Pátá řada populární reality show má celkem 48 dílů, odehrává se na ostrově v Dominikánské republice.
Kde sledovat Survivor 2026
Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.
Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.
|
RECENZE: Survivor Česko a Slovensko se vrací už počtvrté. Byl to jeden z nejhorších úvodů historie?
„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.
Kdo jsou účastníci Survivoru
Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.
|
Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora
Ještě před začátkem natáčení je takto rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů.
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Michal „Trabo“ Trabalík (31)
|vítěz Love Islandu
|Hrdinové
|Nela Slivková (30)
|novinářka a modelka
|Hrdinové
|Tereza Svobodová (29)
|porodní asistentka
|Hrdinové
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Matěj Libecajt (37)
|key account manažer
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
|Jiří „Jura“ Drtil (30)
|stavební inženýr
|Hrdinové
|Vendula Wronka Fialová (38)
|moderátorka a herečka
|Hrdinové
|Jan „Doki“ Dokládal (26)
|moderátor
|Hrdinové
|Lukáš Švec (28)
|policista a kuchař
|Hrdinové
|Sára Trnková (24)
|IT konzultantka
|Hrdinové
|Alžběta „Bety“ Levínská (25)
|basketbalistka
|Hrdinové
|Johana Fabišíková (33)
|tanečnice
|Hrdinové
|Adam Chlpík (39)
|rapper
|Padouši
|Ján Palko (36)
|kuchař
|Padouši
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Eva Tesařová (20)
|studentka
|Padouši
|Iki Ngatse (25)
|podcaster
|Padouši
|Viviane Kerstin (25)
|fitness instruktorka a modelka
|Padouši
|Leoš Svoboda (23)
|student
|Padouši
|Žofie Dařbujánová (31)
|zpěvačka
|Padouši
|Otakar Šenkýř (32)
|webdesigner
|Padouši
|Johana Nováčková (18)
|herečka
|Padouši
|Stanislav Štěpánek (28)
|AI architekt
|Padouši
|Denisa Ryndová (25)
|parkourová jezdkyně
|Padouši
|Kristina Alexandra Hrbková (31)
|policistka
|Padouši
Pro současnou pátou řadu přestalo platit dřívější pravidlo, že alespoň polovinu soutěžících musí tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.
Navíc poprvé v historii Survivoru vstoupily do rozehrané hry dvě staronové tváře. Po sedmi dnech trosečníky posílily dvě výrazné tváře minulých sérií, Johana Fabišíková a Kristina Alexandra Hrbková a obě stanuly v čele kmenů.
Kdo ze Survivoru vypadl
Jako první ze soutěže vypadla modelka Simona Kirchnerová. Její tým Padouchů ztratil imunitu a ostatní soutěžící ji vybrali.
Dalším, kdo v soutěži skončil, je Ondřej Kubina, jehož cestu ukončil vyčerpávající duel proti Leošovi Svobodovi. Z kmene Hrdinů následně odešla po hlasování také Bára Hošková.
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
Vyřazení účastníci se však s ostrovem hned nerozloučí. Stanou se členy poroty, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak volí vítěze celé soutěže.
Pravidla reality show Survivor
Tvůrci slibují v páté řadě unikátní zvraty, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Hraje se podle těchto pravidel:
- Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
- Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
- V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
- Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
- Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
- Vítěz je vždy pouze jeden.
|
Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak
Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.