s marocko-francouzským podnikatelem Aramem Ohanianem. Rozešli se už v roce 2022 a mají spolu dceru Ninu (7). Nyní...

23. března 2026  14:48

Umělkyně Lucka v nahé seznamce: Zaujaly ji kérky i handicapovaný punkáč

Lucie alias Luc Tuc v Naked Attraction

Extravagantní umělkyně Lucie (29) je po toxickém vztahu rozhodnutá najít si pohodového mladíka, který se nebojí experimentovat v sexu. Miluje techno, tetování i 69 a věří, že se najde podobně...

23. března 2026  14:08

