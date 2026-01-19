Do Survivora 2026 se přihlásil rekordní počet lidí. Fanoušci už spekulují o jménech

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko 2026 se blíží. Oblíbená reality show se opět vrací do Karibiku a nabídne tvrdší podmínky, nové herní prvky i boj o milionovou výhru.
Survivor 2026: kdy začne pátá řada

Televize Nova zatím oficiální datum premiéry nezveřejnila. Podle vysílacích schémat předchozích sezón lze očekávat, že Survivor 2026 odstartuje na přelomu února a března, což odpovídá dlouhodobé programové strategii stanice. Přesný termín bývá tradičně potvrzen až několik týdnů před zahájením vysílání.

Formát páté řady Survivor 2026

Televize Nova potvrdila základní parametry nové sezóny:

  • 48 epizod
  • tři díly týdně, každý v délce zhruba 60 minut
  • náročnější soutěže a rychlejší tempo hry
  • nové herní mechanismy, které nebyly použity v žádné jiné verzi světa

Hlavní výhra: 2,5 milionu korun a nové auto.

Kdo jsou účastníci Survivor 2026?

S blížícím se startem páté řady reality show Survivor Česko & Slovensko 2026 sílí spekulace o složení soutěžících. Na sociálních sítích se v posledních dnech objevila fotografie skupiny influencerů na letišti, údajně krátce před odletem do Karibiku. Fanoušci tak okamžitě začali rozebírat, kdo by se na exotickém ostrově mohl objevit.

Mezi nejčastěji zmiňovanými jmény se objevuje fitness influencer a bývalý kulturista Jakub Enžl, youtuber Jirka Král, podnikatel a tvůrce na TikToku Willy Cao, influenceři Štěpánka Levínská a Martin Molnár. Do hry by se měla vrátit také Andrea Bezděková, Česká Miss 2016, a spolu s ní i její partner Sebastian Navrátil. Dalšími skloňovanými jmény jsou finalistka předchozí řady Johana Fabišíková a youtuber Michal Forejt známý jako Michsako.

Survivor: pravidla

  • Soutěžící jsou rozděleni do kmenů. Na ostrově si sami zajišťují jídlo, vodu, oheň a přístřeší.
  • V soutěžích bojují o imunitu a výhody.
  • Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
  • Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
  • Vítěz je vždy pouze jeden.

Zatím jde o nepotvrzené informace. Televize Nova seznam účastníků oficiálně nezveřejnila.

Moderátor a rekordní zájem o účast

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady. „Hra se automaticky přiostřuje. Udělat podraz už není tak těžké jako v první sérii, ale pořád jsme na začátku. Hráči budou lepší a pružnější ve svých strategiích,“ uvedl Novotný.

Podle televize Nova se do castingu přihlásilo více než 10 tisíc lidí z Česka a Slovenska.

Kde sledovat Survivor Česko & Slovensko 2026

Survivor 2026 bude k vidění na TV Nova a prostřednictvím platformy Oneplay. Nové epizody se obvykle objevují v online vysílání dříve než v televizi.

Survivor 50: jubilejní sezóna americké předlohy

Rok 2026 je výjimečný také pro původní americkou verzi, protože letos vstoupí už do padesáté sezóny. Vysílá se nepřetržitě od roku 2000 vždy dvakrát ročně. Letošní Survivor 50 staví na návratu výrazných hráčů z historie soutěže a větším zapojení fanoušků do podoby hry. Americký Survivor tak i po čtvrt století zůstává vzorem pro desítky mezinárodních adaptací, včetně české a slovenské.

