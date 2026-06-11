Po 72 dnech strávených na ostrově zvítězil webdesigner Otakar Šenkýř (32), kterého vybrala porota složená z vypadlých hráčů. Jako odměnu pro vítěze si přebral šek na 2,5 milionu korun a nový automobil Suzuki e-Vitara.
„Moje první pocity jsou naprosto šílené, vůbec nevím, jak to zpracovat a co s nimi dělat. Doufám, že budu skvělým reprezentantem páté série, která za mě byla v mnoha ohledech strašně zajímavá,“ vyjádřil své první dojmy po získání titulu Otakar.
|
Survivor Česko & Slovensko zná vítěze. Odnáší si dva a půl milionu a auto
Podle moderátora Ondřeje Novotného zvítězil díky své sociální hře. „Všechny své soupeře díky ní ubil, což je fantastické,“ komentoval strategii vítěze a dodal, že podle něj šlo o nejsilnější ročník s nejlepšími hráčskými tahy.
Vítěz byl letos poprvé vyhlášen naživo, před zraky diváků v pražském Fóru Karlín. Ve finále byli tři soutěžící – Okatar, Luki a Kristina. Na počátku jich bylo 24, postupně jich ubývalo, když o jejich konci rozhodla kmenová rada. V jednom případě byl účastník vyloučen za poručení pravidel.
|Survivor
|Rok
|Vítěz
|První řada
|2022
|Vladimír Čapek
|Druhá řada
|2023
|Tomáš Weimann
|Třetí řada
|2024
|Martin Mikyska
|Čtvrtá řada
|2025
|Pavel Tóth
|Pátá řada
|2026
|Otakar Šenkýř
Účastníci Survivora 2026
Do páté řady reality show Survivor Česko & Slovensko 2026 nastoupilo 24 soutěžících. Všichni byli hned v prvním díle rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů. Ještě před začátkem natáčení je takto rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů.
V průběhu se k nim přidaly ještě další dvě hráčky a složení kmenů se změnilo, tady je přehled toho původního:
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Michal „Trabo“ Trabalík (31)
|vítěz Love Islandu
|Hrdinové
|Nela Slivková (30)
|novinářka a modelka
|Hrdinové
|Tereza Svobodová (29)
|porodní asistentka
|Hrdinové
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Matěj Libecajt (37)
|key account manažer
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
|Jiří „Jura“ Drtil (30)
|stavební inženýr
|Hrdinové
|Vendula Wronka Fialová (38)
|moderátorka a herečka
|Hrdinové
|Jan „Doki“ Dokládal (26)
|moderátor
|Hrdinové
|Lukáš Švec (28)
|policista a kuchař
|Hrdinové
|Sára Trnková (24)
|IT konzultantka
|Hrdinové
|Alžběta „Bety“ Levínská (25)
|basketbalistka
|Hrdinové
|Johana Fabišíková (33)
|tanečnice
|Hrdinové
|Adam Chlpík (39)
|rapper
|Padouši
|Ján Palko (36)
|kuchař
|Padouši
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Eva Tesařová (20)
|studentka
|Padouši
|Iki Ngatse (25)
|podcaster
|Padouši
|Viviane Kerstin (25)
|fitness instruktorka a modelka
|Padouši
|Leoš Svoboda (23)
|student
|Padouši
|Žofie Dařbujánová (31)
|zpěvačka
|Padouši
|Otakar Šenkýř (32)
|webdesigner
|Padouši
|Johana Nováčková (28)
|herečka
|Padouši
|Stanislav Štěpánek (28)
|AI architekt
|Padouši
|Denisa Ryndová (25)
|parkourová jezdkyně
|Padouši
|Kristina Alexandra Hrbková (31)
|policistka
|Padouši
Jako první ze soutěže vypadla modelka Simona Kirchnerová. Její tým Padouchů ztratil imunitu a ostatní soutěžící ji vybrali hlasováním. Další v soutěži skončil herec Ondřej Kubina, jehož cestu ukončil vyčerpávající duel proti Leošovi Svobodovi. Z kmene Hrdinů odešla po hlasování návrhářka Bára Hošková.
Po ní soutěž opustila porodní asistentka Tereza Svobodová, vyřazená na kmenové radě Hrdinů po vyostřeném hlasování. Ke konci března byl pak diskvalifikován Leoš Svoboda, který si do soutěže propašoval jídlo, a den nato vypadl po kmenové radě moderátor Jan Doki Dokládal.
|
Skandál v Survivoru a první diskvalifikace v historii soutěže. Co provedl Leoš?
