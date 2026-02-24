Celkem se diváci mohou těšit na rekordních 48 dílů plných napětí, tvrdých soubojů a silných momentů z ostrova v Dominikánské republice.
Kde sledovat Survivor 2026
Poprvé se budou vysílat tři 60minutové epizody v jednom týdnu. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.
Každá epizoda nabídne minimálně jeden souboj a zcela nové hry, které budou často doslova tělo na tělo.
„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ říká moderátor Ondřej Novotný.
Kdo jsou účastníci
Hráči hned v prvním díle nastoupili rozdělení do dvou kmenů - Hrdinové a Padouši. Rozdělila je produkce soutěže podle jejich herních motivací i osobnostních rysů.
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Michal „Trabo“ Trabalík (31)
|vítěz Love Islandu
|Hrdinové
|Nela Slivková (30)
|novinářka a modelka
|Hrdinové
|Tereza Svobodová (29)
|porodní asistentka
|Hrdinové
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Matěj Libecajt (37)
|key account manažer
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
|Jiří „Jura“ Drtil (30)
|stavební inženýr
|Hrdinové
|Vendula Wronka Fialová (38)
|moderátorka a herečka
|Hrdinové
|Jan „Doki“ Dokládal (26)
|moderátor
|Hrdinové
|Lukáš Švec (28)
|policista a kuchař
|Hrdinové
|Sára Trnková (24)
|IT konzultantka
|Hrdinové
|Alžběta „Bety“ Levínská (25)
|basketbalistka
|Hrdinové
|Adam Chlpík (39)
|rapper
|Padouši
|Ján Palko (36)
|kuchař
|Padouši
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Eva Tesařová (20)
|studentka
|Padouši
|Iki Ngatse (25)
|podcaster
|Padouši
|Viviane Kerstin (25)
|fitness instruktorka a modelka
|Padouši
|Leoš Svoboda (23)
|student
|Padouši
|Žofie Dařbujánová (31)
|zpěvačka
|Padouši
|Otakar Šenkýř (32)
|webdesigner
|Padouši
|Johana Nováčková (18)
|herečka
|Padouši
|Stanislav Štěpánek (28)
|AI architekt
|Padouši
|Denisa Ryndová (25)
|parkourová jezdkyně
|Padouši
Rekordní zájem o účast
Tvůrci v páté řadě Survivoru slibují několik zcela unikátních twistů, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show. Nabídne podle nich také více emocí, humoru i momentů, které diváky překvapí.
O účast byl letos mimořádný zájem, do castingu se přihlásilo přes 10 tisíc lidí z Česka a Slovenska. Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.
