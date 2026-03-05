Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl a kdo naopak do soutěže přibyl

Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo 24 soutěžících, aby změřili síly v náročných fyzických i psychických zkouškách. Kdo soutěží o titul Survivora a výhru 2,5 milionu korun a automobil a kdo vypadl?
Do reality show Survivor se vrátily dvě hráčky z předchozích sérií, Johanka a Kristina. | foto: TV Nova

Padouši Survivoru 2026
Hrdinové v Survivoru 2026
Slovenská tanečnice Johana Fabišíková se vrátila do Survivoru
Olomoucká policistka Kristina Alexandra Hrbková
Pátá řada populární reality show má celkem 48 dílů, odehrává se na ostrově v Dominikánské republice.

Kde sledovat Survivor 2026

Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.

Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.

RECENZE: Survivor Česko a Slovensko se vrací už počtvrté. Byl to jeden z nejhorších úvodů historie?

„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.

Kdo jsou účastníci Survivoru

Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.

Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Ještě před začátkem natáčení je takto rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů.

Účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Michal „Trabo“ Trabalík (31)vítěz Love IslanduHrdinové
Nela Slivková (30)novinářka a modelkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Matěj Libecajt (37)key account manažerHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Jiří „Jura“ Drtil (30)stavební inženýrHrdinové
Vendula Wronka Fialová (38)moderátorka a herečkaHrdinové
Jan „Doki“ Dokládal (26)moderátorHrdinové
Lukáš Švec (28)policista a kuchařHrdinové
Sára Trnková (24)IT konzultantkaHrdinové
Alžběta „Bety“ Levínská (25)basketbalistkaHrdinové
Johana Fabišíková (33)tanečniceHrdinové
Adam Chlpík (39)rapperPadouši
Ján Palko (36)kuchařPadouši
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Eva Tesařová (20)studentkaPadouši
Iki Ngatse (25)podcasterPadouši
Viviane Kerstin (25)fitness instruktorka a modelkaPadouši
Leoš Svoboda (23)studentPadouši
Žofie Dařbujánová (31)zpěvačkaPadouši
Otakar Šenkýř (32)webdesignerPadouši
Johana Nováčková (18)herečkaPadouši
Stanislav Štěpánek (28)AI architektPadouši
Denisa Ryndová (25)parkourová jezdkyněPadouši
Kristina Alexandra Hrbková (31)policistkaPadouši

Pro současnou pátou řadu přestalo platit dřívější pravidlo, že alespoň polovinu soutěžících musí tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.

Navíc poprvé v historii Survivoru vstoupily do rozehrané hry dvě staronové tváře. Po sedmi dnech trosečníky posílily dvě výrazné tváře minulých sérií, Johana Fabišíková a Kristina Alexandra Hrbková a obě stanuly v čele kmenů.

Kdo ze Survivoru vypadl

Jako první ze soutěže vypadla modelka Simona Kirchnerová. Její tým Padouchů ztratil imunitu a ostatní soutěžící ji vybrali.

Dalším, kdo v soutěži skončil, je Ondřej Kubina, jehož cestu ukončil vyčerpávající duel proti Leošovi Svobodovi. Z kmene Hrdinů následně odešla po hlasování také Bára Hošková.

Vyloučení účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové

Vyřazení účastníci se však s ostrovem hned nerozloučí. Stanou se členy poroty, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak volí vítěze celé soutěže.

Pravidla reality show Survivor

Tvůrci slibují v páté řadě unikátní zvraty, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Hraje se podle těchto pravidel:

  • Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
  • Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
  • V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
  • Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
  • Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
  • Vítěz je vždy pouze jeden.

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak

Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