O možnost dalšího pokračování přišel Adam Chlpík. Nela Slivková pak prohrála boj s Johy, na jejímž vyhlasování se tým domluvil, ale která následně u váz osudu dostala druhou šanci. Vybrala si pro souboj Nelu a zvítězila nad ní.
Nečekaným zlomem v soutěži byl konec Traba (Michala Trabíka), který dlouhou dobu platil za kapitána Hrdinů a jehož pozice se zdála neotřesitelná. Ostatní členové kmene se ale domluvili na jeho vyhlasování, což pro něj bylo šokem. Následoval podcaster Iki Ngatse, který se stal devátým vyřazeným letošního ročníku soutěže. Po 44 dnech na ostrově byla další vyloučenou účastnicí Žofie Dařbujánová, které se vymstilo spoléhání na falešný symbol imunity. Nejmladší účastnice letošního ročníku Survivora, dvacetiletá studentka Eva, prohrála v duelu soutěž o to, kdo dřív pomocí křesadla rozdělá oheň.
Basketbalistka Bety Levínská vypadla po zisku pouhých dvou hlasů, protože všechny ostatní mířily za Lukym, ale ten měl skrytou imunitu. Herečka Vendy vypadla po překvapivé kmenové radě. Jako jediná totiž neměla skrytou imunitu, takže nezáleželo na tom, jaká jména byla v urně s odevzdanými hlasy. Po vyloučení Denisy Ryndové soutěž nabrala nový směr. Kmen se přestěhoval na jiný ostrov a dostal nové jméno Šelmy. Jako první z nového týmu vypadla Johanka, která se stala zároveň první členkou poroty, jež bude v závěru rozhodovat o vítězi celé show.
Když v soutěži zbylo posledních deset účastníků, změnila se pravidla kmenové rady a hráči rozhodují o vypadnutí dvou lidí současně. První, koho to potkalo, byli stavební inženýr Jura a IT konzultantka Sára. Další den dostal nejvíce hlasů Standa, který potřetí u váz osudu neměl štěstí. Následující kmenová rada se stala osudná Matějovi, který se tak stal pátým členem poroty. Velkým překvapením bylo vyhlasování Johy (Johana Nováčková), která byla výraznou postavou klání a ještě nedávno pomýšlela na vítězství. Těsně před finále zůstala Viviane, kterou si Jánko vybral do duelu, protože si byl jistý, že pro něj hlasovala, aby vypadl. Ve finálovém díle ještě prohrála Jánko a porota vybírala vítěze z trojice Luki, Kristina a Otakar.
Finále Survivoru
Letošní řada Survivora měla speciální konec, kdy byl vítěz korunován v přímém přenosu před zraky diváků. Stalo se to ve středu 10. června 2026 v pražském Foru Karlín. Vstupenky na tento mimořádný večer se prodávaly předem na stránkách televize OnePlay a v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
Nejdůležitějším bodem večera bylo otevření zapečetěné truhly s hlasy poroty, která pod přísným dohledem dorazila přímo z Dominikánské republiky. Teprve v záři reflektorů pražského sálu se ukázalo, kdo v letošní řadě dokázal nejlépe přelstít, přežít a přehrát své soupeře.
Dramatické zvraty v Survivoru 2026
Ke konci března přineslo velkou bouři přerozdělení kmenů poté, co ve výzvě Padouši prohráli. Následně si kapitán vítězných Hrdinů Trabo mohl neomezeně vybírat nové členy.
Velké emoce vyvolal příjezd dvou účastnic, které už jednou v Survivoru soutěžily. Bylo to poprvé v historii show, kdy do rozehrané hry vstoupily dvě staronové tváře. Tanečnice Johana Fabišíková soutěžila ve druhé sérii a policistka Kristina Alexandra Hrbková ve třetí. Obě hned stanuly v čele kmenů.
|
Survivor: Genderová nevyváženost a tlak na vítězku, zuří diváci. Návrat dvou žen víří emoce
Dva dny před koncem soutěže se zbylí účastníci setkali se svými blízkými. Tyto momenty patřily mezi nejsilnější, protože odloučeně od rodin a přátel strávili soutěžící přes dva měsíce.
Kde se dá sledovat Survivor
Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostaly v roce 2026 tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním. V minulých letech se diváci mohli na soutěž dívat jen dvakrát týdně.
Každá epizoda uvedla alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty byly často doslova tělo na tělo. Pátá řada populární reality show měla celkem 48 dílů, odehrávala se na ostrově v Dominikánské republice.
|
Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak
Pravidla reality show Survivor
Tvůrci páté řady sázeli na unikátní zvraty, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Hraje se podle těchto pravidel:
- Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
- Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
- V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
- Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
- Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
- Vítěz je vždy pouze jeden.