Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo jsou účastníci a kdy se vysílají nové díly

Tereza Hrabinová
  10:20
Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko přinese několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo 24 soutěžících, aby změřili síly v náročných fyzických i psychických zkouškách. Vítěz získá kromě titulu Survivora i výhru 2,5 milionu korun a automobil.
Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026 | foto: Oneplay

Natáčení prvního dílu reality show Survivor 2026
Hned v prvním díle reality show Survivor 2026 se 24 soutěžících rozdělilo do...
Kmen Hrdinů v reality show Survivor 2026
Kmen Padouchů v reality show Survivor 2026
39 fotografií

Celkem se diváci mohou těšit na rekordních 48 dílů plných napětí, tvrdých soubojů a silných momentů z ostrova v Dominikánské republice.

Kde sledovat Survivor 2026

Poprvé se budou vysílat tři 60minutové epizody v jednom týdnu. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.

Každá epizoda nabídne minimálně jeden souboj a zcela nové hry, které budou často doslova tělo na tělo.

„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ říká moderátor Ondřej Novotný.

Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Kdo jsou účastníci

Hráči hned v prvním díle nastoupili rozdělení do dvou kmenů - Hrdinové a Padouši. Rozdělila je produkce soutěže podle jejich herních motivací i osobnostních rysů.

Účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Michal „Trabo“ Trabalík (31)vítěz Love IslanduHrdinové
Nela Slivková (30)novinářka a modelkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Matěj Libecajt (37)key account manažerHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Jiří „Jura“ Drtil (30)stavební inženýrHrdinové
Vendula Wronka Fialová (38)moderátorka a herečkaHrdinové
Jan „Doki“ Dokládal (26)moderátorHrdinové
Lukáš Švec (28)policista a kuchařHrdinové
Sára Trnková (24)IT konzultantkaHrdinové
Alžběta „Bety“ Levínská (25)basketbalistkaHrdinové
Adam Chlpík (39)rapperPadouši
Ján Palko (36)kuchařPadouši
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Eva Tesařová (20)studentkaPadouši
Iki Ngatse (25)podcasterPadouši
Viviane Kerstin (25)fitness instruktorka a modelkaPadouši
Leoš Svoboda (23)studentPadouši
Žofie Dařbujánová (31)zpěvačkaPadouši
Otakar Šenkýř (32)webdesignerPadouši
Johana Nováčková (18)herečkaPadouši
Stanislav Štěpánek (28)AI architektPadouši
Denisa Ryndová (25)parkourová jezdkyněPadouši

Rekordní zájem o účast

Tvůrci v páté řadě Survivoru slibují několik zcela unikátních twistů, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show. Nabídne podle nich také více emocí, humoru i momentů, které diváky překvapí.

O účast byl letos mimořádný zájem, do castingu se přihlásilo přes 10 tisíc lidí z Česka a Slovenska. Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

Survivor: pravidla

  • Soutěžící jsou rozděleni do kmenů. Na ostrově si sami zajišťují jídlo, vodu, oheň a přístřeší.
  • V soutěžích bojují o imunitu a výhody.
  • Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
  • Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
  • Vítěz je vždy pouze jeden.
